Bé sơ sinh 12 giờ tuổi nguy cơ tổn thương chân do vòng xơ thắt nghẹt

Vòng xơ gây giảm tưới máu cẳng chân mổ 12h sau sinh

Bệnh nhi là con lần 2 của sản phụ B.T.T.N., trú tại xã Sơn Đông, Phú Thọ. Trẻ chào đời bằng phương pháp sinh mổ, cân nặng 3,0 kg. Ngay sau sinh, bé khóc to, phản xạ tốt.

Tuy nhiên, các bác sĩ sản khoa phát hiện nhiều bất thường bẩm sinh tại tay và chân nên mời bác sĩ ngoại khoa hội chẩn.

Qua thăm khám, trẻ được phát hiện có vòng da thắt nghẹt cẳng chân trái, vòng da thắt tại ngón III, IV bàn tay hai bên do hội chứng dải sợi ối, kèm dị dạng bàn chân khoèo trái.

Đáng lưu ý, tại cẳng chân trái xuất hiện dấu hiệu tắc nghẽn mạch máu – thần kinh, giảm tưới máu xuống đầu chi. Trước nguy cơ tuần hoàn chi tiếp tục bị ảnh hưởng, các bác sĩ Khoa Ngoại nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ chỉ định phẫu thuật vào tối 6/9/2026, khi trẻ mới 12 giờ tuổi.

Vòng da thắt tại ngón III, IV ở bàn tay 2 bên của trẻ - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, khó khăn của ca bệnh nằm ở tuổi của trẻ. Khi mới 12 giờ tuổi, các cấu trúc mạch máu, thần kinh và tổ chức phần mềm ở chi còn rất nhỏ. Trong khi đó, vòng xơ đã gây chèn ép và ảnh hưởng đến tưới máu.

Ê-kíp lựa chọn phẫu thuật làm 2 thì, nhằm từng bước giải phóng vòng thắt nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho các cấu trúc quan trọng của chi.

Ở thì phẫu thuật thứ nhất, bác sĩ cắt bán phần vòng xơ, giải phóng vùng bị chèn ép, bảo tồn mạch máu, thần kinh. Đồng thời, ê-kíp xoay vạt da và khâu phục hồi tổ chức phần mềm tại vị trí bị thắt.

Sau phẫu thuật, trẻ tiếp tục được theo dõi sát tình trạng tuần hoàn chi, vết mổ và toàn trạng. Dự kiến sau khoảng 1-3 tháng, khi tổ chức phần mềm ổn định hơn, các bác sĩ sẽ đánh giá và thực hiện phẫu thuật thì 2 để xử lý vòng thắt còn lại theo kế hoạch điều trị.

Việc chia thành các giai đoạn phẫu thuật giúp quá trình giải phóng vòng thắt được thực hiện từng bước, hạn chế nguy cơ thay đổi tuần hoàn quá đột ngột tại chi và tạo điều kiện để tổ chức phần mềm hồi phục.

Sau 10 ngày điều trị, trẻ ổn định, đầu chi hồng hào, vận động tốt và được xuất viện. Gia đình được hướng dẫn tiếp tục theo dõi tại nhà và tái khám theo lịch hẹn.

Hội chứng dải sợi ối có thể ảnh hưởng tuần hoàn chi

Hội chứng dải sợi ối, còn gọi là hội chứng vòng thắt bẩm sinh, xảy ra khi các dải mô xơ hình thành trong buồng ối quấn quanh một phần cơ thể thai nhi trong quá trình phát triển.

Tùy mức độ, vòng xơ có thể chỉ tạo vết lõm trên da hoặc gây chèn ép sâu, ảnh hưởng đến sự phát triển của chi. Trường hợp nặng có thể cản trở dòng máu đến đầu chi.

Bệnh nhi được bác sĩ thăm khám trước khi xuất viện - Ảnh BVCC

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, hội chứng này tương đối hiếm, với tỷ lệ khoảng 1/10.000-15.000 trẻ sinh ra. Vòng thắt có thể xuất hiện ở ngón tay, ngón chân, cẳng tay, cẳng chân hoặc các vị trí khác.

Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào vị trí, độ sâu và mức độ chèn ép của dải xơ. Những trường hợp có dấu hiệu ảnh hưởng tuần hoàn chi cần được đánh giá và xử trí kịp thời, bởi giảm tưới máu kéo dài có thể ảnh hưởng đến tổ chức và chức năng của chi.

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