Đột quỵ giữa chuyến du lịch, nữ du khách Mỹ hồi phục sau 24 giờ

Đột ngột liệt tay khi đang tham quan

Một chuyến du lịch khám phá Việt Nam của nữ du khách Mỹ, 43 tuổi, bất ngờ gặp sự cố khi chị đang tham quan Địa đạo Củ Chi. Người bệnh đột ngột yếu liệt hoàn toàn tay trái, mất sức cơ và không thể cầm nắm, ngay cả với chiếc điện thoại đang sử dụng.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người bệnh lập tức thông báo cho hướng dẫn viên. Nhận diện nguy cơ đột quỵ, hướng dẫn viên nhanh chóng đưa nữ du khách đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cơ sở y tế gần nhất có năng lực điều trị đột quỵ chuyên sâu.

Tại Đơn vị Đột quỵ - Khoa Nội thần kinh, ê-kíp lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ và khai thác tiền sử bệnh.

Theo thông tin người bệnh cung cấp, hơn một tháng trước, chị từng phẫu thuật nội soi cắt một phần tử cung tại Mỹ và được cảnh báo thuộc nhóm có nguy cơ cao hình thành huyết khối.

Hình tổn thương não trên phim MRI của bệnh nhân bị đột quỵ khi đang du lịch - Ảnh BVCC

Hình tổn thương não trên phim MRI của bệnh nhân bị đột quỵ khi đang du lịch - Ảnh BVCC

Cân nhắc nguy cơ chảy máu để không bỏ lỡ “giờ vàng”

Tại bệnh viện, huyết áp và đường huyết của bệnh nhân ở mức bình thường, trong khi mỡ máu tăng nhẹ. Tuy nhiên, ê-kíp gặp khó khăn khi không có hồ sơ y tế chi tiết từ Mỹ để xác định đầy đủ tình trạng bệnh lý trước đó cũng như mối liên quan với nguy cơ hình thành huyết khối.

Vấn đề quan trọng được đặt ra là có nên sử dụng thuốc tiêu sợi huyết tái tổ hợp (rTPA) hay không, bởi bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, thuốc tiêu sợi huyết có tác dụng làm tan cục máu đông trong một số trường hợp đột quỵ thiếu máu não cấp, nhưng cũng có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Với người mới phẫu thuật, việc chỉ định thuốc cần được cân nhắc kỹ dựa trên loại phẫu thuật, thời gian đã qua và tình trạng vết mổ.

Sau hội chẩn, ê-kíp đánh giá ca phẫu thuật nội soi đã diễn ra hơn một tháng, vết mổ ổn định nên nguy cơ chảy máu được đánh giá ở mức thấp. Trước yêu cầu phải tận dụng thời gian vàng điều trị đột quỵ, các bác sĩ quyết định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết cho người bệnh.

Bác sĩ kiểm tra sự phục hồi của bệnh nhân sau điều trị - Ảnh BVCC

Có thể cầm điện thoại sau chưa đầy 24 giờ

Kết quả điều trị tích cực, chưa đầy 24 giờ sau can thiệp, sức cơ tay trái của bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn. Chị có thể tự vận động, cầm nắm và sử dụng điện thoại.

Sau 3 ngày điều trị nội trú, bệnh nhân được chuẩn bị xuất viện. Trước đó, các bác sĩ tiếp tục tầm soát nguyên nhân và dự phòng tái phát, trong đó có Holter điện tâm đồ (ECG) 24 giờ nhằm phát hiện nguy cơ đột quỵ liên quan rung nhĩ cơn.

Bệnh nhân được kê thuốc chống kết tập tiểu cầu kết hợp statin để kiểm soát mỡ máu và giảm nguy cơ tái phát đột quỵ.

BS Võ Minh Thiện, Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, sau đột quỵ, người bệnh cần tuân thủ điều trị và uống thuốc đúng đơn. Khi trở về nước hoặc tiếp tục điều trị với bác sĩ cũ, cần thông báo đầy đủ về các thuốc đang sử dụng, đặc biệt là thuốc chống kết tập tiểu cầu. Thông tin này giúp bác sĩ đánh giá nguy cơ chảy máu nếu người bệnh cần phẫu thuật hoặc thực hiện thủ thuật.

Dấu hiệu nhận biết đột quỵ, cần cấp cứu ngay - Đột ngột yếu hoặc liệt tay, chân, đặc biệt ở một bên cơ thể. - Méo miệng, lệch mặt. - Nói khó, nói ngọng hoặc không hiểu lời nói. - Khi xuất hiện các dấu hiệu trên, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và điều trị đột quỵ. - Thời gian là yếu tố quyết định hiệu quả điều trị và khả năng hạn chế di chứng.

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