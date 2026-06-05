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Xã hội

Bắt tạm giam hiệu trưởng nhận hối lộ ở Quảng Trị

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vừa bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Đông, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Hạo Nhiên

Ngày 5/6, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Đông, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Văn Đông.

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Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đông. Ảnh: VKSND QT.

Trước đó, ngày 2/4, UBND phường Bắc Gianh đã tạm đình chỉ công tác 75 ngày (từ ngày 01/4) đối với ông Nguyễn Văn Đông, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc để phục vụ công tác điều tra.

Việc tạm đình chỉ được thực hiện theo đề nghị của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Được biết, vụ việc liên quan đến ông Đông xuất phát từ đơn thư tố cáo khi có dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý, tuyển dụng giáo viên và vấn đề tài chính.

Đảng ủy phường Bắc Gianh cũng đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra vào cuộc xác minh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan An ninh điều tra để làm rõ các vấn đề liên quan tại Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc.

Xem thêm video khởi tố PGĐ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 38 - 02D.
#quảng trị #hiệu trưởng #hối lộ #điều tra #giáo dục

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