Mini PC nhỏ như Mac mini, iGPU mạnh tiệm cận RTX 2050

Số hóa

Mini PC nhỏ như Mac mini, iGPU mạnh tiệm cận RTX 2050

Minisforum X1 Lite gây bất ngờ khi nhồi APU Ryzen 65W vào thân máy cỡ Mac mini, cho hiệu năng đồ họa tích hợp gần ngang RTX 2050 và còn hỗ trợ eGPU.

Thiên Trang (TH)
Minisforum X1 Lite là mini PC hiếm hoi đặt trọng tâm vào hiệu năng thay vì tiết kiệm điện trong phân khúc nhỏ gọn.
Máy sử dụng APU AMD Ryzen 7 255 kiến trúc Zen 4 với 8 nhân 16 luồng, đi kèm GPU tích hợp Radeon 780M.
Điểm đặc biệt là con chip này được phép chạy ở mức điện năng lên tới 65W trong thân máy chỉ nặng khoảng 0,67 kg, tương đương Mac mini.
Theo thử nghiệm thực tế, Ryzen 7 255 có thể duy trì mức tiêu thụ quanh 64W khi tải nặng, cho hiệu năng ổn định trong thời gian dài.
Về đồ họa, Radeon 780M đạt hơn 3.300 điểm 3DMark Time Spy, chỉ kém nhẹ RTX 2050 laptop đời cũ.
Trong game, X1 Lite có thể chơi mượt nhiều tựa AAA ở 1080p nhờ FSR và khả năng tối ưu iGPU tốt của AMD.
Máy cũng hỗ trợ gắn eGPU thông qua cổng OCuLink, mở rộng sức mạnh đồ họa khi cần xử lý nặng.
Với cấu hình mạnh, khả năng nâng cấp linh hoạt và kích thước nhỏ gọn, Minisforum X1 Lite đang trở thành lựa chọn đáng chú ý trong thị trường mini PC hiệu năng cao.
Thiên Trang (TH)
#mini PC #Ryzen 7 255 #Radeon 780M #eGPU #hiệu năng cao

