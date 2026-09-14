Tesla đã thành lập một công ty con tại Việt Nam, đánh dấu sự hiện diện của hãng xe điện Mỹ tại một trong những thị trường xe điện phát triển nhất Đông Nam Á.

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Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, công ty mới có tên Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam (Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company), được đăng ký tại TP.HCM với vốn điều lệ 77,667 tỷ đồng (khoảng 3 triệu USD).

Tesla thành lập công ty tại Việt Nam, vốn điều lệ hơn 77,6 tỷ đồng.

Công ty mới được thành lập ngày 11/9, được cấp phép hoạt động trong các lĩnh vực gồm bán buôn, bán lẻ ôtô, phụ tùng xe, máy móc và thiết bị, cùng các hoạt động liên quan đến nhập khẩu, xuất khẩu và phân phối.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho thấy ông David Jon Feinstein, quốc tịch Mỹ với địa chỉ tại Austin, bang Texas, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Tesla Motors Vietnam. Bà Isabel Ching Fan giữ chức Tổng giám đốc, trong khi ông Nguyễn Mạnh Hùng đảm nhiệm vị trí Trợ lý Tổng giám đốc.

Tesla Motors Việt Nam được thành lập ngày 11/9, được cấp phép hoạt động trong các lĩnh vực gồm bán buôn, bán lẻ ôtô, phụ tùng xe, máy móc và thiết bị.

Việc đăng ký công ty mới cho thấy Tesla đang chuẩn bị cho khả năng mở rộng hoạt động tại Việt Nam, dù hãng chưa công bố kế hoạch cụ thể về việc bán xe, xây dựng hệ thống phân phối hoặc phát triển dịch vụ tại thị trường này.