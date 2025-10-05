Hà Nội

Độc đáo chiếc mini PC mỏng tang với hình thù hệt một chiếc đĩa bay

Số hóa

Độc đáo chiếc mini PC mỏng tang với hình thù hệt một chiếc đĩa bay

Để minh chứng cho tuyên bố "Máy tính Windows nhanh nhất" Qualcomm ra mắt nguyên mẫu mini PC chạy chip Snapdragon X2 Elite siêu mỏng với hình dạng độc lạ.

Tuệ Minh
Bạn có tin đây là một chiếc miniPC chạy hệ điều hành Windows đầy đủ không? Đã vậy, nó còn sở hữu sức mạnh từ con chip "nhanh nhất thế giới dành cho PC Windows" bên trong một thiết kế giống như một chiếc đĩa bay thu nhỏ. Ảnh: VN Review
Đây là một trong 2 nguyên mẫu tham khảo mà Qualcomm giới thiệu tại sự kiện ra mắt chip Snapdragon X2 Elite. Nó được hãng đặt tên rõ ràng, tuy nhiên, bởi hình hài của nó, nhiều cây bút công nghệ gọi nó là miniPC UFO.
Trang công nghệ nổi tiếng Tom Hardware ví von rằng tưởng chừng như ai đó đem một chiếc Mac Mini nén lại thành một miếng lót ly. Một số khác thì so sánh với miếng lót chuột.
Toàn bộ phần vỏ còn được phủ lên một màu đỏ đặc trưng từ thương hiệu Snapdragon của Qualcomm. Vỏ ngoài bằng nhôm rất cứng cáp, trên vỏ có bố trí nhiều khe tản nhiệt. Còn mặt dưới thì làm bằng nhựa thông thường, cũng có thêm các khe tản nhiệt ở đây. Có thể thấy nó được Qualcomm đặt tên là Circle 1.
Đương nhiên là nó được trang bị vi xử lý Snapdragon X2 Elite, con chip được Qualcomm tự hào tuyên bố là CPU tương thích ARM đầu tiên đạt tốc độ xung nhịp lên tới 5.0 GHz, với tổng cộng 18 nhân CPU Oryon thế hệ thứ 3. Đi kèm là GPU Adreno thế hệ mới và NPU Hexagon với sức mạnh xử lý AI lên tới 80 TOPS – biến đây thành NPU nhanh nhất thế giới dành cho laptop.
Mặc dù thiết kế có nhiều khe tản nhiệt và các tấm tản nhiệt nhưng bên trong máy được thiết kế không quạt (fanless) được hãng gọi là Frore AirJets. Điều này là một thành tựu đáng nể, cho phép thiết bị có thể hoạt động hoàn toàn im lặng, phù hợp cho những môi trường cần sự yên tĩnh tuyệt đối như văn phòng, phòng khách hay phòng ngủ.
Với kích thước nhỏ gọn này, người dùng có thể dễ dàng mang theo bên mình, cắm vào bất kỳ màn hình, bàn phím và chuột nào để biến thành một máy tính cá nhân hoàn chỉnh. Đây là một giải pháp lý tưởng cho những người thường xuyên di chuyển, cần một "desktop bỏ túi" mạnh mẽ nhưng không muốn bị ràng buộc vào một chiếc laptop cồng kềnh.
Dù mỏng chỉ bằng chiếc Galaxy Z Fold 7 vậy nhưng chiếc mini PC Circle 1 vẫn được trang bị khá nhiều cổng kết nối với 3 cổng USB Type C, 1 cổng âm thanh 3.5mm để cắm tai nghe, loa hay mic, 1 cổng nguồn chuẩn DC chân tròn và đặc biệt là có cả khe cắm SIM để bạn có thể gắn SIM 4G/5G, quá bá đạo.
Tiếc là Qualcomm chưa tiết lộ nhiều thông tin về chiếc mini PC này nên không rõ được cấu hình cụ thể về RAM, ổ cứng v.v.. Nhưng cổng USB Type C được dùng để xuất hình ảnh ra màn hình luôn nên nhiều khả năng cổng này sẽ hỗ trợ đầy đủ việc sạc pin, truyền dữ liệu, xuất hình ảnh âm thanh, tương tự như trên các laptop chạy chip Snapdragon hiện nay vậy.
Ngoài ra còn có một nguyên mẫu khác có độ mỏng tương tự nhưng là hình vuông được thiết kế để gắn vào chân đỡ có màn hình như một chiếc máy tính All - in - One cực kỳ độc đáo.
Tuệ Minh
