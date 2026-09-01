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Số hóa - Xe

Mitsubishi Pajero 2027 "nhá hàng" trước thềm ra mắt vào ngày mai 2/9

Mitsubishi Pajero thế hệ hoàn toàn mới sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào ngày mai, 2/9/2026, đánh dấu sự trở lại của mẫu SUV huyền thoại sau 5 năm vắng bóng.

Thảo Nguyễn
Video: Xem trước mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero 2027 mới.

Mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero 2027 sẽ trở về với những giá trị việt dã cốt lõi, sử dụng nền tảng khung gầm rời phát triển từ Mitsubishi Triton, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh S-AWC của Mitsubishi.

Thay vì hệ thống treo sau dùng nhíp như bán tải Triton, Pajero dự kiến sử dụng hệ thống treo đa liên kết kết hợp lò xo cuộn nhằm cân bằng khả năng off-road và độ êm ái khi vận hành trên đường trường.

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Mitsubishi Pajero 2027 "nhá hàng" trước thềm ra mắt vào ngày mai 2/9.

Pajero thế hệ mới cũng được cho là sẽ chuyển sang sản xuất tại Thái Lan cùng Triton, thay vì Nhật Bản như các thế hệ trước.

Bên cạnh đó, mẫu SUV mới được kỳ vọng sở hữu cách diễn giải hiện đại hơn cho phong cách thiết kế mang tính biểu tượng của Pajero, đồng thời tiếp tục tập trung vào khả năng vận hành off-road và các công nghệ hỗ trợ vượt địa hình.

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Pajero thế hệ mới cũng được cho là sẽ chuyển sang sản xuất tại Thái Lan cùng Triton, thay vì Nhật Bản như các thế hệ trước.

Ở thời điểm ra mắt, Pajero 2027 được kỳ vọng sử dụng phiên bản của động cơ diesel 2.4L 4 xi-lanh tăng áp kép đang có mặt trên Triton.

Trên Triton, động cơ này sản sinh công suất 150 kW, tương đương khoảng 204 mã lực, và mô-men xoắn cực đại 470 Nm. Khi đưa lên Pajero, hệ truyền động có thể được hiệu chỉnh để đạt mô-men xoắn cao hơn.

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Pajero 2027 được kỳ vọng sử dụng phiên bản của động cơ diesel 2.4L 4 xi-lanh tăng áp kép đang có mặt trên Triton.

Thay vì hộp số tự động 6 cấp của Triton, Pajero mới có khả năng sử dụng hộp số tự động 8 cấp, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh Super Select II.

Nếu giữ mức công suất tương đương Triton, động cơ bi-turbo mới vẫn vượt Pajero Sport trước đây với 133 kW/430 Nm và Pajero thế hệ thứ tư sử dụng động cơ diesel 3.2L đạt 141 kW/441 Nm.

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Khi gia nhập thị trường, Pajero sẽ phải cạnh tranh với nhiều SUV khung gầm rời như Ford Everest, Toyota Land Cruiser Prado hay Isuzu MU-X.

Khả năng kéo cũng được kỳ vọng vượt mức 3.100 kg của Pajero Sport và 3.000 kg của Pajero thế hệ trước. Khi gia nhập thị trường, Pajero sẽ phải cạnh tranh với nhiều SUV khung gầm rời như Ford Everest, Toyota Land Cruiser Prado hay Isuzu MU-X.

Bên cạnh động cơ diesel, điểm đáng chú ý hơn cả là Mitsubishi đã xác nhận Pajero mới sẽ có hệ truyền động hybrid, đánh dấu lần đầu tiên tên tuổi SUV lâu đời này được điện hóa.

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