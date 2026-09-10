Mất ý thức 5 phút, người đàn ông 61 tuổi được phát hiện động kinh

Đột ngột mất ý thức, mắt nhìn về một phía rồi không nhớ sự việc, người đàn ông 61 tuổi được xác định mắc động kinh.

Tự dưng mất ý thức đột ngột, không nhớ sự việc

Người bệnh P.T.S., 61 tuổi, trước đó khỏe mạnh, bất ngờ xuất hiện tình trạng ý thức chậm, mắt nhìn xa xăm về một hướng. Cơn kéo dài khoảng 5 phút. Sau đó, ý thức dần cải thiện nhưng người bệnh hoàn toàn không nhớ những gì vừa xảy ra.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não không phát hiện tổn thương thực thể đại thể. Hóa sinh máu và công thức máu trong giới hạn bình thường. Dịch não tủy trong, các thông số trong giới hạn bình thường, không ghi nhận nhiễm trùng thần kinh trung ương.

Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi, người bệnh tiếp tục xuất hiện 2-3 cơn suy giảm ý thức ngắn. Đáng chú ý, biểu hiện ở những cơn sau có sự thay đổi so với cơn đầu tiên.

Ngoài tình trạng mất ý thức, người bệnh xuất hiện các động tác tự động vùng miệng như nhép miệng, chép môi. Mỗi cơn kéo dài khoảng 3 phút.

Hình ảnh điện não đồ trước điều trị - Ảnh BVCC

Điện não đồ phát hiện động kinh

Sự thay đổi về biểu hiện lâm sàng khiến các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát và thực hiện điện não đồ kéo dài (Holter EEG).

Kết quả ghi nhận các hoạt động sóng gai, sóng nhọn và sự phóng điện đồng thời ở cả hai bên bán cầu, gợi ý hoạt động động kinh.

BS Phạm Nguyễn Hoàng Long, Trung tâm đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, tình trạng suy giảm ý thức, không đáp ứng với môi trường xung quanh kèm những động tác tự động vùng miệng có thể gặp trong cơn động kinh khởi phát khu trú với suy giảm nhận thức.

Trên cơ sở diễn biến lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán động kinh cục bộ phức tạp, tức cơn động kinh khởi phát khu trú suy giảm nhận thức, và được điều trị bằng thuốc chống động kinh.

Sau 7 ngày điều trị và theo dõi, người bệnh đáp ứng tốt với thuốc, không ghi nhận thêm cơn vắng ý thức hay rối loạn ý thức trên lâm sàng. Kết quả Holter EEG sau 5 ngày điều trị cho thấy các sóng bất thường gây co giật đã hoàn toàn biến mất.

Tình trạng ổn định, người bệnh được xuất viện, tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định và tái khám định kỳ.

Hình ảnh điện não đồ sau điều trị - Ảnh BVCC

BS Phạm Nguyễn Hoàng Long cảnh báo, nhiều người vẫn hình dung động kinh chủ yếu là những cơn co giật toàn thân dữ dội. Tuy nhiên, biểu hiện của cơn động kinh rất đa dạng và có thể không dễ nhận biết.

Người bệnh có thể đột ngột mất ý thức, suy giảm nhận thức, không đáp ứng với người xung quanh hoặc xuất hiện những động tác mà bản thân không nhận biết được. Đặc biệt, biểu hiện giữa các cơn ở cùng một người bệnh cũng có thể khác nhau.

Cần làm gì khi người bệnh lên cơn co giật?

Theo BS Phạm Nguyễn Hoàng Long, khi một người xuất hiện cơn co giật, người xung quanh cần ưu tiên bảo đảm an toàn cho người bệnh. Có thể đỡ người bệnh nằm ở vị trí an toàn, nếu có thể đặt nằm nghiêng; kê vật mềm dưới đầu và di chuyển các vật cứng, sắc nhọn ra xa.

Tuyệt đối không nhét vật cứng vào miệng, không vắt chanh, không cố ghì giữ các động tác co giật. Khi người bệnh chưa tỉnh táo hoàn toàn, không cho ăn, uống hoặc dùng thuốc bằng đường miệng.

Gia đình nên bấm giờ để theo dõi chính xác thời gian cơn kéo dài. Cần gọi cấp cứu nếu cơn co giật kéo dài từ 5 phút trở lên, các cơn xuất hiện liên tiếp nhưng người bệnh không hồi phục ý thức giữa các cơn, hoặc người bệnh gặp khó khăn về hô hấp hay bị chấn thương.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS Phạm Nguyễn Hoàng Long cũng cho biết, kiểm soát được cơn bệnh không đồng nghĩa với việc có thể tự ngừng điều trị. Người bệnh cần uống thuốc đúng giờ, đúng liều và tuyệt đối không tự ý ngừng hoặc thay đổi thuốc, kể cả khi đã lâu không xuất hiện cơn.

Bên cạnh đó, cần duy trì giấc ngủ 7-8 giờ mỗi ngày, hạn chế căng thẳng, không sử dụng rượu bia và các chất kích thích.

Trong sinh hoạt, người bệnh không nên bơi một mình, trèo cao, làm việc gần lửa hoặc máy móc nguy hiểm. Khi tắm nên ưu tiên vòi hoa sen và không chốt trái cửa nhà tắm. Việc trở lại điều khiển phương tiện cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá phù hợp.

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