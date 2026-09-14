Toyota Camry 2027 lộ diện, tinh chỉnh thiết kế thực dụng hơn

Mẫu xe sedan cỡ D Toyota Camry được cho là sẽ nhận được bản nâng cấp vào năm 2027 với những thay đổi tập trung vào thiết kế ngoại thất và không gian nội thất.
Những hình ảnh của Hyundai Tucson XRT 2027 cho thấy mẫu xe này sẽ sở hữu thiết kế cứng cáp, bổ sung nhiều chi tiết hướng đến khả năng vận hành trên địa hình.
Trong top ôtô bán ra ế ẩm nhất tại thị trường Việt Nam tháng 8/2026, có tới 9 mẫu xe Nhật Bản góp mặt. Đáng chú ý, là sự xuất hiện của Suzuki Fronx ở cuối bảng.
Mẫu xe 1998 GT Edition phiên bản đặc biệt được nối tiếp những người tiền nhiệm trong quá khứ, khi dựa trên cơ sở chiếc MINI Cooper C 3 cửa không quá mạnh mẽ.
Đánh dấu 22 năm hợp tác giữa Lamborghini và lực lượng cảnh sát quốc gia Italy "Polizia di Stato", hãng siêu bò đã trao tặng siêu xe Temerario Polizia mới
Bộ sưu tập phiên bản giới hạn '100 Jahre Nürburgring' của BMW Motorrad chính thức ra mắt 3 dòng xe M1000RR, R và XR với màu sơn mới cùng các chi tiết đặc biệt.
Từng được xem là một trong những tài năng sáng của bóng đá Việt Nam, sự nghiệp của cầu thủ Nguyễn Trọng Đại ở tuổi 29 lại rẽ sang một hướng đầy tiếc nuối.
Không phải những thực phẩm đắt tiền mới giàu dinh dưỡng. 9 loại rau quen thuộc này đều nằm trong nhóm có mật độ dưỡng chất nổi bật.
Sau 19 năm iPhone chỉ có một hình dạng, iPhone Duo là lần đầu Apple đổi kiểu dáng. Đi kèm với bản lề là một loạt thứ chưa từng có trên iPhone.
Mẫu xe SUV BMW iX5 Hydrogen hoàn toàn mới đang bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo trước khi được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2028.
Mẫu xe sedan hạng sang đầu bảng Lexus LS vẫn chưa bị "khai tử' sau gần 1 thập kỷ, xe vừa được nâng cấp nhẹ nhưng toàn diện tại thị trường quê nhà Nhật Bản.
Hyundai vừa ra mắt phiên bản Lounge Edition mới cho Creta, Creta Electric và Alcazar, tập trung nâng cấp thiết kế, không gian nội thất và tiện nghi cao cấp hơn.
Toyota Land Cruiser 300 HEV đang nhận được sự quan tâm lớn tại Việt Nam. Những chiếc xe đầu tiên đã vè đại lý và sắp bàn giao đến tay các khách hàng đặt trước.
Hàng nghìn phương tiện kẹt cứng trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, TP HCM), có phương tiện mất tới 45 phút để đi qua quãng đường chỉ khoảng 1km.
Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung phiên bản máy V8 sẽ chỉ sản xuất 30 chiếc dự kiến được sản xuất đều đã có chủ, dù chưa chính thức ra mắt công chúng.
Ở tuổi 38, siêu mẫu Minh Triệu vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ bởi vóc dáng săn chắc, vòng eo số 11 cùng thần thái cuốn hút.
Những căn nhà nằm san sát trên dải đất giữa Vành đai 1 và La Thành đang lần lượt được tháo dỡ, nhường mặt bằng cho một không gian đô thị mới.
Bộ Quốc phòng Nga công bố số quân Ukraine bị vây trong “vòng vây Kharkiv”; nhưng liệu quân Nga có thể giữ vững và khép chặt vòng vây hay không?
Tại sự kiện giới thiệu mẫu EX90 bản nâng cấp tại Malaysia, hãng Volvo đã bất ngờ công bố các thông tin cải tiến cho dòng sedan điện hạng sang ES90 thế hệ mới.
Khác với những chiếc 450 Rally với cấu hình gần với xe rally của hãng, KTM 690 Rally dựa trên "cào cào phố" 690 Enduro R và là kế nhiệm của chiếc 640 Adventure.
Honda Passport TrailSport 2027 nâng cấp gần 70% hệ thống treo, tăng khoảng sáng gầm lên 245mm cải thiện các góc vượt địa hình, khả năng vận hành tốt hơn.
Trận mưa như trút nước từ chiều đến tối khuya khiến hàng loạt tuyến đường ở TP HCM bị ngập sâu, lút nửa bánh xe máy khiến người dân phải “bơi” về nhà.