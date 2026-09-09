Mitsubishi Pajero thế hệ mới đang nhận được sự quan tâm đáng kể tại Australia khi đã có hơn 3.000 khách hàng đăng ký trước thời điểm mẫu SUV này được bán ra.

Mitsubishi đã giới thiệu Pajero thế hệ mới vào ngày 2/9, đánh dấu sự trở lại của mẫu SUV địa hình sau nhiều năm vắng bóng. Australia là một trong những thị trường đầu tiên được công bố thông tin về danh mục sản phẩm, với ba phiên bản gồm GLS, Exceed và GSR cùng 8 lựa chọn màu ngoại thất.

Dù dự kiến chỉ bắt đầu bán vào cuối năm nay, Pajero mới đã ghi nhận hơn 3.000 lượt đăng ký quan tâm tại Australia. Con số này cho thấy sức hút của mẫu SUV sau khi cái tên Pajero được Mitsubishi đưa trở lại thị trường.

Mitsubishi Pajero 2027 chưa về đại lý đã có hơn 3.000 khách ngóng chờ.

Pajero thế hệ mới được Mitsubishi phát triển theo hướng kết hợp giữa chất lượng cao cấp, khả năng vận hành địa hình và sự thoải mái. Ngoại hình mang phong cách vuông vức, phần đầu xe bề thế cùng các đường nét cứng cáp, qua đó nhấn mạnh đặc tính của một mẫu SUV địa hình.

Pajero mới có kích thước dài 4.920 mm, rộng 1.925 mm và cao 1.910 mm, chiều dài cơ sở 2.870 mm. Khoảng sáng gầm đạt 230 mm. Các thông số địa hình gồm góc tiếp cận 30,4 độ, góc vượt đỉnh dốc 22,6 độ và góc thoát 25,8 độ.

Pajero mới có kích thước dài 4.920 mm, rộng 1.925 mm và cao 1.910 mm, chiều dài cơ sở 2.870 mm. Khoảng sáng gầm đạt 230 mm.

Tại Australia, Pajero mới được trang bị động cơ diesel 2.4L, sử dụng một bộ tăng áp biến thiên hình học, cho mô-men xoắn cực đại 480 Nm và kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Đây là cấu hình được Mitsubishi lựa chọn nhằm cân bằng giữa khả năng vận hành, độ bền và hiệu quả sử dụng trên mẫu SUV khung gầm rời mới.

Xe sử dụng kết cấu khung gầm dạng ladder-frame độ cứng cao, với hệ thống treo trước tay đòn kép và cầu sau dạng cầu cứng kết hợp liên kết 5 điểm. Cấu hình này hướng tới khả năng vận hành bền bỉ trên địa hình nhưng vẫn đảm bảo sự ổn định khi sử dụng trên đường thông thường.

Với hơn 3.000 lượt khách hàng đăng ký quan tâm trước ngày mở bán, Pajero thế hệ mới đang cho thấy sức hút đáng kể tại Australia.

Không gian nội thất được bố trí ba hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Xe sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số 14,3 inch và màn hình trung tâm 14,3 inch. Danh sách trang bị đáng chú ý còn có hệ thống hỗ trợ lái MI-PILOT, camera quan sát toàn cảnh 3D, 8 túi khí và hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Ultimate với 12 loa.

Với hơn 3.000 lượt khách hàng đăng ký quan tâm trước ngày mở bán, Pajero thế hệ mới đang cho thấy sức hút đáng kể tại Australia. Mitsubishi dự kiến đưa mẫu SUV này tới các đại lý tại thị trường Australia vào cuối năm nay.