Độc đáo chiếc mini PC mỏng tang với hình thù hệt một chiếc đĩa bay

Để minh chứng cho tuyên bố "Máy tính Windows nhanh nhất" Qualcomm ra mắt nguyên mẫu mini PC chạy chip Snapdragon X2 Elite siêu mỏng với hình dạng độc lạ.
Midu đón sinh nhật lãng mạn với hoa và bóng bay bên ông xã. Gia đình Hồ Quang Hiếu chụp bộ ảnh kỷ niệm Trung Thu đầu tiên của con trai nhỏ.
Mẫu máy bay mới Phantom 3500 trị giá 18 triệu USD, không cửa sổ được cho là tiết kiệm 60% nhiên liệu, mở màn cuộc đua công nghệ hàng không tương lai.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 6/10, Kim Ngưu đề phòng tiểu nhân, đừng mất thời gian với họ. Thiên Bình muốn giàu nhanh nhưng gặp cản trở, cần nghĩ kỹ.
Moscow lo ngại Washington cân nhắc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Kiev, có thể tạo ra bước ngoặt nguy hiểm trong cuộc xung đột.
Trung thu khắp châu Á rực rỡ đèn lồng, lễ hội và ẩm thực, mang đến trải nghiệm văn hóa độc đáo và những điểm check-in lung linh khó quên.
Trong mười chín ngày sắp tới, ba con giáp được dự báo sẽ cùng lúc vượng tài và vượng sự nghiệp.
Các nhà khảo cổ ở Nga đã khai quật được mảnh mặt nạ Satyr của người Hy Lạp cổ đại. Hiện vật khoảng 2.200 tuổi hé lộ những thông tin thú vị.
Với bộ lông dày ấm áp và khả năng sinh tồn tuyệt vời, loài cáo tuyết Bắc cực (Vulpes lagopus) luôn là một biểu tượng đặc biệt của vùng đất băng giá.
Edwin Chen - CEO Surge AI, sở hữu 18 tỷ USD và 1 triệu lao động toàn cầu, ký hợp đồng trăm triệu USD với Google chỉ sau một cuộc gọi trong đêm.
Một đại đội tên lửa Iskander-M bị UAV của Ukraine phá hủy chỉ trong một đêm. Vậy ai giúp Kiev có thể thực hiện cuộc tập kích “vô tiền khoáng hậu” này?
SYM tại Malaysia đã chính thức ra mắt thị trường phiên bản 2025 của mẫu xe côn tay VFE185i. Đây được xem là đối thủ của Yamaha Exciter và Honda Winner.
Nga đang tổ chức bao vây hai thành phố là Pokrovsk và Kostiantynivka; bước đột phá của Kiev ở Dobropillya sẽ là cơ hội để Nga đóng nắp hai “nồi hầm” này.
Sau khi đến viếng nhạc sĩ Thế Hiển, MC Quyền Linh viết lời tiễn biệt dành cho tác giả Nhánh lan rừng.
CEO NVIDIA Jensen Huang tin rằng AI và robot sẽ giúp xã hội năng suất hơn, nhưng đồng nghĩa con người sẽ phải bận rộn hơn thay vì rảnh rỗi.
Sau khi vướng tin đồn mang thai vì vóc dáng phát tướng, 'nữ hoàng gợi cảm' HyunA đăng ảnh cũ nóng bỏng cùng lời nhắn nhủ bản thân quyết tâm giảm cân.
Honda Civic Type R 2027 bản hatchback vừa được tái hiện qua bản phác họa kỹ thuật số đầy ấn tượng, hé lộ diện mạo sang trọng khác biệt so với các phiên bản cũ.
Kaity Nguyễn - "mỹ nhân hàng không" của Tử Chiến Trên Không vừa khiến mạng xã hội bùng nổ khi tung bộ ảnh thời trang mới trên trang cá nhân.
Hai ngôi làng đã đổi chủ trong ba ngày! Quân đội Ukraine bắt đầu phản công ở mặt trận phía bắc Pokrovsk, trong khi đó Nga lật thế cờ ở Dobropolye.
Nhiều người bất ngờ khi iPhone tụt pin nhanh trong lúc ngủ. Nguyên nhân đến từ ứng dụng nền, iOS lỗi thời, thông báo hay sao lưu iCloud.
Trên trang cá nhân, Thúy Kiều – trợ lý gắn bó lâu năm với Ngọc Trinh – vừa đăng loạt ảnh đời thường thân thiết cùng “nữ hoàng nội y”.