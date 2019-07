CSGT bị hất văng ở Hải Phòng đã hồi tỉnh

Sáng 10/7, tin tức từ BV Hữu nghị Việt-Tiệp (Hải Phòng) cho biết, t hượng úy Nguyễn Trọng Quý (cán bộ thuộc Đội CSGT-TT-CĐ, Công an huyện An Lão) CSGT bị hất văng khi đang làm nhiệm vụ đã hồi tỉnh.

Trước đó, ngày 9/7, thượng úy Thắng được đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa Kiến An. Ngay buổi trưa cùng ngày, Thượng úy Quý được chuyển tới khoa Cấp cứu BV Hữu nghị Việt-Tiệp để điều trị.

Trước đó, UBND xã Mỹ Đức (huyện An Lão, TP Hải Phòng) xác nhận lúc 11h10 ngày 9/7, tại địa bàn xã xảy ra vụ mô tô tông trúng một chiến sĩ CSGT Công an huyện An Lão khiến người này bị trọng thương.

Lúc đó, trên tỉnh lộ 354 qua địa bàn thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, một tổ CSGT Công an huyện An Lão làm nhiệm vụ.

Lúc này, Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão) chạy xe máy Air Blade theo hướng Tiên Lãng - Kiến An với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm. Tới khu vực đường cong, xe của Thắng đã tông trúng một chiến sĩ CSGT đang đứng trên làn đường.

Theo clip được camera hành trình của một ô tô ghi lại, khi chiếc xe Air Blade lao tới gần, trên làn đường đang có ba người mặc sắc phục CSGT đứng. Thượng úy Nguyễn Trọng Quý bị xe máy của Thắng tông trúng. Cú tông mạnh khiến Thượng úy Quý văng lên cao, rơi xuống và bị trọng thương.

Công an huyện An Lão đã tạm giữ Đỗ Văn Thắng để điều tra làm rõ.