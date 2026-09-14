Apple đang phát triển bộ điều khiển trò chơi dành cho iPhone

Không chỉ một, Apple được ho là đang phát triển 2 phiên bản tay cầm chơi game khác nhau cho iPhone. Các phụ kiện này khả năng sẽ bán ra dưới thương hiệu Beats.

Mark Gurman của Bloomberg cho biết Apple đang phát triển hai mẫu tay cầm chơi game dành cho iPhone và nhiều khả năng sẽ bán chúng dưới thương hiệu Beats.

Tin đồn về việc Apple có thể tham gia thị trường tay cầm chơi game đã xuất hiện từ lâu. Tuy nhiên, tuần trước, MacRumors đã phát hiện hai tham chiếu trong mã nguồn của macOS 26.7 về hai thiết bị tay cầm chơi game được xác định là sản phẩm chính hãng.

Apple đang phát triển bộ điều khiển trò chơi dành cho các mẫu iPhone.

Trong mã của bản phát hành ứng viên (RC) của macOS 26.7, giới quan sát phát hiện hồ sơ tay cầm của hai thiết bị mang mã T6502 và T1057. Cả hai được mô tả có D-pad, hai cần analog, nút vai, cò bấm analog, nút Home, nút Menu cùng các thành phần quen thuộc trên tay cầm chơi game.

Phần mã này cũng cho thấy thiết bị hỗ trợ phản hồi rung. Riêng mẫu T1057 được cho là có thêm cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển, song thiết kế thực tế hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Mặc dù đoạn mã này được tìm thấy trên macOS chứ không phải iOS, Gurman cho biết các tay cầm này được thiết kế dành riêng cho iPhone. Ngoài ra, ông cũng tiết lộ rằng các lãnh đạo của Beats đang dẫn dắt dự án này.

Apple đôi khi sử dụng thương hiệu con của mình để thử nghiệm các dòng sản phẩm mới và cạnh tranh ở phân khúc giá thấp hơn mà không ảnh hưởng đến hình ảnh cao cấp của thương hiệu Apple.

Ví dụ, hiện nay Beats đã bán nhiều loại ốp lưng iPhone và cáp USB-C không nhất thiết tuân theo phong cách thiết kế truyền thống của Apple. Trong bối cảnh đó, việc ra mắt tay cầm chơi game là hợp lý.

Beats ra mắt các sản phẩm dành cho hệ sinh thái Apple nhưng với phong cách trẻ trung và giá cả phải chăng hơn.

Để tiếp cận đông đảo người dùng, sản phẩm cần có mức giá phải chăng, đồng nghĩa với việc tránh sử dụng các vật liệu và hoàn thiện đắt tiền vốn gắn liền với các sản phẩm Apple.

Văn hóa và phong cách sống xung quanh các tay cầm chơi game cũng phù hợp với định hướng của Beats. Một số phân tích khác cho rằng nhóm người dùng chơi game có điểm giao thoa nhất định về phong cách thiết kế và văn hóa tiêu dùng với tệp khách hàng của Beats. Đây cũng có thể là lý do Apple cân nhắc tận dụng thương hiệu này.

Hiện người dùng Apple có thể sử dụng các tay cầm đạt chứng nhận MFi, đồng thời kết nối những tay cầm console như PlayStation DualShock hoặc Xbox Wireless Controller. Nếu tự phát triển tay cầm riêng, Apple sẽ có điều kiện tối ưu trực tiếp trải nghiệm chơi game trên thiết bị của mình.

Sản phẩm này không chỉ tác động đến iPhone mà còn có thể ảnh hưởng tới hệ sinh thái game trên Apple TV 4K và Mac. Tay cầm riêng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy trải nghiệm chơi game trên Apple TV 4K, đồng thời mở rộng mức độ tiếp cận của người dùng với các tựa game AAA trên iOS và Mac.

Dù vậy, thời điểm ra mắt vẫn chưa được xác nhận. Việc thiết bị xuất hiện trong mã macOS nhưng sau đó đoạn mã liên quan bị xóa khiến hiện chưa thể khẳng định khả năng thương mại hóa cũng như lịch phát hành của sản phẩm.