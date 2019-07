Xe 12 chỗ tông xe CSGT khiến 1 người bị thương: Tài xế có dấu hiệu phạm tội gì?

Công an tỉnh Gia Lai thông tin vụ xe khách lao vào xe CSGT



Ngày 27/7, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng CSGT đang dùng xe công vụ chặn ngang đường để bắt 1 xe ô tô 12 chỗ vi phạm. Tuy nhiên, chiếc xe này sau đó đã tông xe CSGT khiến một cán bộ bị bay xa hàng chục mét và thương nặng.

Liên quan vụ việc trên, ngày 28/7, Công an tỉnh Gia Lai đã có thông tin chính thức. Thông tin cho biết, chiếc xe ô tô 12 chỗ BKS 60k-7065 do Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, trú tổ 9, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) điều khiển đã tông vào xe của Tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông đang làm nhiệm vụ tại Km 14+500, tỉnh lộ 667, thuộc thôn 5, xã Kông Yang làm một chiến sỹ bị thương.

Theo đó vào lúc 15h55 ngày 27/7/2019, Tổ Cảnh sát giao thông, Công an huyện Kông Chro (gồm Trung úy Nguyễn Hàm Châu – Tổ trưởng và Thiếu úy Lê Hồ Đại) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại thị trấn Kông Chro thì phát hiện xe ô tô 12 chỗ BKS 60k-7065 do Nguyễn Thanh Hùng điều khiển, trên xe chở 2 người gồm: Đinh H’bắp (SN 2004, trú làng Pờ Rang, xã Ia Hội, Đak Pơ); Phạm Minh Khang (sinh năm 1992, trú tổ 1, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) và một số gốc gỗ (chưa rõ chủng loại) chạy với tốc độ cao nên Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng đối tượng Hùng không dừng lại mà tăng tốc bỏ chạy theo hướng Kông Chro đi An Khê.

Hình ảnh vụ việc. Chiến sĩ CSGT bị thương sau khi xảy ra vụ việc.

Tổ công tác đã điện báo cho Tổ công tác làm nhiệm vụ tại Km 14+500, tỉnh lộ 667, thuộc thôn 5, xã Kông Yang (gồm: Đại úy Nguyễn Đức Nhã – Tổ trưởng; Đại úy Nguyễn Văn Kiên và Trung úy Đỗ Văn Hiệp) để chặn lại. Tại đây, Tổ công tác đã bố trí xe ô tô tải Cảnh sát giao thông BKS 81A –00373 để chặn lại, nhưng đối tượng Hùng tiếp tục không chấp hành và tông thẳng xe vào xe ô tô của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Hậu quả, đồng chí đại úy Nguyễn Đức Nhã bị thương được đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Đối tượng Hùng bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ tại chỗ. Qua test nhanh, phát hiện đối tượng Hùng dương tính với ma túy.

Công an huyện Kông Chro hiện đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hùng cùng phương tiện để điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật.

Có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích hoặc tội Giết người

Trao đổi với PV Kiến Thức liên quan vụ việc trên, Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng VPLS Tinh Thông Luật cho biết, thời gian qua chúng ta liên tiếp bắt gặp các đối tượng vi phạm pháp luật giao thông và các đối tượng vi phạm pháp luật khác như buôn lậu, ma túy... liên tiếp tấn công vào lực lượng CSGT đang thi hành pháp luật.

"Cần lên án các hành vi chống đối người đang thực thi pháp luật bởi chúng ta đã trao cho họ cái quyền này. Hơn nữa, cho dù bất cứ là ai thì tính mạng và tài sản của con người cần phải được tôn trọng và bảo vệ", Luật sư Diệp Năng Bình cho biết.

Luật sư Bình phân tích, theo dõi những thông tin vụ việc trên có thể thấy, xe ô tô 12 chỗ có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi chạy với tốc độ cao và đang bị một xe chuyên dụng khác đang truy đuổi, bám theo xe khách vi phạm đang bật còi hú.

Mời độc giả xem clip xe ô tô 12 chỗ tông xe CSGT khiến một cán bộ bị thương ở Gia Lai:

Khi xe khách đến gần xe ô tô chuyên dụng của lực lượng CSGT chắn ngang trên đường và một cán bộ ra hiệu lệnh dừng, nhưng xe khách bất chấp hiệu lệnh dừng, lao thẳng vào xe chuyên dụng, hất văng cán bộ chiến sĩ CSGT hơn chục mét.

Hoặc thông qua clip, có thế thấy CSGT đứng chặn từ rất ra chứ không phải là bất thình lình lao ra thế nhưng tài xế không dừng lại theo hiệu lệnh mà vẫn lao vào với tốc độ cao lại còn sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ bất chấp đến sự nguy hiểm đến tính mạng của người khác.

"Hành vi này của tài xế không còn là hành vi vi phạm các quy định về luật giao thông đường bộ hay chống người thi hành công vụ mà đã chuyển biến sang tội danh khác", Luật sư Diệp Năng Bình nói.

Luật sư Bình phân tích, hành vi này của tài xế nếu gây ra thương tích (có tỉ lệ % qua giám định) hoặc gây ra cái chết cho người thi hành công vụ, thì tùy từng trường hợp cụ thể mà người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích, gây tổn hại đến sức khỏe của người khác theo Điều 134 BLHS hoặc tội giết người theo Điều 123 BLHS với tình tiết định khung hình phạt "Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân" hoặc "Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác".

"Như vậy, hành vi của tài xế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào động cơ, mục đích và hậu quả mà hành vi này gây ra cho người thi hành công vụ. Tuy nhiên, để có thể định tội danh một cách chính xác thì cần phải có một quá trình điều tra, truy tố và xét xử theo đúng quy định của pháp luật", Luật sư Bình nhận định.