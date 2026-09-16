Thai 13 tuần tăng huyết áp 210/120, bất ngờ phát hiện u thận hiếm gặp

Tăng huyết áp nhiều năm, có lúc 210/120 mmHg, thai phụ 28 tuổi bất ngờ phát hiện khối u thận tiết renin.

Tăng huyết áp, hạ kali kéo dài, thai phụ mệt mỏi, suy nhược

Chị Lê Thị Lê, 28 tuổi, đang mang thai tuần thứ 13, đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng tăng huyết áp khó kiểm soát. Huyết áp thường xuyên ở mức 160-180 mmHg, có thời điểm lên tới 210/120 mmHg, kèm mệt mỏi, suy nhược.

Đáng chú ý, tình trạng tăng huyết áp đã xuất hiện từ khoảng 4 năm trước và trở nên rõ rệt hơn khi mang thai. Người bệnh từng thăm khám, điều trị tại nhiều cơ sở y tế nhưng chưa xác định được nguyên nhân.

Qua đánh giá chuyên sâu, bác sĩ Khoa Nội tiết nhận thấy tình trạng tăng huyết áp đi kèm hạ kali máu kéo dài. Kali máu không cải thiện dù người bệnh được bù kali tích cực, kể cả qua đường tĩnh mạch.

Xét nghiệm cho thấy renin tăng tới 3.618 µIU/mL, khoảng 90 lần giới hạn tối đa, đồng thời aldosterone cũng tăng mạnh. Những bất thường này khiến bác sĩ nghĩ đến một nguyên nhân nội tiết hiếm gặp thay vì chỉ là tăng huyết áp liên quan thai kỳ.

Người bệnh được chỉ định chụp MRI ổ bụng. Kết quả phát hiện khối u kích thước 48 x 34 x 33 mm tại cực dưới thận phải, được xác định là u tế bào cầu thận tiết renin (JGCT).

U thận trên phim chụp - Ảnh BVCC

ThS.BSNT Nguyễn Thị Như Quỳnh, Khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, cho biết, u tiết renin (JGCT) là u nội tiết hiếm gặp, hiện y văn ghi nhận dưới 200 ca trên toàn thế giới. Bệnh có đặc trưng là tình trạng “ba cao một thấp”: renin tăng, aldosterone tăng, huyết áp tăng và kali máu giảm.

Theo bác sĩ, u tiết renin ở phụ nữ mang thai càng hiếm gặp, đồng thời có thể gây khó khăn trong chẩn đoán.

Phẫu thuật khi thai mới 13 tuần

Sau khi xác định nguyên nhân, các chuyên khoa Nội tiết, Ngoại Tiết niệu, Sản khoa và Gây mê hồi sức hội chẩn. Các bác sĩ thống nhất cần can thiệp loại bỏ khối u trước tuần thai thứ 20, đồng thời kiểm soát chặt chẽ huyết áp và điện giải nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng cho mẹ và thai.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước phẫu thuật, bác sĩ Nội tiết theo dõi sát điện giải, điều chỉnh kali và huyết áp, đưa các chỉ số về trạng thái ổn định nhất có thể. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ rối loạn nhịp tim, đặc biệt trong quá trình gây mê.

Ê- kíp gây mê hồi sức cũng xây dựng kế hoạch kiểm soát biến động huyết áp, tránh tụt huyết áp quá mức, đồng thời duy trì oxy hóa và tưới máu tử cung - nhau thai.

Để giảm nhu cầu sử dụng thuốc giảm đau mạnh toàn thân, người bệnh được lựa chọn phương pháp gây tê ngoài màng cứng, đặt catheter kết nối với máy giảm đau, tự động đưa từng liều thuốc trong giới hạn an toàn.

Bác sĩ và bệnh nhân ổn định sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

ThS.BSCKII Trịnh Minh Thanh, Trưởng Đơn nguyên Ngoại Tiết niệu Hồng Ngọc cho biết, ê- kíp lựa chọn mổ mở sau khi cân nhắc các yếu tố nguy cơ. Phương pháp này giúp phẫu thuật viên có phẫu trường rộng, thuận lợi bóc tách khối u nhanh và triệt để, qua đó rút ngắn thời gian gây mê.

Khối u cực dưới thận phải được loại bỏ hoàn toàn, mô lành của thận được bảo tồn tối đa. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ Sản khoa ghi nhận tim thai ổn định.

Sau mổ, người bệnh tỉnh táo, vết mổ khô. Chỉ số renin trở về mức ổn định, chị Lê không còn phải sử dụng thuốc hạ huyết áp hoặc bổ sung kali.

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