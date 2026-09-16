Nghiên cứu mới nhất từ hơn 395 triệu ôtô cho thấy các thương hiệu xe Nhật sở hữu độ bền vượt trội cùng tỷ lệ chạy tới 400.000 km, cao gấp nhiều lần trung bình.

Video: Chiếc xe SUV Ford Explorer chạy tới hơn 400.000 dặm.

Theo khảo sát quy mô lớn do tổ chức nghiên cứu iSeeCars thực hiện dựa trên dữ liệu từ hơn 395 triệu ôtô đã chỉ ra danh sách các thương hiệu xe hơi có độ bền bỉ cao nhất toàn cầu. Nghiên cứu tập trung đo lường tỷ lệ phần trăm các mẫu xe của từng hãng có khả năng vận hành ổn định để đạt mốc ODO 250.000 dặm (tương đương khoảng 402.300 km).

Kết quả từ nghiên cứu của iSeeCars cho thấy sự áp đảo toàn diện của các thương hiệu ôtô đến từ Nhật Bản. Bốn vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng lần lượt thuộc về Toyota, Lexus, Honda và Acura. Cả bốn đại diện này đều vượt xa mức tỷ lệ trung bình toàn ngành là 5,4%.

Top ôtô tuổi thọ có thể lên tới 400.000 km, xe Nhật dẫn đầu.

Toyota đứng ở vị trí số một với tỷ lệ xe đạt mốc 400.000 km lên tới 19,7%, cao gấp 3,7 lần so với mức trung bình chung. Thương hiệu hạng sang trực thuộc là Lexus xếp ở vị trí thứ hai với tỷ lệ 14,4%. Honda theo sát ở vị trí thứ ba với 13,3%, trong khi thương hiệu hạng sang Acura đứng thứ tư với đạt 9,5%.

Thương hiệu xe Mỹ GMC là đại diện ngoài Nhật Bản có thứ hạng cao nhất khi cán đích ở vị trí thứ 5 với tỷ lệ 5,8%, tiếp theo là Mazda ở mức 5,3%. Tất cả các thương hiệu còn lại trên thị trường đều ghi nhận tỷ lệ đạt mốc 400.000 km dưới mức 5,0%.

Toyota đứng ở vị trí số một với tỷ lệ xe đạt mốc 400.000 km lên tới 19,7%.

Nếu tách riêng nhóm xe phổ thông, sự chênh lệch giữa hai thương hiệu dẫn đầu là Toyota và Honda so với các đối thủ còn lại càng thể hiện rõ rệt. Tỷ lệ 19,7% của Toyota cao gấp 3,4 lần so với mức trung bình 5,8% của nhóm phổ thông. Honda giữ vị trí thứ hai với 13,3%, cao gấp 2,3 lần mức chuẩn.

Thương hiệu xe Mỹ GMC là đại diện ngoài Nhật Bản có thứ hạng cao nhất khi cán đích ở vị trí thứ 5 với tỷ lệ 5,8%, tiếp theo là Mazda ở mức 5,3%.

GMC xếp thứ ba trong nhóm xe phổ thông với 5,8%, đạt đúng mức trung bình phân khúc. Mazda đứng kế tiếp với 5,3%. Các thương hiệu tiếp theo ghi nhận sự suy giảm về tỷ lệ, bao gồm Ram (4,2%), Ford (4,1%) và Chevrolet (3,6%). Ở phía cuối bảng xếp hạng xe phổ thông, các hãng xe như Chrysler, FIAT và MINI sở hữu tỷ lệ xe đạt cột mốc 400.000 km thấp nhất.

Lexus tiếp tục dẫn đầu nhóm các thương hiệu xe sang với tỷ lệ 14,4%, cao gấp khoảng 4,2 lần mức trung bình.

Đối với các thương hiệu xe sang, tỷ lệ trung bình để một chiếc xe đạt 250.000 dặm chỉ ở mức 3,4%. Lexus tiếp tục dẫn đầu nhóm với tỷ lệ 14,4%, cao gấp khoảng 4,2 lần mức trung bình.

Acura đứng thứ hai với 9,5%, tương đương 2,8 lần mức trung bình của nhóm xe sang. Lincoln xếp thứ ba với 4,7%, tiếp đến là Cadillac ở mức 3,9%.

Mercedes-Benz và Volvo cùng đạt 2,6%, trong khi Infiniti đạt 2,5%.

Tesla đạt tỷ lệ 3,3%, thấp hơn một chút so với mức trung bình 3,4% của nhóm xe sang. Mercedes-Benz và Volvo cùng đạt 2,6%, trong khi Infiniti đạt 2,5%.

Ở nhóm cuối, BMW, Audi, Land Rover, Buick, Porsche, Jaguar và Maserati đều có tỷ lệ xe được ước tính đạt 250.000 dặm dưới 1%.

Nếu tách riêng nhóm xe phổ thông, sự chênh lệch giữa hai thương hiệu dẫn đầu là Toyota và Honda so với các đối thủ còn lại càng thể hiện rõ rệt.

Theo iSeeCars, kết quả này không đồng nghĩa với việc một thương hiệu xe sang có chất lượng hoặc độ bền thấp hơn. Một yếu tố cần tính đến là mức độ sử dụng trung bình của xe sang có thể khác đáng kể so với xe phổ thông. Chẳng hạn, tỷ lệ thấp của Porsche có thể liên quan đến việc những chiếc xe thuộc thương hiệu này thường được sử dụng ít hơn.