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[GALLERY] Cận cảnh Genesis GV90 "bằng xương bằng thịt" lăn bánh trên phố

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Genesis GV90 "bằng xương bằng thịt" lăn bánh trên phố

Genesis GV90 - mẫu SUV điện đầu bảng của thương hiệu xe sang Hàn Quốc với thiết kế bề thế, nội thất cao cấp cùng hệ truyền động hai mô-tơ cho công suất 666PS.

Hải Nam
Phát triển từ concept Neolun ra mắt 2024, Genesis GV90 được định vị ở phân khúc SUV cỡ lớn và dự kiến có hai phiên bản tiêu chuẩn và Neolun. Trong đó, bản Neolun sở hữu nhiều trang bị cao cấp cùng thiết kế cửa đặc biệt. Xe mang phong cách thiết kế tối giản. Phía trước nổi bật với cụm đèn Two-Line tạo hình cánh chim, kết hợp đèn pha Micro Lens Array (MLA) và lưới tản nhiệt họa tiết G-matrix.
Phát triển từ concept Neolun ra mắt 2024, Genesis GV90 được định vị ở phân khúc SUV cỡ lớn và dự kiến có hai phiên bản tiêu chuẩn và Neolun. Trong đó, bản Neolun sở hữu nhiều trang bị cao cấp cùng thiết kế cửa đặc biệt. Xe mang phong cách thiết kế tối giản. Phía trước nổi bật với cụm đèn Two-Line tạo hình cánh chim, kết hợp đèn pha Micro Lens Array (MLA) và lưới tản nhiệt họa tiết G-matrix.
Xe có kích thước 5.285 x 2.030 x 1.815 mm, chiều dài cơ sở 3.245 mm. Bộ mâm có kích thước 22 hoặc 24 inch. Điểm khác biệt của phiên bản Neolun là hệ thống cửa mở ngược kiểu suicide door, vận hành bằng điện. Genesis gia cường kết cấu thân xe bằng nhôm và thép cường độ cao nhằm đảm bảo độ cứng và khả năng bảo vệ hành khách.
Xe có kích thước 5.285 x 2.030 x 1.815 mm, chiều dài cơ sở 3.245 mm. Bộ mâm có kích thước 22 hoặc 24 inch. Điểm khác biệt của phiên bản Neolun là hệ thống cửa mở ngược kiểu suicide door, vận hành bằng điện. Genesis gia cường kết cấu thân xe bằng nhôm và thép cường độ cao nhằm đảm bảo độ cứng và khả năng bảo vệ hành khách.
Khoang cabin của mẫu xe SUV Genesis GV90 2027 có cấu hình tối đa 7 chỗ. Khi xe dừng, hai ghế trước trên bản Neolun có thể xoay 180 độ để hướng về hàng ghế phía sau, tạo không gian như một phòng khách.
Khoang cabin của mẫu xe SUV Genesis GV90 2027 có cấu hình tối đa 7 chỗ. Khi xe dừng, hai ghế trước trên bản Neolun có thể xoay 180 độ để hướng về hàng ghế phía sau, tạo không gian như một phòng khách.
Nội thất được thiết kế theo hướng sang trọng với vật liệu như gỗ, đá và cashmere. Xe sở hữu màn hình OLED trung tâm 23,6 inch, có thể mở rộng thành 24,6 inch khi xe dừng, trong khi màn hình hiển thị trên kính lái có kích thước 25 inch.
Nội thất được thiết kế theo hướng sang trọng với vật liệu như gỗ, đá và cashmere. Xe sở hữu màn hình OLED trung tâm 23,6 inch, có thể mở rộng thành 24,6 inch khi xe dừng, trong khi màn hình hiển thị trên kính lái có kích thước 25 inch.
GV90 còn trang bị trợ lý giọng nói Gleo AI và hệ thống âm thanh Bang &amp; Olufsen Premier 3D với 25 loa. Tất cả các ghế đều có massage 15 điểm và chức năng rung. Bản Neolun Executive Suite 4 chỗ bổ sung ghế da semi-aniline, bệ trung tâm phía sau tích hợp tủ lạnh và bàn gập, cùng vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý.
GV90 còn trang bị trợ lý giọng nói Gleo AI và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen Premier 3D với 25 loa. Tất cả các ghế đều có massage 15 điểm và chức năng rung. Bản Neolun Executive Suite 4 chỗ bổ sung ghế da semi-aniline, bệ trung tâm phía sau tích hợp tủ lạnh và bàn gập, cùng vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý.
GV90 sử dụng nền tảng Electric Mobility Prime (eMP) và hệ dẫn động bốn bánh với hai mô-tơ điện. Mô-tơ trước cho công suất 326 PS, mô-men xoắn 350 Nm, trong khi mô-tơ sau đạt 340 PS và 450 Nm. Tổng công suất đạt 666 PS, mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Xe sử dụng bộ pin 123,5 kWh và có phạm vi hoạt động khoảng 500 km theo kết quả thử nghiệm phát triển nội bộ.
GV90 sử dụng nền tảng Electric Mobility Prime (eMP) và hệ dẫn động bốn bánh với hai mô-tơ điện. Mô-tơ trước cho công suất 326 PS, mô-men xoắn 350 Nm, trong khi mô-tơ sau đạt 340 PS và 450 Nm. Tổng công suất đạt 666 PS, mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Xe sử dụng bộ pin 123,5 kWh và có phạm vi hoạt động khoảng 500 km theo kết quả thử nghiệm phát triển nội bộ.
Kiến trúc điện 800V cho phép sạc từ 10-80% trong khoảng 22 phút khi sử dụng trạm sạc DC công suất 350 kW. GV90 được trang bị hệ thống treo khí nén đa buồng, giảm xóc thích ứng, vi sai chống trượt điện tử và đánh lái bánh sau tối đa 5 độ. Hệ thống cách âm cũng được tăng cường nhằm cải thiện sự yên tĩnh trong cabin.
Kiến trúc điện 800V cho phép sạc từ 10-80% trong khoảng 22 phút khi sử dụng trạm sạc DC công suất 350 kW. GV90 được trang bị hệ thống treo khí nén đa buồng, giảm xóc thích ứng, vi sai chống trượt điện tử và đánh lái bánh sau tối đa 5 độ. Hệ thống cách âm cũng được tăng cường nhằm cải thiện sự yên tĩnh trong cabin.
Về an toàn, mẫu SUV điện được trang bị 12 túi khí, trong đó có túi khí trên trần nhằm hạn chế nguy cơ hành khách bị văng khỏi xe khi xảy ra tai nạn lật xe. Hệ thống giám sát khoang cabin có thể nhận diện tư thế của từng hành khách để điều chỉnh hoạt động của túi khí và dây đai an toàn.
Về an toàn, mẫu SUV điện được trang bị 12 túi khí, trong đó có túi khí trên trần nhằm hạn chế nguy cơ hành khách bị văng khỏi xe khi xảy ra tai nạn lật xe. Hệ thống giám sát khoang cabin có thể nhận diện tư thế của từng hành khách để điều chỉnh hoạt động của túi khí và dây đai an toàn.
Với GV90, Genesis đang mở rộng tham vọng sang phân khúc SUV điện hạng sang cỡ lớn, nơi những thương hiệu như Bentley và Rolls-Royce đang hiện diện. Mẫu xe cũng được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược đưa Genesis trở thành một thương hiệu xe sang toàn cầu.
Với GV90, Genesis đang mở rộng tham vọng sang phân khúc SUV điện hạng sang cỡ lớn, nơi những thương hiệu như Bentley và Rolls-Royce đang hiện diện. Mẫu xe cũng được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược đưa Genesis trở thành một thương hiệu xe sang toàn cầu.
Video: Giới thiệu SUV điện đầu bảng Genesis GV90 2027.
Hải Nam
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