Hơn 10 năm co giật nửa mặt, phát hiện mạch máu chèn ép dây thần kinh

Người phụ nữ 64 tuổi co giật nửa mặt phải hơn 10 năm, điều trị thuốc không cải thiện. MRI phát hiện mạch máu chèn ép dây thần kinh mặt.

Thuốc cũng không cải thiện co giật nửa mặt kéo dài hơn 10 năm

Người bệnh T.T.B., 64 tuổi, ở Quảng Trị, có tiền sử co giật nửa mặt phải kéo dài hơn 10 năm. Các cơn co giật xuất hiện ngoài ý muốn, tái diễn nhiều lần và không cải thiện dù đã điều trị bằng thuốc.

Tình trạng kéo dài không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao tiếp và tâm lý. Người bệnh có thể mất tự tin khi trò chuyện, gặp khó khăn trong công việc hoặc lo lắng mỗi khi các cơn co giật xuất hiện trước mặt người khác.

Sau thời gian dài điều trị nhưng triệu chứng không thuyên giảm, người bệnh đến Bệnh viện Gia An 115 để được thăm khám chuyên sâu.

Qua đánh giá lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận tình trạng co thắt, co giật nửa mặt phải. Do triệu chứng kéo dài, tái diễn thường xuyên và không đáp ứng với thuốc, người bệnh được chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não có tiêm thuốc tương phản, kết hợp các chuỗi xung chuyên biệt nhằm khảo sát mạch máu và dây thần kinh sọ.

Kết quả MRI cho thấy một cấu trúc mạch máu nằm vắt ngang vùng dây thần kinh VII-VIII bên phải tại bể góc cầu - tiểu não. Hình ảnh gợi ý tình trạng xung đột mạch máu - thần kinh, có thể là nguyên nhân gây co giật nửa mặt kéo dài.

BS.CKII Lý Văn Hoàng, Phó khoa Ngoại Thần kinh Cột sống, Bệnh viện Gia An 115 cho biết, dây thần kinh số VII, còn gọi là dây thần kinh mặt, đảm nhiệm chức năng điều khiển phần lớn các cơ biểu cảm trên khuôn mặt.

Khi một mạch máu nằm quá sát, tiếp xúc hoặc chèn ép kéo dài vào vị trí xuất phát của dây thần kinh này, các tín hiệu thần kinh có thể bị kích thích bất thường, từ đó gây những cơn co giật cơ mặt ngoài ý muốn.

BS.CKII Lý Văn Hoàng và bệnh nhân - Ảnh BVCC



Với trường hợp này, ê-kíp xác định một quai động mạch chèn ép vào phức hợp dây thần kinh VII-VIII bên phải ngay tại vùng xuất phát, tạo vết ấn lõm trên dây thần kinh.

Tách mạch máu khỏi dây thần kinh

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, hình ảnh học và mức độ ảnh hưởng của triệu chứng, BS.CKII Lý Văn Hoàng cùng ê-kíp Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống và Khoa Gây mê hồi sức thực hiện phẫu thuật giải phóng chèn ép dây thần kinh mặt trong điều trị co giật nửa mặt (hemifacial spasm) bằng đường mở nắp sọ.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ bóc tách, gỡ dính và tách mạch máu khỏi dây thần kinh. Một miếng đệm Teflon được đặt giữa hai cấu trúc nhằm ngăn mạch máu tiếp tục tiếp xúc, chèn ép dây thần kinh số VII.

Ê-kíp đồng thời sử dụng hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh đa phương thức trong mổ (IONM) nhằm theo dõi chức năng hệ thần kinh trong suốt quá trình phẫu thuật, góp phần bảo tồn chức năng thần kinh và giảm nguy cơ tổn thương dây thần kinh mặt.

Sau khi xác nhận dây thần kinh đã được giải phóng, các bác sĩ tiến hành cầm máu, đóng kín màng cứng và tái tạo vị trí mở sọ bằng lưới titanium cùng vít titanium. Ca phẫu thuật kéo dài gần 3 giờ và diễn ra theo đúng kế hoạch.

Hình ảnh bệnh lý của bệnh nhân trước và sau điều trị - Ảnh BVCC

Hậu phẫu, người bệnh được theo dõi chặt chẽ về tri giác, vận động và các chức năng thần kinh. Khi xuất viện, sinh hiệu ổn định, tứ chi vận động bình thường, không đau đầu và đặc biệt không còn xuất hiện các cơn co giật nửa mặt phải.

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