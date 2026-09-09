Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Mitsubishi Pajero 2027 chưa về đại lý đã có hơn 3.000 khách ngóng chờ

Mitsubishi Pajero thế hệ mới đang nhận được sự quan tâm đáng kể tại Australia khi đã có hơn 3.000 khách hàng đăng ký trước thời điểm mẫu SUV này được bán ra.

Thảo Nguyễn

Mitsubishi đã giới thiệu Pajero thế hệ mới vào ngày 2/9, đánh dấu sự trở lại của mẫu SUV địa hình sau nhiều năm vắng bóng. Australia là một trong những thị trường đầu tiên được công bố thông tin về danh mục sản phẩm, với ba phiên bản gồm GLS, Exceed và GSR cùng 8 lựa chọn màu ngoại thất.

Dù dự kiến chỉ bắt đầu bán vào cuối năm nay, Pajero mới đã ghi nhận hơn 3.000 lượt đăng ký quan tâm tại Australia. Con số này cho thấy sức hút của mẫu SUV sau khi cái tên Pajero được Mitsubishi đưa trở lại thị trường.

1-2782.jpg
Mitsubishi Pajero 2027 chưa về đại lý đã có hơn 3.000 khách ngóng chờ.

Pajero thế hệ mới được Mitsubishi phát triển theo hướng kết hợp giữa chất lượng cao cấp, khả năng vận hành địa hình và sự thoải mái. Ngoại hình mang phong cách vuông vức, phần đầu xe bề thế cùng các đường nét cứng cáp, qua đó nhấn mạnh đặc tính của một mẫu SUV địa hình.

Pajero mới có kích thước dài 4.920 mm, rộng 1.925 mm và cao 1.910 mm, chiều dài cơ sở 2.870 mm. Khoảng sáng gầm đạt 230 mm. Các thông số địa hình gồm góc tiếp cận 30,4 độ, góc vượt đỉnh dốc 22,6 độ và góc thoát 25,8 độ.

4-865.jpg
Pajero mới có kích thước dài 4.920 mm, rộng 1.925 mm và cao 1.910 mm, chiều dài cơ sở 2.870 mm. Khoảng sáng gầm đạt 230 mm.

Tại Australia, Pajero mới được trang bị động cơ diesel 2.4L, sử dụng một bộ tăng áp biến thiên hình học, cho mô-men xoắn cực đại 480 Nm và kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Đây là cấu hình được Mitsubishi lựa chọn nhằm cân bằng giữa khả năng vận hành, độ bền và hiệu quả sử dụng trên mẫu SUV khung gầm rời mới.

Xe sử dụng kết cấu khung gầm dạng ladder-frame độ cứng cao, với hệ thống treo trước tay đòn kép và cầu sau dạng cầu cứng kết hợp liên kết 5 điểm. Cấu hình này hướng tới khả năng vận hành bền bỉ trên địa hình nhưng vẫn đảm bảo sự ổn định khi sử dụng trên đường thông thường.

3-5862.jpg
Với hơn 3.000 lượt khách hàng đăng ký quan tâm trước ngày mở bán, Pajero thế hệ mới đang cho thấy sức hút đáng kể tại Australia.

Không gian nội thất được bố trí ba hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Xe sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số 14,3 inch và màn hình trung tâm 14,3 inch. Danh sách trang bị đáng chú ý còn có hệ thống hỗ trợ lái MI-PILOT, camera quan sát toàn cảnh 3D, 8 túi khí và hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Ultimate với 12 loa.

Với hơn 3.000 lượt khách hàng đăng ký quan tâm trước ngày mở bán, Pajero thế hệ mới đang cho thấy sức hút đáng kể tại Australia. Mitsubishi dự kiến đưa mẫu SUV này tới các đại lý tại thị trường Australia vào cuối năm nay.

#Mitsubishi Pajero 2027 mới #Mitsubishi Pajero 2027 mở bán #giá xe Mitsubishi Pajero 2027 #Mitsubishi Pajero 2027 đắt khách #Mitsubishi Pajero 2027 cháy hàng #xe SUV Mitsubishi Pajero 2027

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Mitsubishi Triton 2027 sẽ đẹp như Pajero mới, động cơ diesel tăng áp

Mitsubishi đang phát triển phiên bản nâng cấp cho Triton, nhằm tăng sức cạnh tranh với Toyota Hilux mới. Xe sẽ lấy cảm hứng thiết kế, công nghệ từ Pajero mới.

Video: Hé lộ Mitsubishi Triton facelift đẹp như Pajero mới.

Mitsubishi mới đây đã chính thức giới thiệu Pajero thế hệ mới, mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu Nhật Bản. Đáng chú ý, quá trình ra mắt này cũng hé lộ một số định hướng cho phiên bản nâng cấp của Triton. Hai mẫu xe cùng sử dụng nền tảng khung gầm dạng ladder-frame, do đó Triton facelift có khả năng chia sẻ thêm một số chi tiết thiết kế và công nghệ với Pajero.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Mitsubishi Pajero 2027 "nhá hàng" trước thềm ra mắt vào ngày mai 2/9

Mitsubishi Pajero thế hệ hoàn toàn mới sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào ngày mai, 2/9/2026, đánh dấu sự trở lại của mẫu SUV huyền thoại sau 5 năm vắng bóng.

Video: Xem trước mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero 2027 mới.

Mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero 2027 sẽ trở về với những giá trị việt dã cốt lõi, sử dụng nền tảng khung gầm rời phát triển từ Mitsubishi Triton, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh S-AWC của Mitsubishi.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Mitsubishi Pajero 2027 chốt trình làng vào 2/9, chung khung gầm với Triton

Mitsubishi Pajero 2027 mới dự kiến sẽ chính thức trình làng vào ngày 2/9/2026 tới đây. Mẫu SUV được hồi sinh với nền tảng khung gầm rời ladder-frame từ Triton.

VIdeo: Hé lộ mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero 2027 sắp ra mắt.

Sau hàng loạt hình ảnh chạy thử và thông tin rò rỉ, Mitsubishi đã xác nhận thời điểm ra mắt toàn cầu của Pajero 2027. Mẫu xe sẽ được công bố đầy đủ vào ngày 2/9/2026. Ở lần trở lại này, tên gọi Pajero được sử dụng cho mẫu xe kế nhiệm Pajero Sport.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới