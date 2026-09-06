Acer mang đến IFA 2026 loạt đột phá về phần cứng

Acer mang đến IFA 2026 máy chơi game cầm tay, laptop thân thiện với môi trường và máy tính để bàn tập trung vào trí tuệ nhân tạo, đáp ứng mọi nhu cầu công nghệ.

Acer tiến vào IFA 2026 với loạt sản phẩm đa dạng, bao gồm máy chơi game cầm tay, laptop siêu mỏng nhẹ, máy tính để bàn tập trung vào AI, màn hình dành cho nhà sáng tạo nội dung, máy tính bảng và phụ kiện di động.

Những sản phẩm mới này, dự kiến ra mắt tại sự kiện next@acer sắp tới của hãng, tiếp tục thể hiện chiến lược “phủ sóng mọi phân khúc” quen thuộc của Acer, nhưng năm nay nổi bật hơn với các chủ đề như tính di động, khả năng sửa chữa, xử lý tác vụ AI và màn hình tốc độ cao.

Predator Atlas 7 - Acer lấn sân máy chơi game cầm tay

Một trong những sản phẩm nổi bật, khiến giới công nghệ bất ngờ nhất là Predator Atlas 7, máy chơi game cầm tay 7 inch hướng đến người dùng muốn trải nghiệm game chuẩn PC trong một thiết bị di động hơn.

Predator Atlas 7 đánh dấu bước chân của Acer vào thị trường máy chơi game cầm tay cao cấp.

Acer cho biết thiết bị này có thể được cấu hình với vi xử lý Intel Arc G3 Extreme và đồ họa Intel Arc B390, kết hợp cùng màn hình cảm ứng FHD 120 Hz, độ sáng lên tới 500 nit.

Acer cũng chú trọng đến chất lượng điều khiển, yếu tố quan trọng khi thao tác bằng ngón tay cái. Predator Atlas 7 trang bị joystick với tùy chọn công nghệ TMR (tunneling magnetoresistance) giúp tăng độ chính xác và chống trôi, cùng cò analog Hall-effect cho khả năng điều khiển mượt mà hơn.

Hai cổng Thunderbolt 4 và pin 80 Wh hoàn thiện gói sản phẩm, trong khi hệ thống tản nhiệt hai quạt giúp duy trì hiệu suất ổn định trong các phiên chơi kéo dài.

Acer Vero 16 - laptop thân thiện môi trươgf

Mẫu Acer Vero 16 mới tiếp tục dòng laptop hướng đến phát triển bền vững của hãng, đồng thời nhấn mạnh khả năng dễ dàng bảo trì, sửa chữa.

Theo Acer, thế hệ Vero thứ tư này sử dụng 50% nhôm tái chế sau công nghiệp và 50% nhôm phát thải carbon thấp cho phần nắp trên và kê tay, trong khi nắp dưới làm từ 60% nhựa tái chế sau tiêu dùng.

Acer Vero 16 với khả năng sửa chữa đơn giả cùng vật liệu tái chế thân thiện.

Khả năng tiếp cận linh kiện là điểm nhấn lớn. Nắp đáy có thể mở không cần dụng cụ, pin và SSD đều có thể thay thế.

Acer cũng cho biết bản lề có thể tháo rời để đơn giản hóa việc sửa chữa, các nắp cổng kết nối cũng có thể tháo lắp dễ dàng.

Về hiệu năng, Vero 16 là máy Copilot+ PC với vi xử lý Intel Core Ultra X9 388H, hiệu suất AI lên tới 180 TOPS, cùng màn hình OLED 3K WQXGA+ 16 inch.

Swift Blade 14 Và Swift Air 16 - Tối ưu di động

Acer cũng ra mắt hai mẫu Swift mới, trong đó có Swift Blade 14 – dòng sản phẩm hoàn toàn mới thuộc gia đình Swift. Laptop này nặng 799 gram, mỏng chỉ 12,9 mm, sử dụng khung hợp kim magie-nhôm và sợi carbon.

Máy có thể cấu hình tối đa với vi xử lý Intel Core 7 350 và màn hình OLED 3K, hướng đến người dùng cần thiết bị nhỏ gọn, cao cấp cho công việc di động và xử lý hình ảnh.

Các mẫu laptop siêu mỏng nhẹ kèm theo sức mạnh AI 40 TOPS.

Swift Air 16 sở hữu màn hình lớn hơn nhưng vẫn giữ tính di động. Acer cho biết laptop 16 inch này nặng 1,5 kg, mỏng 13,3 mm, trang bị màn hình OLED 3K và hệ thống âm thanh bốn loa. Máy sử dụng vi xử lý Intel Core 7 350 với hiệu suất AI lên tới 40 TOPS.

Acer lưu ý Swift Blade 14 chưa có thông tin về thời điểm bán ra, nhưng dự kiến sẽ lên kệ vào quý I/2027.

Đẩy mạnh máy tính AI và thiết bị chuyên dụng

Bên cạnh laptop, danh mục sản phẩm tại IFA của Acer còn mở rộng sang máy tính để bàn AI và phần cứng chuyên dụng.

Veriton RI 110 AI Mini Workstation nhỏ gọn được thiết kế cho các tác vụ AI cục bộ và kết hợp, hỗ trợ mô hình AI lên tới 120 tỷ tham số, trang bị vi xử lý Intel Core Ultra X7 358H, đồ họa Intel Arc B390 và RAM LPDDR5X tối đa 96 GB.

Acer cũng giới thiệu thiết kế desktop nhỏ gọn RTX Spark dựa trên siêu chip RTX Spark thế hệ mới của NVIDIA.

Máy trạm đầu tiên của Acer dựa trên siêu chip RTX Spark thế hệ mới của NVIDIA.

Màn hình là một trụ cột quan trọng khác. Các mẫu Predator và Nitro mới của Acer trải dài từ Predator XB253Q U1 24,5 inch với tần số quét 1000 Hz, đến các mẫu QD-OLED, Mini LED và màn hình hai tần số khung hình dành cho cả thể thao điện tử lẫn game chất lượng cao.

Người dùng sáng tạo nội dung cũng được chú trọng với ProDesigner PE270X P, màn hình 27 inch 5K, dải màu rộng và được cân chỉnh tại nhà máy.

Danh mục sản phẩm di động và tiêu dùng còn có máy tính bảng Iconia mới, màn hình ePaper EP130K, bộ mở rộng ba màn hình PD163Q P3, thiết bị kết nối 5G Connect D5P và laptop Aspire G 3D 16, sử dụng camera theo dõi mắt để chuyển đổi nội dung 2D thông thường thành 3D mà không cần vật liệu 3D gốc hay GPU rời.