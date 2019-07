Lý lịch bất hảo đối tượng cầm đá đánh đại úy CSGT nhập viện

Theo điều tra của cơ quan Công an, chiều muộn ngày 26/7 chiếc xe máy chở theo 3 người trong đó có Hùng và vợ cùng một người khác đến khu vực Học viện An ninh nhân dân trên đường Nguyễn Trãi thì bị đại úy Mai Hùng Sơn (Đội CSGT số 7) ra hiệu dừng xe để xử lý.

đại uý Mai Hồng Sơn





Mời quý vị xem video: CSGT bị đánh bầm dập trên xa lộ do xô xát với tài xế. Nguồn: Vietnamnet

Ngay khi xảy ra sự việc, đơn vị đã đưa Đại úy Sơn vào Bệnh viện 103 cấp cứu đồng thời khống chế, đưa Nguyễn Quang Hùng tới trụ sở Công an phường Văn Quán để làm rõ.Công an quận Hà Đông cũng cho biết thêm, trước khi sự việc này xảy ra, Nguyễn Quang Hùng từng có 2 tiền án. Tại cơ quan Công an, Hùng đã thừa nhận hành vi cầm đá tấn công người đang làm nhiệm vụ.Chiều 27/7, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, hiệnvẫn đang được theo dõi sức khoẻ tại bệnh viện.