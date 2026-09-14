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[GALLERY] MINI ra mắt 1998 GT Edition bản đặc biệt, từ 36.875 USD

Số hóa - Xe

[GALLERY] MINI ra mắt 1998 GT Edition bản đặc biệt, từ 36.875 USD

Mẫu xe 1998 GT Edition phiên bản đặc biệt được nối tiếp những người tiền nhiệm trong quá khứ, khi dựa trên cơ sở chiếc MINI Cooper C 3 cửa không quá mạnh mẽ.

Nguyễn Chung
Mini vừa ra mắt phiên bản 1998 GT Edition đặc biệt mới dựa trên chiếc hatchback Cooper 3 cửa. Tên gọi của xe bắt nguồn trực tiếp từ dung tích xy-lanh 1.998 cc của khối động cơ 4 xy-lanh trang bị bên trong.
Mini vừa ra mắt phiên bản 1998 GT Edition đặc biệt mới dựa trên chiếc hatchback Cooper 3 cửa. Tên gọi của xe bắt nguồn trực tiếp từ dung tích xy-lanh 1.998 cc của khối động cơ 4 xy-lanh trang bị bên trong.
Phiên bản GT vốn không phải là điều mới mẻ đối với thương hiệu này. Chiếc 1275 GT từng được sản xuất trong giai đoạn từ năm 1969 đến 1980, sử dụng động cơ 1.275cc với công suất chỉ 59 mã lực. Đến năm 2020, công thức này tiếp tục được tái hiện trên bản đặc biệt Cooper 1499 GT. Cả hai thế hệ tiền nhiệm đều lấy cảm giác lái linh hoạt làm trọng tâm thay vì chạy theo sức mạnh động cơ.
Phiên bản GT vốn không phải là điều mới mẻ đối với thương hiệu này. Chiếc 1275 GT từng được sản xuất trong giai đoạn từ năm 1969 đến 1980, sử dụng động cơ 1.275cc với công suất chỉ 59 mã lực. Đến năm 2020, công thức này tiếp tục được tái hiện trên bản đặc biệt Cooper 1499 GT. Cả hai thế hệ tiền nhiệm đều lấy cảm giác lái linh hoạt làm trọng tâm thay vì chạy theo sức mạnh động cơ.
Mẫu xe mới tiếp tục duy trì triết lý cốt lõi đó thông qua mức công suất vừa phải, kết hợp hệ thống phanh và treo được tinh chỉnh cùng tên gọi phản ánh dung tích động cơ thay vì các thông số sức mạnh. Đây được xem như một bước đi mang tính hoài cổ được thể hiện qua các trang bị kỹ thuật hiện đại.
Mẫu xe mới tiếp tục duy trì triết lý cốt lõi đó thông qua mức công suất vừa phải, kết hợp hệ thống phanh và treo được tinh chỉnh cùng tên gọi phản ánh dung tích động cơ thay vì các thông số sức mạnh. Đây được xem như một bước đi mang tính hoài cổ được thể hiện qua các trang bị kỹ thuật hiện đại.
Mặc dù Mini chưa công bố số lượng sản xuất cụ thể cho 1998 GT hãng đã xác nhận xe được phát triển dựa trên nền tảng Cooper C 2 cửa. Khối động cơ tăng áp 2.0L 4 xy-lanh nguyên bản được giữ nguyên, tạo ra công suất 161 mã lực, hoàn toàn không có sự xuất hiện của cỗ máy từ bản Cooper S hay JCW mạnh hơn.
Mặc dù Mini chưa công bố số lượng sản xuất cụ thể cho 1998 GT hãng đã xác nhận xe được phát triển dựa trên nền tảng Cooper C 2 cửa. Khối động cơ tăng áp 2.0L 4 xy-lanh nguyên bản được giữ nguyên, tạo ra công suất 161 mã lực, hoàn toàn không có sự xuất hiện của cỗ máy từ bản Cooper S hay JCW mạnh hơn.
Sức mạnh động cơ được truyền qua hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép tích hợp lẫy chuyển số trên vô-lăng, vốn là trang bị tiêu chuẩn của dòng Cooper C.
Sức mạnh động cơ được truyền qua hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép tích hợp lẫy chuyển số trên vô-lăng, vốn là trang bị tiêu chuẩn của dòng Cooper C.
Điểm khác biệt nằm ở hệ thống phanh và hệ thống treo John Cooper Works được lắp đặt riêng cho phiên bản này, tập trung cải thiện khả năng kiểm soát thân xe và hiệu suất phanh thay vì tối ưu tốc độ trên đường thẳng.
Điểm khác biệt nằm ở hệ thống phanh và hệ thống treo John Cooper Works được lắp đặt riêng cho phiên bản này, tập trung cải thiện khả năng kiểm soát thân xe và hiệu suất phanh thay vì tối ưu tốc độ trên đường thẳng.
Những thay đổi trên 1998 GT bản đặc biệt này được kỳ vọng mang lại phản hồi vô-lăng nhanh nhạy hơn, khả năng kiểm soát thân xe tốt hơn và cảm giác lái sắc nét hơn so với Cooper C tiêu chuẩn.
Những thay đổi trên 1998 GT bản đặc biệt này được kỳ vọng mang lại phản hồi vô-lăng nhanh nhạy hơn, khả năng kiểm soát thân xe tốt hơn và cảm giác lái sắc nét hơn so với Cooper C tiêu chuẩn.
Về ngoại thất, xe chỉ có duy nhất lựa chọn màu sơn đen Midnight Black Metallic, đi kèm bộ tem GT, các chi tiết khí động học phong cách JCW bao gồm cánh gió nhỏ cùng bộ mâm 17 inch màu đen. Kiểu phối màu cùng cách đưa trang bị JCW lên một bản Mini tiêu chuẩn vốn là đặc trưng quen thuộc của hãng.
Về ngoại thất, xe chỉ có duy nhất lựa chọn màu sơn đen Midnight Black Metallic, đi kèm bộ tem GT, các chi tiết khí động học phong cách JCW bao gồm cánh gió nhỏ cùng bộ mâm 17 inch màu đen. Kiểu phối màu cùng cách đưa trang bị JCW lên một bản Mini tiêu chuẩn vốn là đặc trưng quen thuộc của hãng.
Mini đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước cho 1998 GT và dự kiến bàn giao xe từ mùa thu. Mức giá khởi điểm được ấn định ở mức 36.875 USD, chưa bao gồm 1.350 USD phí vận chuyển tại Mỹ. Mức giá này cao hơn khoảng 4.075 USD so với bản Cooper S dù công suất đầu ra thấp hơn.
Mini đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước cho 1998 GT và dự kiến bàn giao xe từ mùa thu. Mức giá khởi điểm được ấn định ở mức 36.875 USD, chưa bao gồm 1.350 USD phí vận chuyển tại Mỹ. Mức giá này cao hơn khoảng 4.075 USD so với bản Cooper S dù công suất đầu ra thấp hơn.
Video: Xem chi tiết mẫu xe Mini Cooper 1998.
Nguyễn Chung
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