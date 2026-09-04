Mẹo dùng Google Maps giúp tiết kiệm pin, nhẹ máy

Google Maps là một trong những ứng dụng gần như không thể thiếu với người thường xuyên di chuyển. Từ tìm đường, định vị khi lái xe đến tra cứu nhà hàng, cửa hàng hay các địa điểm mới, ứng dụng bản đồ của Google liên tục hoạt động để cung cấp dữ liệu theo thời gian thực. Tuy nhiên, việc sử dụng lâu dài cũng có thể khiến Google Maps tiêu tốn thêm pin và chiếm không ít bộ nhớ trên smartphone. Đáng chú ý, một số nguyên nhân lại đến từ những thiết lập mà người dùng hiếm khi để ý. Chỉ bằng cách điều chỉnh chế độ hiển thị bản đồ và dọn dẹp dữ liệu định kỳ, người dùng có thể giúp ứng dụng hoạt động gọn gàng hơn, đặc biệt trong những chuyến đi dài.

Một trong những thiết lập đáng kiểm tra đầu tiên là chế độ Vệ tinh. Thay vì hiển thị giao diện bản đồ thông thường với đường phố, tên địa điểm và tuyến đường, chế độ này sử dụng hình ảnh vệ tinh để tái hiện khu vực theo dạng ảnh thực tế. Google lưu ý rằng chế độ Vệ tinh có thể sử dụng nhiều dữ liệu di động hơn và tác động đến thời lượng pin. Với nhu cầu tìm đường thông thường, bản đồ Mặc định thường đã cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết và dễ quan sát hơn. Để chuyển đổi, người dùng chỉ cần mở Google Maps, nhấn biểu tượng Loại bản đồ ở góc trên bên phải màn hình rồi chọn Mặc định thay cho Vệ tinh. Mức pin tiết kiệm được sẽ phụ thuộc vào thiết bị, thời gian sử dụng và điều kiện mạng, vì vậy đây không phải giải pháp giúp điện thoại tăng thời lượng pin một cách đột biến. Dù vậy, khi phải dùng Google Maps liên tục trong nhiều giờ, chẳng hạn trên những cung đường xa hoặc khu vực khó tìm chỗ sạc, hạn chế các tính năng không thực sự cần thiết vẫn có thể mang lại lợi ích.

Chuyển Google Maps từ chế độ Vệ tinh sang Mặc định có thể giúp giảm lượng dữ liệu cần tải khi sử dụng ứng dụng.

Không chỉ ảnh hưởng đến pin, Google Maps còn có thể âm thầm chiếm nhiều dung lượng lưu trữ sau một thời gian dài. Một trong những thủ phạm dễ nhận thấy nhất là bản đồ ngoại tuyến. Tính năng này cho phép người dùng tải trước dữ liệu của một khu vực để tiếp tục tìm đường khi không có kết nối Internet, rất hữu ích khi đi du lịch, đến vùng sóng yếu hoặc muốn hạn chế sử dụng dữ liệu di động. Tuy nhiên, những bản đồ đã tải từ lâu nhưng không còn sử dụng vẫn nằm trên bộ nhớ điện thoại. Để kiểm tra, người dùng mở Google Maps, nhấn ảnh đại diện tài khoản rồi chọn Bản đồ ngoại tuyến. Danh sách các khu vực đang được lưu trên thiết bị sẽ xuất hiện, cho phép người dùng xem lại và xóa những dữ liệu không còn cần thiết. Nếu thường xuyên sử dụng tính năng này, việc rà soát định kỳ cũng giúp hạn chế tình trạng ứng dụng tự tích lũy thêm dữ liệu. Người dùng đồng thời có thể kiểm tra các tùy chọn liên quan đến tự động cập nhật hoặc tải xuống bản đồ được đề xuất để tránh việc những dữ liệu mới liên tục được lưu về máy ngoài nhu cầu thực tế.

Một nguồn dung lượng khác đáng chú ý là Dòng thời gian (Timeline), tính năng ghi lại lịch sử vị trí của người dùng. Cách Google lưu trữ dữ liệu Dòng thời gian đã có những thay đổi, trong đó dữ liệu có thể được lưu trực tiếp trên thiết bị thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây. Vì vậy, lượng bộ nhớ mà tính năng này sử dụng có thể khác nhau giữa từng tài khoản và thiết bị. Nếu Google Maps vẫn chiếm nhiều dung lượng sau khi đã xóa các bản đồ ngoại tuyến, người dùng nên kiểm tra tiếp phần dữ liệu ứng dụng và bộ nhớ đệm. Trên iPhone, Google Maps cung cấp tùy chọn xóa dữ liệu ứng dụng trong phần Cài đặt > Giới thiệu và điều khoản > Xóa dữ liệu ứng dụng. Với Android, người dùng có thể truy cập phần cài đặt ứng dụng của hệ thống để kiểm tra và xử lý dữ liệu lưu trữ. Sau khi hoàn tất, có thể khởi động lại điện thoại rồi kiểm tra lại dung lượng mà Google Maps đang sử dụng để đánh giá hiệu quả.

Xóa các khu vực bản đồ ngoại tuyến không còn sử dụng là cách đơn giản để trả lại dung lượng cho smartphone.

Trong trường hợp ứng dụng vẫn chiếm dung lượng bất thường dù đã dọn dẹp, gỡ và cài đặt lại Google Maps có thể được xem là phương án cuối cùng. Tuy nhiên, đây không nên là bước đầu tiên bởi người dùng cần cân nhắc những dữ liệu và thiết lập muốn giữ lại trước khi thực hiện. Quan trọng hơn, không phải mọi dữ liệu lưu trên Google Maps đều là “rác” và cần xóa. Bản đồ ngoại tuyến có thể đặc biệt hữu ích trong những chuyến đi xa, còn chế độ Vệ tinh vẫn phát huy tác dụng khi cần quan sát địa hình, cầu vượt, ngã rẽ phức tạp hoặc tìm lối vào một địa điểm. Vì vậy, cách tối ưu Google Maps hợp lý không phải là tắt toàn bộ tính năng mà là chỉ bật chúng khi thực sự cần. Với những người sử dụng ứng dụng thường xuyên, thói quen kiểm tra bản đồ ngoại tuyến, hạn chế dữ liệu không cần thiết và lựa chọn chế độ hiển thị phù hợp có thể giúp smartphone duy trì dung lượng trống tốt hơn, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho pin trong quá trình định vị.