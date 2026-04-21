Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Asus Zenbook 14 với CPU AMD Gorgon Point và màn hình OLED

Asus vừa ra mắt dòng laptop 14 inch mới với sức mạnh của bộ xử lý APU AMD Gorgon Point, sở hữu pin 75Wh, màn hình OLED 1200p và RAM LPDDR5X lên đến 32GB.

Tuệ Minh
Asus vừa ra mắt dòng laptop Zenbook 14 mới trên toàn cầu. Được trang bị bộ xử lý APU AMD Ryzen Gorgon Point, những chiếc laptop 14 inch này thay thế cho các mẫu Krackan Point năm ngoái thay vì các mẫu Intel Arrow Lake-H tương ứng.
Theo Asus, tất cả các mẫu UM3405 và UM3406 mới đều kết hợp pin 75 Wh với màn hình OLED 1200p. Màn hình này cũng đạt độ sáng tối đa 600 nits ở chế độ HDR, cũng như độ phủ không gian màu DCI-P3 100%. Tuy nhiên, tốc độ làm mới vẫn là 60 Hz.
Ngoài ra, Asus trang bị một loạt cổng kết nối trên tất cả các mẫu máy, bao gồm: 1 giắc cắm 3.5 mm, 1 cổng HDMI 2.1 (TMDS), 1 cổng USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 cổng USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort/Cấp nguồn) và 1 cổng USB 4.
Vì một lý do nào đó, Asus lại trang bị cho các phiên bản Ryzen AI 7 445 cấu hình thấp hơn thêm nhiều RAM và/hoặc dung lượng lưu trữ hơn. Kết quả là, các phiên bản Ryzen AI 7 445 này có giá lên đến 1.499 USD tại Mỹ với 32 GB RAM và 1 TB dung lượng lưu trữ.
Ngược lại mẫu Zenbook 14 mới có giá khởi điểm 999,99 USD với bộ xử lý Ryzen AI 9 465 APU, 16 GB RAM và ổ SSD 512 GB. Phiên bản này, mặc dù có bộ xử lý cao hơn nhưng lại có RAM và SSD và giá thấp hơn.
Có lẽ hãng nhắm đến việc người dùng sẽ nâng cấp hoặc điều hướng người dùng trong bối cảnh giá chip nhớ tăng cao. Mẫu máy mỏng 14,9mm và nặng 1,2 kg với thiết kế hoàn toàn bằng kim loại mỏng nhẹ, bền bỉ, cùng cảm giác mượt mà của các cạnh được hoàn thiện liền mạch.
Có thể nhiều người không chú ý, nhưng mẫu Asus Zenbook 14 là laptop siêu mỏng hiếm hoi sở hữu độ bền được chứng nhận bởi tiêu chuẩn Military MIL-STD 810H. Điều này đồng nghĩa với nó có tính năng chống nước, chống va đập, hoạt động được ở nhiệt khoảng nhiệt độ rất rộng.
ASUS cung cấp bộ phần mềm được thiết kế để nâng cao trải nghiệm sử dụng máy của người dùng. MyASUS cung cấp các ứng dụng và công cụ tiện dụng giúp khai thác tối đa khả năng của máy tính xách tay, ScreenXpert giúp quản lý các cửa sổ ứng dụng trên tất cả các màn hình được kết nối để có quy trình làm việc mượt mà hơn.
ASUS Zenbook 14 phù hợp với người dùng ưu tiên trải nghiệm sử dụng tổng thể hơn là hiệu năng thuần. Nếu bạn cần một chiếc laptop mỏng nhẹ để mang theo hàng ngày, nhưng vẫn đòi hỏi pin lâu cho trọn vẹn một ngày làm việc, màn hình laptop OLED dễ nhìn khi sử dụng lâu và khả năng vận hành mát, yên tĩnh, Zenbook 14 là lựa chọn phù hợp.
Tổng hợp sức mạnh của mẫu máy Asus Zenbook 14 với sức mạnh của CPU AMD Gorgon Point.
ASUS, Laptop World
#ASUS Zenbook 14 #laptop #máy tính xách tay #bộ xử lý #AMD Ryzen

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT