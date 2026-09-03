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Số hóa - Xe

Apple Maps xuất hiện quảng cáo và tệ hại như dự đoán

Khảo sát của các trang công nghệ hàng đầu chỉ ra rằng quảng cáo của Apple là cực kỳ tệ hại, thậm chí người dùng còn đồng ý rằng hãng nên rút khỏi lĩnh vực này.

Tuệ Minh
Apple Maps xuất hiện quảng cáo và tệ hại như dự đoán

Ứng dụng bản đồ của Apple vốn dĩ đã rất tệ hại, gần như xứng tầm trở thành đối thủ của Google Maps. Tuy nhiên, vì một vài lý do nào đó vẫn có người thường xuyên sử dụng nó.

Giờ đây, những người dùng ít ỏi này cũng đang đối mặt với phiền toái mới khi Apple đưa quảng cáo lên ứng dụng. Hiện tại, quảng cáo đã xuất hiện trên Apple Maps tại Mỹ và Canada, và các trang công nghệ hàng đầu đồng loạt đưa ra nhận định "tệ hại".

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Quảng cáo đã xuất hiện trên Apple Maps và khiến cho ứng dụng này trông cực...rẻ tiền.

Vào tháng 7/2026 vừa qua, trang 9to5Mac đã thực hiện một cuộc khảo sát, và kết quả thật bất ngờ, phần lớn độc giả đều đồng ý rằng Apple nên... rút khỏi lĩnh vực quảng cáo.

Apple đã cảnh báo từ tháng Ba rằng người dùng sẽ bắt đầu nhìn thấy quảng cáo trên ứng dụng Bản đồ của hãng vào một thời điểm nào đó trong mùa hè.

Và rồi nó đã xuất hiện từ ngày 25/8, Apple cũng xác nhận rằng việc triển khai đã bắt đầu trong vài ngày gần đây. Trong vòng vài tuần tới, tất cả người dùng tại Mỹ và Canada sẽ đều nhìn thấy quảng cáo này.

Cụ thể là trước khi tìm kiếm, người dùng sẽ nhìn thấy ở đầu mục "Địa điểm được đề xuất" trên màn hình tìm kiếm sẽ hiển thị quảng cáo. Sau khi tìm kiếm thứ gì đó thì quảng cáo sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm khi phù hợp.

Apple cho biết quyền riêng tư vẫn là trọng tâm hàng đầu.

Những quảng cáo mới trên Maps được xây dựng dựa trên phương châm ưu tiên quyền riêng tư của Apple đối với quảng cáo. Vị trí của người dùng cũng như các quảng cáo mà họ nhìn thấy và tương tác trên Maps sẽ không được liên kết với Tài khoản AppleID của họ.

Dữ liệu cá nhân được lưu trữ trên thiết bị của người dùng, không bị Apple thu thập hay lưu trữ, và cũng không được chia sẻ với các nhà quảng cáo hoặc bên thứ ba khác.

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Phần lớn người dùng Apple cho rằng hãng không nên "hạ thấp" hình tượng, cần rời khỏi lĩnh vực quảng cáo trên ứng dụng chính chủ.

Đa phần người dùng đều tin rằng tất cả những điều đó đều đúng, nhưng vẫn cho rằng đây là một quyết định tồi vì hai lý do mà khảo sát chỉ ra.

Thứ nhất, mặc dù Apple không thực hiện bất kỳ hình thức theo dõi nào để cung cấp quảng cáo cá nhân hóa, nhưng hầu hết các ứng dụng và trang web khác đều làm như vậy.

Phần lớn người dùng sẽ cho rằng nhà sản xuất iPhone cũng đang làm điều tương tự, dù nhận định này có thể không công bằng thì điều đó vẫn làm tổn hại đến danh tiếng của Apple về việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Thứ hai, điều này khiến Apple trông rẻ tiền. Quảng cáo là một “cái ác cần thiết” trong hệ sinh thái ứng dụng và xuất bản web, chúng là nguồn thu giúp duy trì hoạt động khi ứng dụng hoặc trang web miễn phí cho người dùng. Nhưng Apple không cần doanh thu từ quảng cáo để chi trả các khoản phí vận hành. Hãng đã thu phí cao cho các sản phẩm phần cứng cao cấp. Quảng cáo đơn giản là không phù hợp với hình ảnh của Apple.

John Gruber - Nhà thiết kế công nghệ nổi tiếng của Markdown từng so sánh quảng cáo trong các ứng dụng của Apple với những nhãn dán “Intel Inside” xấu xí trên các mẫu laptop Windows giá rẻ.

Chúng ta hiểu rằng các công ty sản xuất laptop giá rẻ cần tận dụng mọi nguồn thu có thể, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ mong đợi Apple làm mất giá trị của một chiếc MacBook bằng cách dán những nhãn M5 inside hay Intel Inside lên nó.

Vậy tại sao chúng ta lại phải nhìn thấy quảng cáo trong các ứng dụng mặc định trên thiết bị Apple của mình? Điều này thể hiện qua kết quả khảo sát rằng Apple không nên tham gia vào lĩnh vực quảng cáo.

Người đi bộ cần mẫn mang thiết bị thu thập hình ảnh cho Apple Maps trên cầu vượt tại Mỹ.
9to5mac/Markdown
#Apple Maps #Quảng cáo trên Apple #Quyền riêng tư #Người dùng Apple #Đánh giá ứng dụng

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