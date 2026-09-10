10 phút giành sự sống cho người phụ nữ vỡ tim sau nhồi máu

Sau 4 ngày đau thắt ngực, người phụ nữ 63 tuổi rơi vào sốc tim do vỡ thành tự do thất phải. Ca mổ trên tim đang đập để giành cơ hội sống cho người bệnh.

Vỡ tim sau nhồi máu, thời gian cứu chữa được tính bằng phút

Bà Vũ Thị Yêu, 63 tuổi, ở Hải Hậu, Ninh Bình, được đưa vào Đơn vị Hồi sức cấp cứu, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng sốc tim nặng.

Trước đó, người bệnh đã xuất hiện những cơn đau thắt ngực trong 4 ngày. Tại nhà, bà bất ngờ ngã quỵ ngay trước cửa nhà vệ sinh. Khi nhập viện, tình trạng tuần hoàn đặc biệt nguy kịch.

Siêu âm tim tại giường cho thấy khoang màng ngoài tim có nhiều dịch và máu, nguyên nhân là vỡ thành tự do thất phải sau nhồi máu cơ tim cấp.

Đây là một trong những biến chứng cơ học nguy hiểm nhất của nhồi máu cơ tim. Khi thành tim bị vỡ, máu có thể nhanh chóng tràn vào khoang màng ngoài tim, gây chèn ép tim và sốc tim. Theo thông tin từ bệnh viện, tỷ lệ tử vong của biến chứng này được ghi nhận trong y văn thế giới lên tới trên 90%.

Trước tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”, hệ thống “báo động đỏ” nội viện ở cấp độ cao nhất lập tức được kích hoạt.

Chỉ sau 2 phút chuẩn bị, cuộc hội chẩn liên chuyên khoa diễn ra trong 10 phút giữa hai cơ sở Bạch Mai tại Hà Nội và Ninh Bình. Các chuyên khoa Tim mạch, Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực, Xét nghiệm, Dược và Vật tư y tế nhanh chóng thống nhất phương án phẫu thuật cấp cứu ngay tại chỗ.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc bệnh viện và PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài - Viện trưởng Viện Tim mạch chúc mừng người bệnh vỡ tim hồi phục ra viện - Ảnh BVCC

Phẫu thuật trên tim đang đập để giữ từng phút sự sống

Trong tình huống này, việc vận chuyển người bệnh đi xa tiềm ẩn nguy cơ mất thêm thời gian quý giá. Một ê-kíp phẫu thuật viên ngoại khoa giàu kinh nghiệm cùng chuyên gia vận hành hệ thống tim phổi nhân tạo từ cơ sở Hà Nội nhanh chóng di chuyển xuống Ninh Bình để phối hợp với lực lượng tại chỗ.

Ca phẫu thuật được thực hiện ngay tại Ninh Bình. Do vị trí tổn thương nằm trên nền cơ tim vừa hoại tử vì nhồi máu, mô tim rất mềm và mong manh, việc khâu vá đòi hỏi độ chính xác cao. Các bác sĩ lựa chọn phẫu thuật trực tiếp trên tim đang đập (off-pump), không sử dụng máy tuần hoàn ngoài cơ thể.

Tại vị trí vỡ, ê-kíp sử dụng màng ngoài tim tự thân kết hợp keo sinh học chuyên dụng để phục hồi thành tim.

Theo các bác sĩ, lựa chọn phẫu thuật trên tim đang đập giúp hạn chế thêm nguy cơ rối loạn đông máu và đáp ứng viêm hệ thống ở người bệnh vốn đang trong tình trạng đặc biệt nguy kịch.

Ca mổ thành công. Ngay trong tối cùng ngày, người bệnh được rút ống thở và ngừng hoàn toàn thuốc vận mạch. Sang ngày hôm sau, bà tỉnh táo hoàn toàn, các chỉ số sinh tồn ổn định và bắt đầu tiếp nhận dinh dưỡng.

“Đúng là từ cõi chết trở về, không có gì bằng”, bà Yêu xúc động chia sẻ khi sức khỏe dần ổn định.

PGS.TS Đào Xuân Cơ chúc mừng lãnh đạo và ê-kíp y bác sĩ phối hợp tiếp nhận, hội chẩn liên chuyên khoa và phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân thành công - Ảnh BVCC

PGS.TS. Đỗ Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thách thức với người bệnh vỡ tim sau nhồi máu cơ tim không chỉ nằm ở cuộc phẫu thuật mà còn kéo dài trong giai đoạn hồi sức sau mổ.

Nhờ lựa chọn chiến lược ngoại khoa phù hợp, kết hợp kiểm soát huyết động và hồi sức đa cơ quan kịp thời ngay tại chỗ, người bệnh đã tránh được các biến chứng nặng như suy đa tạng và rối loạn đông máu phức tạp.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch, nhận định với biến chứng vỡ thành tự do sau nhồi máu cơ tim, cửa sổ can thiệp rất hẹp, “thời gian chính là sự sống”.

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