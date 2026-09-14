Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Toyota Camry 2027 lộ diện, tinh chỉnh thiết kế thực dụng hơn

Số hóa - Xe

Toyota Camry 2027 lộ diện, tinh chỉnh thiết kế thực dụng hơn

Mẫu xe sedan cỡ D Toyota Camry được cho là sẽ nhận được bản nâng cấp vào năm 2027 với những thay đổi tập trung vào thiết kế ngoại thất và không gian nội thất.

Nguyễn Chung
Sắp bước sang năm 2027, một số mẫu xe Toyota tại thị trường Mỹ vẫn đang duy trì phiên bản 2026 và chưa được cập nhật. Trong số này có Corolla Cross, Camry và Sienna. Truyền thông nước ngoài nhận định Toyota có thể đang chuẩn bị kế hoạch nâng cấp cho các mẫu xe trên, trong đó Camry sẽ được nâng cấp
Sắp bước sang năm 2027, một số mẫu xe Toyota tại thị trường Mỹ vẫn đang duy trì phiên bản 2026 và chưa được cập nhật. Trong số này có Corolla Cross, Camry và Sienna. Truyền thông nước ngoài nhận định Toyota có thể đang chuẩn bị kế hoạch nâng cấp cho các mẫu xe trên, trong đó Camry sẽ được nâng cấp
Theo những thông tin hiện có, mẫu xe sedan Toyota Camry 2027 nâng cấp vẫn duy trì thiết kế đặc trưng của cụm đèn, trong khi khu vực đầu xe có thể được làm mới với cản trước và lưới tản nhiệt thiết kế lại.
Theo những thông tin hiện có, mẫu xe sedan Toyota Camry 2027 nâng cấp vẫn duy trì thiết kế đặc trưng của cụm đèn, trong khi khu vực đầu xe có thể được làm mới với cản trước và lưới tản nhiệt thiết kế lại.
Khác với kiểu lưới tản nhiệt đồng màu thân xe hiện tại, hình ảnh phác họa cho thấy Camry mới có thể sử dụng lưới tản nhiệt dạng nan ngang, tạo cảm giác rộng và bề thế hơn.
Khác với kiểu lưới tản nhiệt đồng màu thân xe hiện tại, hình ảnh phác họa cho thấy Camry mới có thể sử dụng lưới tản nhiệt dạng nan ngang, tạo cảm giác rộng và bề thế hơn.
Hai bên thên xe của Toyota Camry thế hệ mới là các dải đèn bố trí theo chiều dọc, góp phần tạo diện mạo hiện đại nhưng vẫn tương đối điềm đạm cho mẫu sedan.
Hai bên thên xe của Toyota Camry thế hệ mới là các dải đèn bố trí theo chiều dọc, góp phần tạo diện mạo hiện đại nhưng vẫn tương đối điềm đạm cho mẫu sedan.
Bên trong cabin, thay đổi đáng chú ý có thể nằm ở cách bố trí màn hình. Cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm được dự đoán sẽ thiết kế liền mạch, mang đến diện mạo công nghệ hơn.
Bên trong cabin, thay đổi đáng chú ý có thể nằm ở cách bố trí màn hình. Cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm được dự đoán sẽ thiết kế liền mạch, mang đến diện mạo công nghệ hơn.
Mảng ốp màu đen bóng cũng có thể được kéo dài sang khu vực phía trước ghế phụ, tạo sự liền mạch cho bảng táp-lô. Trong khi đó, cách bố trí và danh sách trang bị tiện nghi được cho là không thay đổi đáng kể.
Mảng ốp màu đen bóng cũng có thể được kéo dài sang khu vực phía trước ghế phụ, tạo sự liền mạch cho bảng táp-lô. Trong khi đó, cách bố trí và danh sách trang bị tiện nghi được cho là không thay đổi đáng kể.
Camry hiện sở hữu một số trang bị như ghế trước chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng và sạc không dây. Không gian cabin rộng rãi tiếp tục là một trong những điểm mạnh của mẫu sedan này.
Camry hiện sở hữu một số trang bị như ghế trước chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng và sạc không dây. Không gian cabin rộng rãi tiếp tục là một trong những điểm mạnh của mẫu sedan này.
Về hệ truyền động, Camry nâng cấp dự kiến vẫn duy trì cấu hình hybrid, kết hợp động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên với mô-tơ điện và cụm pin lithium-ion.
Về hệ truyền động, Camry nâng cấp dự kiến vẫn duy trì cấu hình hybrid, kết hợp động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên với mô-tơ điện và cụm pin lithium-ion.
Hệ thống truyền động đi kèm hộp số E-CVT, cho công suất tổng hợp tối đa 230 mã lực và mô-men xoắn khoảng 220 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được đề cập ở mức 3,95 lít/100 km.
Hệ thống truyền động đi kèm hộp số E-CVT, cho công suất tổng hợp tối đa 230 mã lực và mô-men xoắn khoảng 220 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được đề cập ở mức 3,95 lít/100 km.
Video: Xem chi tiết mẫu xe Toyota Camry thế hệ mới tại Trung Quốc.
Nguyễn Chung
#Toyota Camry 2027 lộ diện #Toyota #Camry #nâng cấp #xe sedan #thiết kế mới

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT