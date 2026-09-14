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[GALLERY] Top ôtô ế nhất Việt Nam tháng 8 - Suzuki Fronx tụt dốc không phanh

Số hóa - Xe

[GALLERY] Top ôtô ế nhất Việt Nam tháng 8 - Suzuki Fronx tụt dốc không phanh

Trong top ôtô bán ra ế ẩm nhất tại thị trường Việt Nam tháng 8/2026, có tới 9 mẫu xe Nhật Bản góp mặt. Đáng chú ý, là sự xuất hiện của Suzuki Fronx ở cuối bảng.

Nguyễn Anh
Theo báo cáo bán hàng mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, doanh số bán xe tháng 8/2026 bao phủ một màu ảm đạm. Hầu hết các mẫu ôtô lọt top bán ế ẩm nhất đều ghi nhận mức tăng trưởng âm - đây có thể một phần do tháng 7 âm lịch (tháng ngâu hay tháng cô hồn), nhiều người dùng còn giữ thói quen kiêng kị mua sắm.
Theo báo cáo bán hàng mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, doanh số bán xe tháng 8/2026 bao phủ một màu ảm đạm. Hầu hết các mẫu ôtô lọt top bán ế ẩm nhất đều ghi nhận mức tăng trưởng âm - đây có thể một phần do tháng 7 âm lịch (tháng ngâu hay tháng cô hồn), nhiều người dùng còn giữ thói quen kiêng kị mua sắm.
Isuzu mu-X: 6 xe ﻿Isuzu mu-X là mẫu xe có doanh số thấp nhất trong tháng 8/2026, chỉ đạt 6 xe, giảm 66,7% so với 18 xe của tháng 7. Với kết quả này, mẫu SUV cỡ D này từ vị trí thứ 2 trong nhóm bán chậm tháng trước đã đứng đội sổ. Đây cũng là lần đầu tiên mu-X bị xướng tên ở vị trí này. Tính trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh số mu-X vô cùng khiêm tốn với 106 xe, thấp nhất trong danh sách.
Isuzu mu-X: 6 xe
﻿Isuzu mu-X là mẫu xe có doanh số thấp nhất trong tháng 8/2026, chỉ đạt 6 xe, giảm 66,7% so với 18 xe của tháng 7. Với kết quả này, mẫu SUV cỡ D này từ vị trí thứ 2 trong nhóm bán chậm tháng trước đã đứng đội sổ. Đây cũng là lần đầu tiên mu-X bị xướng tên ở vị trí này. Tính trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh số mu-X vô cùng khiêm tốn với 106 xe, thấp nhất trong danh sách.
Hyundai Elantra: 14 xe ﻿Trong tháng 8 vừa qua, Hyundai Elantra giữ nguyên thành tích 14 xe như tháng trước đó. Tuy nhiên, nhờ Isuzu mu-X giảm sâu hơn, Elantra đã được đẩy xuống vị trí thứ 2 trong nhóm xe bán chậm nhất. Doanh số cộng dồn năm 2026 của mẫu sedan cỡ C này chỉ đạt 232 xe.
Hyundai Elantra: 14 xe
﻿Trong tháng 8 vừa qua, Hyundai Elantra giữ nguyên thành tích 14 xe như tháng trước đó. Tuy nhiên, nhờ Isuzu mu-X giảm sâu hơn, Elantra đã được đẩy xuống vị trí thứ 2 trong nhóm xe bán chậm nhất. Doanh số cộng dồn năm 2026 của mẫu sedan cỡ C này chỉ đạt 232 xe.
Toyota Alphard: 17 xe ﻿Mẫu xe MPV hạng sang Toyota Alphard đứng thứ 3 với 17 xe bán ra trong tháng 8, giảm 37% so với 27 xe của tháng 7. Cộng dồn từ đầu năm, mẫu MPV hạng sang này có doanh số đạt 233 xe. Với giá bán cao và nhóm khách hàng mục tiêu khá hẹp, Alphard thường xuyên xuất hiện trong danh sách xe bán chậm là điều dễ hiểu.
Toyota Alphard: 17 xe
﻿Mẫu xe MPV hạng sang Toyota Alphard đứng thứ 3 với 17 xe bán ra trong tháng 8, giảm 37% so với 27 xe của tháng 7. Cộng dồn từ đầu năm, mẫu MPV hạng sang này có doanh số đạt 233 xe. Với giá bán cao và nhóm khách hàng mục tiêu khá hẹp, Alphard thường xuyên xuất hiện trong danh sách xe bán chậm là điều dễ hiểu.
Suzuki Swift: 19 xe ﻿Suzuki Swift đã ghi nhận mức giảm mạnh tới 54,8%, từ 42 xe của tháng 7 xuống còn 19 trong tháng 8. Doanh số cộng dồn năm 2026 của mẫu hatchback chỉ đạt 216 xe. Swift ngày càng hụt hơi do không gian chật hẹp, giá bán chưa đủ cạnh tranh so với các công nghệ tiện ích mang lại, và xu hướng người dùng đang dần chuyển sang các dòng gầm cao cỡ nhỏ.
Suzuki Swift: 19 xe
﻿Suzuki Swift đã ghi nhận mức giảm mạnh tới 54,8%, từ 42 xe của tháng 7 xuống còn 19 trong tháng 8. Doanh số cộng dồn năm 2026 của mẫu hatchback chỉ đạt 216 xe. Swift ngày càng hụt hơi do không gian chật hẹp, giá bán chưa đủ cạnh tranh so với các công nghệ tiện ích mang lại, và xu hướng người dùng đang dần chuyển sang các dòng gầm cao cỡ nhỏ.
Toyota Avanza Premio: 26 xe ﻿Mẫu xe MPV cỡ nhỏ Toyota Avanza Premio tiêu thụ được 26 xe trong tháng vừa qua, giảm 25,7% so với tháng trước (35 xe). Mẫu MPV này đứng thứ 5 trong nhóm bán chậm nhất, trong khi doanh số cộng dồn năm 2026 đạt 488 xe. Dù có giá bán dễ tiếp cận, nhưng mẫu xe này vẫn khó cạnh tranh với Xpander hay XL7.
Toyota Avanza Premio: 26 xe
﻿Mẫu xe MPV cỡ nhỏ Toyota Avanza Premio tiêu thụ được 26 xe trong tháng vừa qua, giảm 25,7% so với tháng trước (35 xe). Mẫu MPV này đứng thứ 5 trong nhóm bán chậm nhất, trong khi doanh số cộng dồn năm 2026 đạt 488 xe. Dù có giá bán dễ tiếp cận, nhưng mẫu xe này vẫn khó cạnh tranh với Xpander hay XL7.
Isuzu D-Max: 29 xe ﻿Doanh số mẫu xe bán tải Isuzu D-Max cũng sụt giảm 47,3% so với tháng trước khi chỉ bán được 29 xe trong tháng 8. Dù là mẫu bán tải có lợi thế về động cơ diesel và khả năng vận hành bền bỉ, nhưng Ford Ranger gần như thâu tóm toàn bộ miếng bánh thị phần bán tải tại Việt Nam, khiến những mẫu xe chú trọng tính thực dụng, thô ráp như D-Max không có nhiều đất diễn.
Isuzu D-Max: 29 xe
﻿Doanh số mẫu xe bán tải Isuzu D-Max cũng sụt giảm 47,3% so với tháng trước khi chỉ bán được 29 xe trong tháng 8. Dù là mẫu bán tải có lợi thế về động cơ diesel và khả năng vận hành bền bỉ, nhưng Ford Ranger gần như thâu tóm toàn bộ miếng bánh thị phần bán tải tại Việt Nam, khiến những mẫu xe chú trọng tính thực dụng, thô ráp như D-Max không có nhiều đất diễn.
Toyota Land Cruiser: 30 xe ﻿Trong tháng 8 vừa qua, mẫu xe SUV cao cấp Toyota Land Cruiser khi chỉ bán được 30 xe, giảm tới 58,3% so với 72 xe của tháng 7. Dẫu vậy, doanh số cộng dồn năm 2026 vẫn đạt 479 xe, cao hơn nhiều mẫu xe phổ thông trong danh sách. Mẫu xe này hiện vừa có phiên bản HEV tại Việt Nam với giá 4,71 tỷ đồng.
Toyota Land Cruiser: 30 xe
﻿Trong tháng 8 vừa qua, mẫu xe SUV cao cấp Toyota Land Cruiser khi chỉ bán được 30 xe, giảm tới 58,3% so với 72 xe của tháng 7. Dẫu vậy, doanh số cộng dồn năm 2026 vẫn đạt 479 xe, cao hơn nhiều mẫu xe phổ thông trong danh sách. Mẫu xe này hiện vừa có phiên bản HEV tại Việt Nam với giá 4,71 tỷ đồng.
Toyota Land Cruiser Prado: 31 xe ﻿Xếp ngay phía sau là Toyota Land Cruiser Prado khi mẫu SUV này bán được 31 xe trong tháng 8, giảm 16,2% so với tháng trước. Với doanh số cộng dồn 263 xe, Prado vẫn là mẫu SUV hạng sang có sức tiêu thụ khá hạn chế do tình trang thiếu hụt nguồn cung từ nhà phân phối chính hãng. ﻿
Toyota Land Cruiser Prado: 31 xe
﻿Xếp ngay phía sau là Toyota Land Cruiser Prado khi mẫu SUV này bán được 31 xe trong tháng 8, giảm 16,2% so với tháng trước. Với doanh số cộng dồn 263 xe, Prado vẫn là mẫu SUV hạng sang có sức tiêu thụ khá hạn chế do tình trang thiếu hụt nguồn cung từ nhà phân phối chính hãng. ﻿
Honda Civic: 33 xe ﻿Honda Civic có doanh số tháng 8/2026 là 33 xe, giảm nhẹ 2,9% so với tháng 7, xếp thứ 9 trong danh sách xe bán chậm nhất tháng. Tổng doanh số từ đầu năm đạt 506 xe, cao thứ hai trong danh sách này. Dù giá bán cao bậc nhất phân khúc, Civic vẫn có tệp khách hàng trung thành riêng, giúp xe không bị rớt doanh số.
Honda Civic: 33 xe
﻿Honda Civic có doanh số tháng 8/2026 là 33 xe, giảm nhẹ 2,9% so với tháng 7, xếp thứ 9 trong danh sách xe bán chậm nhất tháng. Tổng doanh số từ đầu năm đạt 506 xe, cao thứ hai trong danh sách này. Dù giá bán cao bậc nhất phân khúc, Civic vẫn có tệp khách hàng trung thành riêng, giúp xe không bị rớt doanh số.
Suzuki Fronx: 46 xe ﻿Suzuki Fronx xếp ở vị trí thứ 10 là một bất ngờ lớn trên thị trường ôtô Việt Nam tháng 8/2026. Từ mức 121 xe của tháng 7, Suzuki Fronx bất ngờ lao dốc không phanh xuống còn 46 xe, tương đương mức giảm 62%. Dù doanh số cộng dồn khá tốt với 765 xe, cao nhất trong danh sách này nhưng cú sẩy chân này cho thấy Fronx đang vấp phải sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt từ các đối thủ.
Suzuki Fronx: 46 xe
﻿Suzuki Fronx xếp ở vị trí thứ 10 là một bất ngờ lớn trên thị trường ôtô Việt Nam tháng 8/2026. Từ mức 121 xe của tháng 7, Suzuki Fronx bất ngờ lao dốc không phanh xuống còn 46 xe, tương đương mức giảm 62%. Dù doanh số cộng dồn khá tốt với 765 xe, cao nhất trong danh sách này nhưng cú sẩy chân này cho thấy Fronx đang vấp phải sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt từ các đối thủ.
Video: Đánh giá chi tiết Suzuki Fronx tại Việt Nam.
Nguyễn Anh
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