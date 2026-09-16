Tim đập lỗi nhịp 15 năm, người phụ nữ triệt đốt ổ loạn nhịp, tránh suy tim

Ngoại tâm thu thất kéo dài 15 năm, chiếm 62% nhịp tim và kèm cơn nhanh thất khiến chức năng tim người phụ nữ giảm còn EF 45%.

Ngoại tâm thu thất dày đặc làm giảm chức năng tim

Bệnh nhân N.T.N., 52 tuổi, ở phường Hoành Bồ, TP Quảng Ninh, có tiền sử ngoại tâm thu thất kéo dài hơn 15 năm. Thời gian gần đây, bà thường xuyên hoa mắt, hồi hộp, đánh trống ngực, khó thở, tức ngực và xuất hiện nhiều cơn choáng váng.

Kết quả siêu âm tim cho thấy chức năng co bóp thất trái đã giảm, EF khoảng 45%. Đáng chú ý, Holter điện tâm đồ 24 giờ ghi nhận gánh nặng ngoại tâm thu thất lên tới 62% tổng số nhịp tim, đồng thời xuất hiện rất nhiều cơn nhanh thất không bền bỉ.

Holter điện tim của người bệnh - Ảnh BVCC

BSCKII Phan Thanh Nghĩa, Đơn vị Rối loạn nhịp, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh cho biết, ngoại tâm thu thất là những nhịp tim xuất phát sớm từ tâm thất, chen giữa các nhịp tim bình thường.

Người bệnh có thể cảm nhận tim đập hụt, bỏ một nhịp, hồi hộp, đánh trống ngực. Một số trường hợp có thể kèm khó thở, tức ngực hoặc choáng váng.

Ở người khỏe mạnh, ngoại tâm thu thất thỉnh thoảng xuất hiện thường không gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi các nhịp ngoại tâm thu xuất hiện với tần suất rất cao và kéo dài, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến hoạt động co bóp của cơ tim, làm giảm chức năng thất trái và dẫn đến suy tim do ngoại tâm thu thất.

Bác sĩ thăm hỏi người bệnh - Ảnh BVCC

BSCKII Phan Thanh Nghĩa cho biết, gánh nặng ngoại tâm thu thất là tỷ lệ số nhịp ngoại tâm thu trên tổng số nhịp tim trong thời gian theo dõi Holter. Con số càng cao, đặc biệt khi kéo dài, càng làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng thất trái và bệnh cơ tim.

Tuy nhiên, bác sĩ không chỉ dựa vào một con số để quyết định điều trị mà cần đánh giá tổng thể triệu chứng, hình thái và nguồn gốc ổ loạn nhịp, chức năng tim cũng như sự xuất hiện của các cơn nhanh thất.

BSCKII. Phan Thanh Nghĩa, Trưởng Đơn vị Rối loạn nhịp thực hiện triệt đốt ổ ngoại tâm thu thất - Ảnh BVCC

Triệt đốt ổ loạn nhịp bằng sóng RF

Với trường hợp bà N., sau khi thăm dò điện sinh lý, các bác sĩ xác định ổ phát sinh ngoại tâm thu và nhanh thất nằm tại đường ra thất phải (RVOT).

Ê-kíp gồm BSCKII Phan Thanh Nghĩa, Trưởng Đơn vị Rối loạn nhịp và bác sĩ Phan Tuấn Anh thực hiện triệt đốt bằng năng lượng sóng tần số radio (RF).

Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ lập bản đồ điện học để xác định chính xác vị trí ổ phát nhịp bất thường, sau đó sử dụng năng lượng RF loại bỏ ổ loạn nhịp.

Kết quả sau can thiệp cho thấy ổ ngoại tâm thu thất được triệt đốt thành công. Holter điện tâm đồ kiểm tra sau thủ thuật không còn ghi nhận ngoại tâm thu thất, đồng thời các cơn nhanh thất không bền bỉ cũng không xuất hiện.

Sau can thiệp, các triệu chứng đau tức ngực, khó thở của bệnh nhân giảm rõ rệt.

Hình ảnh triệt đốt ổ ngoại tâm thu thất bằng năng lượng sóng tần số radio - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Nghĩa, triệt đốt bằng sóng RF không phải chỉ định cho mọi trường hợp ngoại tâm thu thất. Kỹ thuật được cân nhắc khi ngoại tâm thu xuất hiện với tần suất cao, kéo dài, gây triệu chứng kèm nhanh thất hoặc có dấu hiệu ảnh hưởng đến chức năng tim.

Thăm dò điện sinh lý giúp xác định chính xác ổ khởi phát, từ đó hỗ trợ lựa chọn vị trí và phương pháp can thiệp phù hợp.

"Người thường xuyên hồi hộp, đánh trống ngực, cảm giác tim đập hụt, khó thở, choáng váng hoặc tức ngực, đặc biệt khi đã phát hiện nhiều ngoại tâm thu thất trên điện tâm đồ, nên khám chuyên khoa tim mạch. Holter điện tâm đồ có vai trò đánh giá tần suất ngoại tâm thu và phát hiện các rối loạn nhịp đi kèm. Phát hiện sớm và điều trị phù hợp giúp kiểm soát triệu chứng, đồng thời góp phần bảo vệ chức năng tim", bác sĩ khuyến cáo.