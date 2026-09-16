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Sống Khỏe

Cứu sống hai mẹ con sản phụ bị nhau bong non thể nặng ở Vĩnh Long

Nghi ngờ sản phụ có khả năng bị nhau bong non thể nặng, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đã kích hoạt báo động đỏ, chỉ định mổ lấy thai.

Hạo Nhiên

Ngày 16/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cho biết, đơn vị cứu sống sản phụ 19 tuổi mang thai lần đầu, bất ngờ rơi vào tình trạng nhau bong non thể nặng, suy thai cấp và nguy cơ băng huyết, rối loạn đông máu.

Được biết, sản phụ N.T.T. (19 tuổi, quê Vĩnh Long) mang thai đầu khoảng 38 tuần, với nhiều yếu tố nguy cơ khi người bệnh có tiền sử thiếu máu mạn tính mức độ nặng, D-dimer tăng cao trên 7.000 ng/mL.

Trong lúc đang được theo dõi, chờ truyền máu và hội chẩn chuyên khoa, tình trạng sản phụ bất ngờ diễn biến cấp tính, xuất hiện tình trạng suy thai kèm cơn gò cường tính. Các bác sĩ nhận định có khả năng sản phụ bị nhau bong non thể nặng (một tai biến sản khoa rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng) nên đã nhanh chóng chỉ định mổ lấy thai.

Trước nguy cơ suy thai cấp, băng huyết, rối loạn đông máu và các biến chứng nguy hiểm, bệnh viện kích hoạt "báo động đỏ nội viện" chạy đua với thời gian để cứu hai mẹ con. Khoa sản phối hợp khoa gây mê hồi sức và khoa nhi khẩn trương phẫu thuật, hồi sức cho mẹ và bé, đồng thời chuẩn bị máu và các chế phẩm máu.

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Các bác sĩ đang thăm khám cho mẹ con sản phụ. Ảnh: BVCC

Sau hơn 30 phút phẫu thuật, một bé trai nặng 3kg chào đời trong tình trạng thở yếu. Khoảng 5 phút được hồi sức, bé khóc to và được chuyển đến khoa Nhi tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Trong khi đó, tình trạng sản phụ diễn biến phức tạp. Sau khi lấy thai và nhau, các bác sĩ ghi nhận khối máu tụ sau nhau khoảng 300g. Tử cung mềm, nhiều vùng bầm tím lan rộng và không đáp ứng với thuốc tăng co, làm tăng nguy cơ băng huyết nghiêm trọng.

Do sản phụ mới 19 tuổi, mang thai lần đầu, thử thách lớn nhất cứu mẹ nhưng vẫn phải giữ lại tử cung. Lập tức các bác sĩ ưu tiên các biện pháp cầm máu để bảo tồn tử cung, thay vì phải cắt tử cung nếu tình trạng chảy máu không kiểm soát được.

Theo đó, ê-kíp khoa sản lần lượt thực hiện thắt động mạch tử cung, khâu ép tử cung theo kỹ thuật B-Lynch (một dạng khâu phẫu thuật trong sản khoa - PV) và sử dụng thuốc tăng co, truyền 5 đơn vị máu và 3 đơn vị huyết tương.

Hiện, sản phụ đã tỉnh táo, mạch và huyết áp ổn định, tử cung gò chắc, vết mổ khô.

Nhau bong non là một bệnh lý cấp cứu sản khoa ít gặp và rất nguy hiểm, có thể diễn biến nhanh, đe dọa đồng thời cả mẹ và thai nhi. Nếu không được cấp cứu kịp thời nguy cơ trẻ tử vong trong bụng mẹ rất cao do thiếu oxy và chất dinh dưỡng.

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#Bệnh viện #Vĩnh Long #nhau bong non #sản phụ

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