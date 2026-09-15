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Số hóa - Xe

Mitsubishi có tới 4 mẫu ôtô lọt top bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2026

Mitsubishi Motors Việt Nam ghi nhận 4 mẫu ôtô lọt top 10 xe bán chạy nhất tháng 8/2026 vừa qua, tổng doanh số toàn dải sản phẩm ghi nhận 3,209 chiếc.

Nguyễn Thảo
Video: Đánh giá mẫy xe SUV 7 chô Mitsubishi Destinator tại Việt Nam.

Mitsubishi Motors Việt Nam ghi nhận 4 mẫu xe cùng lọt top 10 xe bán chạy nhất tháng 8/2026 (tính riêng thị trường xe động cơ đốt trong). Tổng doanh số toàn dải sản phẩm ghi nhận 3,209 xe, giữ vững vị trí thứ hai trong các thương hiệu có số bán cao nhất thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA).

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Với 1.145 xe bán ra trong tháng 8 vừa qua, Mitsubishi Triton thiết lập kỷ lục doanh số và xuất sắc chiếm ngôi vương phân khúc bán tải.

Với 1.145 xe bán ra trong tháng 8 vừa qua, Mitsubishi Triton thiết lập kỷ lục doanh số và xuất sắc chiếm ngôi vương phân khúc bán tải. Không dừng lại ở đó, mẫu xe bán tải đa địa hình cũng thiết lập thành tích kép khi lần đầu tiên giữ vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng xe động cơ đốt trong bán chạy, đồng thời ghi tên vào top 5 toàn thị trường.

Kết quả tích cực trên của Triton đến từ các đơn hàng lớn trong nhóm khách hàng tổ chức và doanh nghiệp, dành cho phiên bản tương đương phiên bản 4WD AT Premium vừa ra mắt. Việc này thể hiện sự tin tưởng các tổ chức và doanh nghiệp vào một mẫu bán tải bền bỉ, tiết kiệm và có mức giá hợp lý. Trong tháng 9, Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục giới thiệu phiên bản 4WD AT Premium, bổ sung lựa chọn cho các chủ xe với khả năng vận hành mạnh mẽ, linh hoạt trên nhiều loại địa hình.

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Xpander - Xforce - Destinator đều lọt top 10 xe xăng/dầu bán chạy trong tháng 8 và tính cộng dồn từ đầu năm, giúp duy trì sự hiện diện ổn định trên thị trường.

Bộ ba Xpander - Xforce - Destinator đồng thời lọt top 10 xe xăng/dầu bán chạy trong tháng 8 và tính cộng dồn từ đầu năm, giúp duy trì sự hiện diện ổn định của Mitsubishi Motors trên thị trường.

Trong đó, Xpander đạt doanh số 668 xe, tiếp tục giữ vai trò chủ lực với doanh số cộng dồn từ đầu năm đến nay chính thức vượt mốc 9,500 xe.

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Xpander đạt doanh số 668 xe, Xforce ghi nhận 664 xe trong tháng 8/2026.

Xforce ghi nhận 664 xe trong tháng 8, nâng tổng lũy kế từ đầu năm lên hơn 8,000 xe. Đà tăng trưởng tích cực của mẫu B-SUV được thể hiện rõ khi doanh số cộng dồn tiếp tục cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái (6.660 xe).

Trong tháng 9/2026, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) đồng loạt áp dụng chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ (LPTB) lên đến 100% cùng quà tặng thiết thực cho tất cả các dòng xe, đồng thời triển khai gói ưu đãi phụ tùng thiết yếu lên đến 30% cho các chủ xe Mitsubishi làm dịch vụ, bảo dưỡng tại hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc.

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Số hóa - Xe

Hơn 2.000 VĐV tham gia Mitsubishi Motors Việt Nam Nha Trang City Trail 2026

Giải chạy Mitsubishi Motors Việt Nam Nha Trang City Trail 2026 diễn ra trong hai ngày 18-19/7 với sự tham gia của hơn 2.000 vận động viên trên khắp cả nước.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Mitsubishi Motors Việt Nam đồng hành cùng chuỗi giải Vietnam City Trail Series, sau thành công của Củ Chi City Trail 2024 và Tam Đảo City Trail 2025.

Không chỉ là nhà tài trợ chính, ông Yanagawa Tomoki, Tổng Giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam, cũng trực tiếp tham gia tranh tài ở cự ly 5 km. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông cho biết: “Là nhà tài trợ chính, chúng tôi tự hào được sát cánh cùng các bạn. Qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn thắt chặt hơn nữa mối gắn kết với cộng đồng, cùng nhau truyền cảm hứng về lối sống đầy phiêu lưu và năng động”.

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Mitsubishi Motors Việt Nam đồng hành cùng Nha Trang City Trail 2026

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Video: Nhìn lại chặng đường Mitsubishi Motors Việt Nam - Tam Đảo City Trail.

Mitsubishi Motors Việt Nam - Nha Trang City Trail 2026 là điểm dừng tiếp theo trong hành trình đồng hành của Mitsubishi Motors Việt Nam với cộng đồng chạy bộ địa hình, sau các sự kiện từng tổ chức tại Củ Chi (2024) và Tam Đảo (2025).

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