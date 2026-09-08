Mitsubishi Triton 2027 sẽ đẹp như Pajero mới, động cơ diesel tăng áp

Mitsubishi đang phát triển phiên bản nâng cấp cho Triton, nhằm tăng sức cạnh tranh với Toyota Hilux mới. Xe sẽ lấy cảm hứng thiết kế, công nghệ từ Pajero mới.

Video: Hé lộ Mitsubishi Triton facelift đẹp như Pajero mới.

Mitsubishi mới đây đã chính thức giới thiệu Pajero thế hệ mới, mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu Nhật Bản. Đáng chú ý, quá trình ra mắt này cũng hé lộ một số định hướng cho phiên bản nâng cấp của Triton. Hai mẫu xe cùng sử dụng nền tảng khung gầm dạng ladder-frame, do đó Triton facelift có khả năng chia sẻ thêm một số chi tiết thiết kế và công nghệ với Pajero.

Mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton thế hệ thứ sáu hiện tại ra mắt từ năm 2023. Theo chu kỳ sản phẩm thông thường, mẫu bán tải này có thể được nâng cấp sau năm 2028, nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh với Ford Ranger, Toyota Hilux thế hệ mới và các đối thủ đến từ Trung Quốc.

Mitsubishi Triton facelift sẽ đẹp như Pajero mới, động cơ diesel tăng áp.

Triton facelift nhiều khả năng vẫn giữ nguyên phần thân và phần kính chắn gió hiện tại, trong khi những thay đổi ngoại thất tập trung chủ yếu ở khu vực đầu xe. Phía sau có thể chỉ được tinh chỉnh nhẹ với các chi tiết trang trí mới.

Ảnh phác họa từ Carscoops cho thấy Triton có thể áp dụng một số đặc điểm từ Pajero thế hệ mới, bao gồm cụm đèn LED hình chữ T, ngôn ngữ Dynamic Shield không sử dụng các chi tiết mạ chrome và tấm ốp bảo vệ cỡ lớn. Thiết kế này sẽ thay thế kiểu đèn tách biệt và phần đầu xe vuông vức hiện tại, tạo diện mạo hiện đại và cao cấp hơn.

Để hạn chế chi phí phát triển, Mitsubishi có thể chỉ thay đổi đồ họa LED của đèn hậu và bổ sung một số chi tiết mới trên cửa thùng. Các phiên bản cao cấp cũng có khả năng được trang bị vè bánh xe thiết kế lại, mâm hợp kim mới và màu sơn mới.

Pajero được định vị cao hơn Triton về giá bán và phân khúc. Vì vậy, những nâng cấp cao cấp về khoang cabin, khả năng cách âm và hệ thống treo riêng của Pajero khó có khả năng xuất hiện trên Triton.

Dù chia sẻ nền tảng, Pajero được định vị cao hơn Triton về giá bán và phân khúc. Vì vậy, những nâng cấp cao cấp về khoang cabin, khả năng cách âm và hệ thống treo riêng của Pajero khó có khả năng xuất hiện trên Triton. Tuy nhiên, Triton facelift vẫn có thể được nâng cấp đáng kể về công nghệ. Mẫu bán tải được dự đoán sẽ sử dụng màn hình giải trí lớn hơn loại 9 inch hiện tại, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và thêm các tùy chọn vật liệu nội thất.

Các trang bị tiện nghi và an toàn cũng có thể được bổ sung để giúp Triton duy trì sức cạnh tranh. Mitsubishi đồng thời được cho là đang mở rộng danh mục Triton với nhiều phiên bản chuyên biệt, từ các bản thiên về tiện nghi đến những biến thể tập trung vào khả năng địa hình. Hãng cũng từng hé lộ khả năng phát triển một phiên bản Ralliart hiệu năng cao nhằm cạnh tranh Ford Ranger Raptor.

Về cơ khí, Triton facelift nhiều khả năng tiếp tục sử dụng khung gầm ladder-frame và hệ dẫn động bốn bánh Super Select 4WD II, nhưng có thể được tinh chỉnh thêm. Một số thông tin trước đó cho rằng Mitsubishi có thể thay phanh tang trống phía sau bằng phanh đĩa, đồng thời điều chỉnh hệ thống treo.

Mitsubishi đang nghiên cứu các hệ truyền động điện hóa cho cả Triton và Pajero, bao gồm hybrid tự sạc và plug-in hybrid (PHEV).

Triton hiện sử dụng động cơ diesel 4 xi-lanh tăng áp 2.4L với nhiều mức công suất tùy thị trường. Đáng chú ý, Pajero thế hệ mới cũng sử dụng động cơ diesel 2.4L nhưng được nâng cấp với một bộ tăng áp biến thiên hình học dải rộng, cho công suất tương đương phiên bản cao nhất của Triton. Động cơ này được cho là có thể xuất hiện trên Triton facelift.

Bên cạnh đó, Mitsubishi đang nghiên cứu các hệ truyền động điện hóa cho cả Triton và Pajero, bao gồm hybrid tự sạc và plug-in hybrid (PHEV). Một phiên bản Triton thuần điện từng được cân nhắc cho thế hệ hiện tại nhưng được cho là đã bị hủy hoặc trì hoãn. Theo chu kỳ sản phẩm thông thường của Mitsubishi, những nguyên mẫu Triton facelift đầu tiên có thể bắt đầu xuất hiện với lớp ngụy trang trong khoảng một năm tới.