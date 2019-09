Hacker sinh viên Mỹ cố lấy hồ sơ ông Trump là ai?

CyberScoop đưa tin, 2 sinh viên Mỹ đang phải đối mặt với án phạt tù vì cố gắng "hack" bản khai thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ 3 năm trước. Cả 2 đã thất bại nhưng vẫn có nguy cơ ngồi tù.

Theo cáo trạng, 2 sinh viên Andrew Harris, 24 tuổi và Justin Hiemstra, 22 tuổi đã thực hiện hành vi xâm nhập hồ sơ tài chính của Tổng thống Mỹ thông qua Đơn xin Trợ cấp Sinh viên liên bang miễn phí (FAFSA). Cố gắng hack vào bản khai thuế của ông Trump, 2 sinh viên đối diện án tù 2 năm. Ảnh: The Verge.

Năm 2016, ông Trump trong lúc tranh cử đã từ chối cung cấp bản khai thuế cá nhân như những ứng viên tổng thống khác.

Bản khai thuế của ông Trump sau đó bị các nhà hoạt động tự do liên tục tìm kiếm và trở thành chủ đề được tờ The New York Times và báo chí nói chung khai thác.

Cũng vào thời điểm này, Harris, khi đó đang là một sinh viên nghĩ ra ý tưởng xâm nhập bản khai thuế bằng cách điền đơn FAFSA giả dành cho các ứng viên.

Đơn FAFSA cho phép mọi người nhập hồ sơ trực tiếp từ Sở Thuế vụ Mỹ bằng số an sinh xã hội và một số thông tin nhận dạng cá nhân khác. Nhờ vào một số nguồn tin tiết lộ số an sinh xã hội của ông Trump, Harris bắt đầu thực hiện ý tưởng.

Harris sau đó đến gặp Hiemstra và cùng nhau ấp ủ kế hoạch lấy bản khai thuế của ông Trump để tiết lộ cho giới truyền thông. Ngày 2/11/2016, cả 2 lẻn vào phòng thí nghiệm máy tính trong khuôn viên trường và cố gắng tạo tài khoản FAFSA cho một thành viên trong gia đình ông Trump.

Khi nhận ra tài khoản đã tồn tại, Harris và Hiemstra đặt lại mật khẩu bằng cách trả lời các câu hỏi bảo mật. Cả 2 sau đó tiếp tục thử số an sinh xã hội của ông Trump để tiếp cận mã số thuế liên bang Tổng thống Mỹ nhưng bất thành.

“Harris không có ác ý và thành thật xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà anh ấy gây ra cho gia đình Tổng thống Trump”, William J. Brennan - luật sư của Harris nói với tờ The Verge.

Cả 2 sinh viên sau đó nhận tội với các cáo buộc vi phạm Đạo luật Lạm dụng Gian lận Máy tính và đối mặt án 2 năm tù.