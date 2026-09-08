Tự ý ngưng thuốc, người đàn ông 64 tuổi tái phát đột quỵ sau 6 tháng

Sau lần đột quỵ đầu hồi phục gần như hoàn toàn, người đàn ông 64 tuổi tự ý ngưng thuốc, không tái khám và tái phát bệnh chỉ sau khoảng 6 tháng.

6 tháng đột quỵ tái phát vì tự ý ngưng thuốc

Khoảng 6 tháng trước, ông N.H.A. (64 tuổi, ngụ xã Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) từng nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ vì đột quỵ do tắc nghẽn mạch máu não.

Sau khi thăm khám, đánh giá tổn thương, người bệnh được điều trị bằng thuốc kết hợp can thiệp tái thông mạch máu não. Sau can thiệp, tình trạng cải thiện rõ rệt. Ông hồi phục gần như hoàn toàn, có thể đi lại, sinh hoạt và làm việc trở lại.

Do cảm thấy sức khỏe đã ổn định, người bệnh không tái khám theo lịch hẹn và tự ý ngưng thuốc. Đáng lưu ý, ông vẫn duy trì thói quen hút thuốc lá nhiều.

Khoảng 6 tháng sau, ông đột ngột méo miệng, nói khó, yếu một bên người. Gia đình nhanh chóng nhận biết đây có thể là dấu hiệu đột quỵ và đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cấp cứu.

Theo người nhà, các triệu chứng bắt đầu khoảng 17h. Đến khoảng 19h, bệnh nhân được đưa tới bệnh viện. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh tiếp tục bị đột quỵ do vị trí mạch máu đã đặt stent trước đó bị tắc. Ngoài ra, hình ảnh còn cho thấy một túi phình mạch máu não lớn ở phía đối diện.

Hình ảnh stent bị tắc và một túi phình mạch máu não - Ảnh BVCC

Vừa tái thông stent cũ, vừa xử lý túi phình

BS.CKI Trần Tiến Thành, Phó khoa Thần kinh đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, việc can thiệp trên vị trí đã đặt stent trước đó khó khăn hơn đáng kể so với lần đầu. Trong khi đó, sự hiện diện của túi phình lớn khiến ê-kíp phải tính toán kỹ nguy cơ trong quá trình tái thông.

Bài toán đặt ra là phải khôi phục dòng máu đến vùng não đang thiếu máu, đồng thời hạn chế nguy cơ biến cố liên quan đến túi phình.

Sau khi đánh giá toàn diện, ê-kíp can thiệp mạch máu não do ThS.BS Nguyễn Đào Nhật Huy, Đơn vị DSA, trực tiếp thực hiện đã quyết định xử lý đồng thời hai tổn thương.

“Chúng tôi đã tiến hành tái thông vị trí mạch máu bị tái hẹp trong stent, đồng thời can thiệp xử lý túi phình lớn ở phía đối diện”, ThS.BS Nguyễn Đào Nhật Huy cho biết.

Sau can thiệp, người bệnh tiếp tục được hồi sức và điều trị nội khoa tích cực. Khoảng một tuần sau, sức khỏe cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân có thể đi đứng gần như bình thường, nói chuyện rõ ràng và thực hiện các sinh hoạt hằng ngày tốt hơn nhiều so với thời điểm nhập viện. Sau đó, người bệnh được xuất viện.

Hình ảnh trước và sau can thiệp mạch máu não của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Từ trường hợp này, BS.CKI Trần Tiến Thành cảnh báo, người bệnh không nên chủ quan khi các triệu chứng đột quỵ đã cải thiện.

“Tuân thủ thuốc cũng là yếu tố bắt buộc. Người bệnh cần uống thuốc đúng liều, đúng giờ và tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc hoặc thay đổi thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ”, BS Tiến Thành nhấn mạnh.

Bác sĩ kiểm tra sự hồi phục của bệnh nhân - Ảnh BVCC

"Trong điều trị đột quỵ nhồi máu não do hẹp mạch máu lớn nội sọ, điều trị nội khoa tích cực vẫn là phương pháp chính. Can thiệp đặt stent chỉ được thực hiện trong những trường hợp phù hợp, khi điều trị nội khoa thất bại.

Sau đặt stent, người bệnh cần tuân thủ thuốc kháng kết tập tiểu cầu, bỏ thuốc lá, thay đổi lối sống và kiểm soát bệnh nền", TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, nhấn mạnh.

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