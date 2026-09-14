Mitsubishi Motors Việt Nam vừa chính thức ra mắt Mitsubishi Triton 4WD AT Premium với những nâng cấp đáng giá về trang bị, hệ truyền động, các chế độ lái.

Video: Đánh giá chi tiết Mitsubishi Triton thế hệ mới.

Mitsubishi Triton 4WD AT Premium mới ra mắt Việt Nam với những nâng cấp đáng giá về trang bị, hệ truyền động, các chế độ lái cùng mức giá cạnh tranh hấp dẫn. Sở hữu DNA bền bỉ của nhà vô địch giải đua địa hình AXCR hai năm liên tiếp, Triton Premium mới có khả năng vận hành linh hoạt, mạnh mẽ trên nhiều điều kiện đường sá với hiệu quả kinh tế và chi phí ban đầu tối ưu.

Ngoại thất Beast Mode uy mãnh

Với ngôn ngữ thiết kế Beast Mode, Mitsubishi Triton sở hữu diện mạo bề thế và đậm chất thể thao. Lưới tản nhiệt dạng tổ ong cỡ lớn kết hợp cùng cản trước vuông vức và đồng bộ với ốp cản sau, mang đến ấn tượng mạnh mẽ. Các đường gân dập nổi kéo dài suốt thân xe kết hợp cùng ốp vè bánh xe kích thước lớn, bệ bước chân rộng và chống trượt. Hệ thống đèn chiếu sáng LED Projector chữ T hiện đại tích hợp dải đèn định vị ban ngày LED chữ L, vừa thẩm mỹ vừa tối ưu khả năng chiếu sáng và tầm nhìn cho người lái.

Mitsubishi Triton 4WD AT Premium ra mắt Việt Nam, giá 783 triệu đồng.

Phiên bản 4WD AT Premium mới nâng cấp các chi tiết sơn đen đồng bộ và cá tính trên gương chiếu hậu, tay nắm cửa và mâm xe hợp kim.

Mitsubishi Triton có kích thước tổng thể 5,320 x 1,865 x 1,795 mm - hàng đầu phân khúc, khoảng sáng gầm xe 222mm cùng bán kính quay vòng chỉ 6,2m. Mẫu xe không những có khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình mà còn dễ dàng xoay trở trên đường phố.

Thùng xe rộng rãi, dễ dàng chuyên chở hàng hoá

Thùng xe có kích thước 1.470 x 1.545 x 520 mm và sức tải lớn, sẵn sàng đáp ứng linh hoạt các nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Lót thùng với rãnh thoát nước và các móc cố định hành lý tiện dụng được trang bị sẵn trên xe.

Mitsubishi Triton có kích thước tổng thể 5,320 x 1,865 x 1,795 mm - hàng đầu phân khúc, khoảng sáng gầm xe 222mm cùng bán kính quay vòng chỉ 6,2m.

Chiều cao mặt thùng 821 mm cùng bậc bước chân chống trượt hai bên, giúp bốc dỡ đồ đạc nhanh chóng và an toàn. Phiên bản Premium mới được bổ sung thanh trợ lực hỗ trợ đóng mở cửa thùng dễ dàng và thuận tiện khi sắp xếp hàng hóa lên xe.

Nội thát thoải mái và tiện dụng

Mitsubishi Triton áp dụng nguyên lý thiết kế theo phương ngang “Horizontal Axis” và triết lý “Mitsubishi Touch” mang lại không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc cùng sự tiện dụng cho người ngồi trên xe.

Khu vực táp-lô và bảng điều khiển trung tâm trải rộng bọc da mềm cao cấp, màn hình giải trí 9-inch đặt cao kết hợp hệ thống phím bấm vật lý bố trí khoa học, kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto. Phía sau vô-lăng là màn hình tích hợp kỹ thuật số 7- inch hiển thị thông số trực quan.

Mitsubishi Triton áp dụng nguyên lý thiết kế theo phương ngang “Horizontal Axis” và triết lý “Mitsubishi Touch” mang lại không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc.

Điều hòa với chế độ Max cool giúp làm mát nhanh chóng kết hợp cùng cửa gió trần riêng biệt cho hàng ghế sau. Mẫu xe có 19 vị trí chứa đồ đa dạng cùng 6 cổng sạc các loại, bố trí hợp lý tại tất cả vị trí ngồi,

Khoảng để chân hàng ghế sau lên đến 546 mm và chiều rộng vị trí vai đạt 1.479 mm mang đến sự thoải mái tối đa cho hành khách.

Vận hành vượt trội và an toàn

Nâng cấp cốt lõi và nổi bật trên phiên bản Triton Premium mới đến từ hệ dẫn động trứ danh Super Select 4WD-II kết hợp cùng 7 chế độ lái linh hoạt, khẳng định khả năng chinh phục địa hình đa dạng

Hệ dẫn động Super Select 4WD-II: Cung cấp 4 chế độ gài cầu tiêu chuẩn (2H, 4H, 4HLc, 4LLc) cùng khóa vi sai cầu sau điện tử kích hoạt chỉ bằng một nút bấm. Đặc biệt, chế độ 4H (dẫn động 4 bánh toàn thời gian) cho phép gài cầu linh hoạt ở dải tốc độ lên đến 100 km/h, tăng độ bám đường và an toàn vượt trội. Xe sở hữu 7 chế độ lái đa dạng: Đường trường (Normal), Tiết kiệm (Eco), Sỏi (Gravel), Tuyết (Snow), Bùn (Mud), Cát (Sand) và Đá (Rock).



Sức mạnh của Triton Premium đến từ khối động cơ Diesel 2.4L MIVEC Turbo.

Sự phối hợp mượt mà giữa các chế độ gài cầu và chế độ lái cho phép người điều khiển chủ động trên nhiều điều kiện mặt đường, từ phố thị đến các địa hình phức tạp.

Sức mạnh của Triton Premium đến từ khối động cơ Diesel 2.4L MIVEC Turbo – đạt tiêu chuẩn Euro 5, sản sinh công suất tối đa 184 PS cùng mô-men xoắn cực đại 430 Nm.

Về an toàn, Triton 4WD AT Premium mới bổ sung Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC) duy nhất phân khúc, can thiệp lực phanh phù hợp trên từng bánh xe để xe ôm cua ổn định và an toàn. Danh sách tính năng an toàn được hoàn thiện với 7 túi khí, camera lùi, hệ thống kiểm soát lực kéo & cân bằng điện tử (ASTC), hệ thống hỗ trợ đổ đèo (HDC), hệ thống giới hạn tốc độ (LIM) và kiểm soát hành trình (Cruise Control).

Triton 4WD AT Premium mới bổ sung Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC) duy nhất phân khúc, can thiệp lực phanh phù hợp trên từng bánh xe.

Tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi Triton 4WD AT Premium có giá bán chính hãng công bố là 783 triệu đồng. Khi mua xe trong tháng 9/2026, khách hàng sẽ được tặng bộ thảm sàn cao su chính hãng, ti thủy lực cốp sau chính hãng và Camera hành trình...

Trong tháng 8/2026 vừa qua, Mitsubishi Triton cũng nằm trong top 10 mẫu ôtô bán chạy nhất thị trường Việt và dẫn đầu phâm khúc bán tải.

