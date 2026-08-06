Bảo kê lấn chiếm vỉa hè, 3 cựu cán bộ lĩnh 9 năm tù

Để được lấn chiếm vỉa hè buôn bán ngoài thời gian cho phép, các hộ kinh doanh đã “hối lộ” 3 cựu cán bộ UBND phường Phú Hội (cũ), TP Huế hơn 430 triệu đồng.

Ngày 6/8, Toà án Nhân dân khu vực 1 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Dương Đăng Khoa (SN 1983), Hoàng Văn Thắng (SN 1985) và Lê Thị Lan Anh (SN 1987), cùng là cựu cán bộ UBND phường Phú Hội (cũ), TP Huế, về tội "Nhận hối lộ".

Theo bản cáo trạng, từ đầu năm 2023, Khoa lúc đó là Phó Chủ tịch UBND phường Phú Hội, được giao phụ trách quản lý trật tự xây dựng, đô thị và trật tự an toàn giao thông nảy sinh ý định thu tiền của các hộ kinh doanh vi phạm trật tự đô thị để không xử lý hoặc hạn chế kiểm tra, xử phạt.

Sau đó, Khoa bàn bạc với Thắng - công chức Địa chính - xây dựng và Lê Thị Lan Anh - công chức Văn phòng, kiêm thủ quỹ Công đoàn UBND phường Phú Hội. Dù biết việc thu tiền là trái pháp luật, Thắng và Lan Anh vẫn đồng ý thực hiện.

Từ tháng 3/2023 đến tháng 6/2025, các bị cáo yêu cầu 20 hộ kinh doanh trên các tuyến phố đi bộ thuộc địa bàn phường Phú Hội (cũ) nộp tiền để được buôn bán lấn chiếm vỉa hè từ thứ Hai đến thứ Năm, thời gian không được phép sử dụng vỉa hè theo quy định.

Ba bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Minh.

Đến tháng 9/2024, Khoa còn ký giấy mời nhiều hộ kinh doanh đến UBND phường để quán triệt việc nộp tiền đúng định kỳ hằng tháng nhằm được tạo điều kiện tiếp tục kinh doanh.

Theo phân công, Lan Anh trực tiếp nhận tiền, viết phiếu thu và ghi nội dung là "ủng hộ kinh phí hoạt động công đoàn" để tránh bị phát hiện, đồng thời tiếp nhận cả tiền mặt và tiền chuyển khoản qua các tài khoản cá nhân.

Số tiền thu được một phần được để ngoài sổ sách theo chỉ đạo của Khoa để chi tiếp khách, ngoại giao, phần còn lại được đưa vào kinh phí hoạt động công đoàn.

Khi các hộ kinh doanh chậm nộp tiền, Khoa chỉ đạo Thắng và Lan Anh liên hệ, đôn đốc. Đến tháng 8/2025, nhiều hộ kinh doanh bức xúc gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế.

Theo kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 3/2023 đến tháng 6/2025, các bị cáo yêu cầu 20 chủ hộ kinh doanh nộp tiền tổng cộng 46 lần, với số tiền 430,6 triệu đồng để được kinh doanh trái quy định.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Dương Đăng Khoa 4 năm tù, Hoàng Văn Thắng 3 năm tù và Lê Thị Lan Anh 2 năm tù về tội "Nhận hối lộ".