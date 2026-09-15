Apple cược lớn vào iPhone Duo giá 1.999 USD

iPhone Duo có giá 1.999 USD dù điện thoại gập chưa phổ biến. Apple dường như đang tìm một động lực nâng cấp mới cho phân khúc cao cấp.

Apple đang đặt cược vào một phân khúc chưa thực sự dành cho số đông với iPhone Duo, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của hãng có giá khởi điểm 1.999 USD. Mức giá này đưa thiết bị vào nhóm smartphone siêu cao cấp, cao hơn đáng kể so với phần lớn iPhone truyền thống. Đáng chú ý, quyết định của Apple xuất hiện khi điện thoại gập vẫn chiếm chưa đến 2% thị trường smartphone toàn cầu, cho thấy mục tiêu của hãng có thể không đơn thuần là chạy theo nhu cầu hiện tại.

iPhone Duo đánh dấu lần đầu Apple bước vào thị trường điện thoại màn hình gập với mức giá 1.999 USD.

Trong nhiều năm, thiết kế smartphone dạng thanh gần như đã đạt giới hạn về mức độ khác biệt mà các hãng có thể tạo ra. Camera nhiều ống kính, màn hình lớn hơn hay hiệu năng mạnh hơn vẫn quan trọng, nhưng ngày càng khó tạo cảm giác về một thế hệ sản phẩm hoàn toàn mới. Với iPhone Duo, Apple có cơ hội đưa thiết kế gập trở thành dấu hiệu nhận diện mới ở phân khúc cao cấp. Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu tại IDC, cho rằng sản phẩm độc quyền và có giá cao có thể tạo ra tâm lý khao khát tương tự cách các thương hiệu xa xỉ xây dựng giá trị biểu tượng.

Chiến lược này càng đáng chú ý khi thị trường smartphone đang đối mặt với áp lực về doanh số và chi phí linh kiện. Theo thông tin được cung cấp, doanh số smartphone toàn cầu năm 2026 được dự báo có thể giảm tới 17%, trong khi nhu cầu chip nhớ tăng mạnh do làn sóng AI khiến nguồn cung chịu sức ép. Chi phí linh kiện leo thang cũng tác động tới giá bán flagship, trong đó iPhone 18 Pro được cho là tăng 100 USD, lên mức 1.199 USD. Trong bối cảnh đó, một sản phẩm có giá gần 2.000 USD có thể giúp Apple mở rộng biên lợi nhuận ở nhóm khách hàng sẵn sàng chi tiêu cao.

Điện thoại gập cũng có một lợi thế khác khi đây vẫn là phân khúc còn dư địa tăng trưởng. IDC dự báo thị trường smartphone màn hình gập toàn cầu có thể tăng 12% trong năm nay, đạt 22,9 triệu máy khi iPhone Duo xuất hiện. Dù con số này vẫn nhỏ so với tổng thị trường điện thoại, Apple có thể tận dụng tốc độ tăng trưởng của phân khúc để tạo thêm một lý do nâng cấp cho người dùng đã không còn nhận thấy khác biệt quá lớn giữa các thế hệ smartphone dạng thanh.

Tuy nhiên, Apple dường như không đặt kỳ vọng iPhone Duo sẽ lập tức trở thành sản phẩm đại chúng. Giá bán 1.999 USD khiến thiết bị nằm ngoài khả năng chi trả của phần đông người dùng, trong khi những lo ngại vốn tồn tại với điện thoại gập như độ bền, kích thước và chi phí sửa chữa vẫn chưa biến mất. Thay vào đó, iPhone Duo có thể đóng vai trò như một sản phẩm định vị, tạo ra hình ảnh mới cho dòng iPhone và kích thích sự tò mò của người tiêu dùng đối với công nghệ màn hình gập.

Điện thoại gập vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trên thị trường nhưng được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026.

Với Apple, bài toán vì thế không chỉ nằm ở việc bán thêm một chiếc điện thoại. Khi smartphone truyền thống ngày càng khó tạo ra những bước nhảy đủ lớn để thúc đẩy người dùng thay máy, một thiết kế hoàn toàn mới có thể trở thành công cụ tạo nhu cầu. iPhone Duo giá 1.999 USD vì vậy giống một phép thử lớn về khả năng biến công nghệ màn hình gập từ sản phẩm ngách thành biểu tượng mới của phân khúc smartphone cao cấp.