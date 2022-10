“Xã hội đen”ngăn đấu giá đất ở Cẩm Giang: Giám đốc nói gì?

Thông tin mới nhất về vụ việc một số đối tượng cản trở việc đấu giá đất tại thị trấn Cẩm Giang (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) mà báo Tri thức và Cuộc sống đã có nhiều bài phản ánh, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đã triệu tập nhiều đối tượng có hành vi ngăn cản, gây huyên náo tại khu vực bán hồ sơ, khu vực xem đất đến làm việc để điều tra, xác minh.

Một số đối tượng cản trở việc đấu giá đất tại thị trấn Cẩm Giang.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Hoàng Văn Sơn – G iám đốc Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương (Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương) – đơn vị tổ chức buổi đấu giá trên cho biết, ngày 9/9, Trung tâm ký kết hợp đồng với huyện Cẩm Giàng về việc đấu giá khu đất rộng 4.913m2 đất ở, chia thành 50 lô tại vị trí quy hoạch khu dân cư, nghĩa trang liệt sỹ, bể bơi thị trấn Cẩm Giàng.

Theo quy chế đấu giá số 1477 của Trung tâm ban hành, thời gian tổ chức công bố giá vào lúc 14h ngày 2/10. Tuy nhiên, ngày 30/9, Trung tâm nhận được công văn 815 của UBND huyện Cẩm Giàng đề nghị tạm dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Cẩm Giang. Ngày 30/9, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Hải Dương đã ra thông báo tạm dừng tổ chức buổi đấu giá trên cho đến khi có thông báo mới của UBND huyện Cẩm Giàng.

Theo ông Sơn, sau khi tạm dừng tổ chức buổi công bố giá, nhiều khả năng sau này sẽ phải thực hiện lại từ đầu, với hơn 200 hồ sơ đã tiếp nhận sẽ phải trả lại khách hàng.

“Hiện có 2 phương án. Nếu tạm dừng không tổ chức đấu giá thì chỉ trả lại những hồ sơ đủ điều kiện đã mua và bỏ phiếu trả giá vào hòm. Giả sử trong 288 hồ sơ có 112 hồ sơ đã bỏ phiếu vào hòm là những người tạm đủ điều kiện sẽ được trả lại tiền, còn nếu không bỏ phiếu giá thì coi như đã bỏ cuộc. Còn 176 hồ sơ không bỏ phiếu thì số tiền đó (500.000 đồng/hồ sơ), Trung tâm sẽ nộp vào ngân sách theo quy định. Nếu không có vấn đề gì xảy ra thì sẽ được bảo lưu kết quả. Tuy nhiên, khả năng tốt nhất là làm lại từ đầu”, ông Sơn nói.

Nói về việc một số đối tượng cản trở việc đấu giá đất tại thị trấn Cẩm Giang, ông Sơn cho biết, Trung tâm làm đúng quy trình, còn việc xảy ra như trên Trung tâm không thể kiểm soát được.

“Ngay khi nhận được thông tin về việc một số đối tượng có hành vi như trên, Trung tâm đã trao đổi với chính quyền để họ có phương án. Buổi sáng 29/9, khi nhận được thông tin phản hồi có sự việc trên, trưa cùng ngày tôi đã điện lãnh đạo thị trấn để báo cáo lãnh đạo huyện về việc có dấu hiệu như thế thì tạm dừng lại, Tuy nhiên khi đó huyện bảo dừng phải có cơ sở, lý do như thế nào? Khi đó, trong phạm vi bán hồ sơ tại Hội trường thị trấn của Trung tâm diễn ra vẫn bình thường, các đối tượng chủ yếu ở khu vực bên ngoài. Rất may khi đó công an đã kịp thời triển khai, vào cuộc xác minh”, ông Sơn cho biết.

Trước đó, Báo Tri thức và Cuộc sống đã nhận được phản ánh của một số người dân tham gia đấu giá đất tại vị trí quy hoạch khu dân cư, nghĩa trang liệt sĩ, khu Văn Chỉ, bể bơi thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng về việc họ bị một số đối tượng cản trở, đe dọa khi tham gia mua hồ sơ tại Hội trường UBND thị trấn Cẩm Giang và xem khu đất đang được tổ chức đấu giá.

Chiều 29/9, tại Hội trường UBND thị trấn Cẩm Giang, PV ghi nhận có tình trạng một số đối tượng thanh niên bặm trợn và cả những người phụ nữ đều bịt kín mặt và nhận là người địa phương có phần mộ ông bà, tổ tiên tại khu đất trên chưa được đền bù, thậm chí tuyên bố không ai có thể mua được hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án này.

Một số đối tượng khác tiếp cận những người đến mua hồ sơ đưa ra lời cảnh báo, đe dọa nếu ai quay phim, chụp ảnh.

Khi xem khu đất được tổ chức đấu giá cũng bị một số đối tượng dựng barie, có hành vi đứng chặn ngăn cản. Một đoạn clip người dân ghi lại cho thấy nhóm người liên tục ngăn cản, dùng lời lẽ đe dọa những người muốn vào xem khu đất.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Đường, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang cho biết: “Một số người dân tại địa phương khi thấy đấu giá đất lại có ý muốn mua. Ngăn cản thì không hẳn mà người ta muốn để mình được mua. Người ta sợ “cò đất” nơi khác vào đấu giá thì không còn suất, hết cơ hội”, ông Đường nói và thông tin đã nhận được gần 200 hồ sơ tham gia đấu giá nên không thể ngăn cản được.

Sau khi Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, tối 30/9, UBND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã yêu cầu tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Cẩm Giang. Việc tạm dừng để xác minh thông tin liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất. Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất sẽ tổ chức thực hiện theo quy định sau khi có thông báo mới. Cùng ngày 30/9, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Hải Dương cũng đã ra thông báo tạm dừng tổ chức buổi đấu giá dự kiến vào lúc 14h ngày 2/10.

Công an huyện Cẩm Giàng cho biết, ngày 28,29/10, một số đối tượng có hành vi tập trung tại khu vực cổng, sân và bên trong Hội trường UBND thị trấn Cẩm Giang và khu vực cổng dự án. Các đối tượng có lời nói tác động, gây huyên náo tại khu vực bán hồ sơ, khu vực xem đất để những người đến mua hồ sơ và đến xem vị trí đất nghĩ rằng đất không rõ nguồn gốc, đất xấu có mồ mả và đang tranh chấp nên không mua hồ sơ đấu giá đất…

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Giàng cho biết, đã tiếp nhận thông tin phản ánh trên và hiện đang xử lý. “Vụ việc đang trong quá trình xác minh, Công an huyện sẽ có thông tin sớm”, vị lãnh đạo này cho hay.

* Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin vụ việc trên…

>>> Mời độc giả xem thêm video Tiến độ dự án bất động sản hàng hiệu tại TP. Hồ Chí Minh: