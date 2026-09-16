Hy hữu: Kiến chui vào thanh quản khi người đàn ông hút nước từ lu

Không kiểm tra ống hút trước khi sử dụng, người đàn ông 56 tuổi bị kiến theo đường ống chui vào vùng thanh quản.

Một sự cố hy hữu trong sinh hoạt khiến người đàn ông 56 tuổi ở Vĩnh Long phải đến bệnh viện xử trí dị vật mắc tại vùng thanh quản. Trước đó, ông dùng một đoạn ống thun để hút nước từ lu nhưng không biết bên trong ống có nhiều kiến.

Kiến theo ống chui vào thanh quản

Bệnh nhân P.C.Đ., 56 tuổi, ngụ Vĩnh Long, đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long sau khi xuất hiện đau, khó chịu và cảm giác vướng ở vùng họng.

Theo bệnh nhân, trong lúc lấy nước ra khỏi lu tại nhà, ông sử dụng một đoạn ống thun để hút nước. Do không kiểm tra kỹ bên trong ống trước khi sử dụng, ông không biết có nhiều kiến ở trong ống.

Khi đưa ống lên hút, lực hút khiến kiến theo đường ống đi vào vùng hạ họng và thanh quản. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện đau, khó chịu và cảm giác vướng trong cổ họng. Ông đã tìm nhiều cách để lấy dị vật ra ngoài nhưng không thành công.

Lo lắng dị vật có thể gây tổn thương vùng họng và đường thở, bệnh nhân nhanh chóng đến Phòng khám Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận dị vật bám tại vùng thanh quản và xoang lê hai bên, gây đau rát, khó chịu và cảm giác vướng. Bệnh nhân được chỉ định nội soi để kiểm tra và xử trí.

Nội soi lấy kiến trong phế quản bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tại Khoa Nội soi, các bác sĩ xác định dị vật là kiến nẻ mắc tại vùng thanh quản và xoang lê hai bên. ThS.BS. Lê Vũ Trường, Khoa Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, sử dụng kìm chuyên dụng qua nội soi để tiếp cận và gắp dị vật ra ngoài an toàn.

Sau khi dị vật được lấy ra, cảm giác đau và khó chịu của bệnh nhân giảm rõ rệt, tình trạng ổn định.

Không tự ý móc, gắp dị vật đường thở

ThS.BS. Lê Vũ Trường cho biết, sự cố trên cho thấy những vật dụng quen thuộc trong sinh hoạt, đặc biệt là các loại ống, khe hoặc khoang kín, vẫn có thể tiềm ẩn nguy cơ dị vật hoặc côn trùng mà mắt thường khó phát hiện.

Người dân nên kiểm tra kỹ dụng cụ trước khi sử dụng, nhất là những vật dụng dùng để đưa nước hoặc thực phẩm vào miệng.

Loài kiến bệnh nhân hút phải - Ảnh minh họa BVCC

Khi chẳng may côn trùng hoặc dị vật lọt vào đường thở, không nên tự ý dùng tay, đũa, que hoặc các dụng cụ khác để móc, gắp. Thao tác không đúng cách có thể khiến dị vật đi sâu hơn, gây tổn thương niêm mạc, chảy máu hoặc ảnh hưởng đến đường thở.

Nếu xuất hiện đau rát họng, cảm giác vướng dị vật, ho sặc, khàn tiếng, khó nuốt hoặc khó thở sau khi nghi ngờ hít, nuốt phải dị vật, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa phù hợp để được thăm khám và xử trí.

BS.CKII. Nguyễn Kim Tưởng, Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, cho biết côn trùng hoặc dị vật sống lọt vào đường thở nếu không được lấy ra kịp thời có thể gây co thắt thanh quản, phù nề niêm mạc. Trong trường hợp dị vật rơi xuống phế quản, người bệnh có nguy cơ tắc nghẽn hô hấp cấp tính.

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