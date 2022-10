Cản trở đấu giá đất tại Cẩm Giang: Dấu hiệu vi phạm pháp luật?

Cần làm rõ dấu hiệu gây rối trật tự công cộng

Mới đây UBND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã yêu cầu tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Cẩm Giang. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Hải Dương cũng đã ra thông báo tạm dừng tổ chức buổi đấu giá dự kiến vào lúc 14h ngày 2/10.



Nguyên nhân việc tạm dừng buổi đấu giá trên do ngày 28,29/10, một số đối tượng tượng có hành vi tập trung tại khu vực cổng, sân và bên trong Hội trường UBND thị trấn Cẩm Giang và khu vực cổng dự án. Các đối tượng có lời nói tác động, gây huyên náo tại khu vực bán hồ sơ, khu vực xem đất để những người đến mua hồ sơ và đến xem vị trí đất nghĩ rằng đất không rõ nguồn gốc, đất xấu có mồ mả và đang tranh chấp nên không mua hồ sơ đấu giá đất…

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, với quy trình đấu giá quyền sử dụng đất phải bảo công bằng, công khai, minh bạch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho những người tham gia tổ chức đấu giá. Kết quả đấu giá phải khách quan, phản ánh được nhu cầu sử dụng đất của người dân, giá cả phù hợp với giá thị trường tại thời điểm đấu giá quyền sử dụng đất.



Do đó, nếu cuộc đấu giá quyền sử dụng đất diễn ra mà có người gây rối, gây mất an ninh trật tự dẫn đến không thể thực hiện đấu giá được, cần phải xem xét xử lý nghiêm minh những người gây rối theo quy định của pháp luật, trong đó không loại trừ trường hợp có thể áp dụng chế tài hình sự nếu như có hành vi gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Một số đối tượng có hành vi cản trở người đến xem đất tại dự án.

Dấu hiệu vi phạm quy định về đấu giá

Dẫn lời ông Nguyễn Ngọc Đường, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang khi trả lời Báo Tri thức và Cuộc sống cho biết: “Một số người dân tại địa phương khi thấy đấu giá đất lại có ý muốn mua. Ngăn cản thì không hẳn mà người ta muốn để mình được mua. Người ta sợ “cò đất” nơi khác vào đấu giá thì không còn suất, hết cơ hội”, luật sư Hoàng Tùng – Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa cho rằng, hành vi của những đối tượng này có dấu hiệu vi phạm đấu giá.

Theo luật sư Hoàng Tùng, những đối tượng tham gia ngăn cản có thể là những người tham gia đấu giá đất. Theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016, những hành vi người tham gia đấu giá không được làm là việc cung cấp thông tin sai sự thật; cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá. Khi vi phạm những hành vi cấm này thì đối tượng là người tham gia đấu giá sẽ bị phạt theo quy định tại Điều 23 Nghị định 82/2020/NĐ-CP mức phạt từ 7 triệu đồng – 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, những đối tượng có hành vi cản trở hoạt động đấu giá tài sản, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm bảo đảm việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá.

Ngoài ra, luật sư Hoàng Tùng cũng cho rằng, hành vi của nhóm đối tượng còn có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Cụ thể, một số đối tượng đã tập trung tại khu vực bán hồ sơ, khi có người đến mua hồ sơ, lập tức các đối tượng tiếp cận tung ra thông tin khu đất có mồ mả chưa đền bù, di dời. Đồng thời đưa ra những lời nói tác động về việc không được mua đất tại khu vực trên. Tại vị trí khu đất đang được đấu giá, khi xem khu đất được tổ chức đấu giá cũng bị một số đối tượng dựng barie, có hành vi đứng chặn ngăn cản, dùng lời lẽ đe dọa những người muốn vào xem khu đất.

Những hành vi vi phạm có thể bị phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, tùy vào mức độ vi phạm. Ngoài ra còn có những hậu quả phi vật chất như có ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, ngoại giao, đến trật tự, an toàn xã hội và lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Từ những hành vi của nhóm đối tượng trên, luật sư Hoàng Tùng cho rằng, lực lượng chức năng phải có đủ căn cứ xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cần xác minh thêm nguyên nhân chủ quan, khách quan cũng như mục đích của nhóm đối tượng dẫn đến vụ việc này. Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang cần phối hợp chặt chẽ với Cơ quan công an để có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho cuộc đấu giá tài sản, đặc biệt là các cuộc đấu giá tài sản có giá trị lớn như này.

Trước đó, Báo Tri thức và Cuộc sống đã nhận được phản ánh của một số người dân tham gia đấu giá đất tại vị trí quy hoạch khu dân cư, nghĩa trang liệt sĩ, khu Văn Chỉ, bể bơi thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng về việc họ bị một số đối tượng cản trở, đe dọa khi tham gia mua hồ sơ tại Hội trường UBND thị trấn Cẩm Giang và xem khu đất đang được tổ chức đấu giá. Chiều 29/9, tại Hội trường UBND thị trấn Cẩm Giang, PV ghi nhận có tình trạng một số đối tượng thanh niên và cả những người phụ nữ đều bịt kín mặt và nhận là người địa phương có phần mộ ông bà, tổ tiên tại khu đất trên chưa được đền bù, thậm chí tuyên bố không ai có thể mua được hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án này. Một số đối tượng khác tiếp cận những người đến mua hồ sơ đưa ra lời cảnh báo, đe dọa nếu ai quay phim, chụp ảnh. Thậm chí có vụ việc, người được cho vừa mua hồ sơ đấu giá đất gặp tai nạn giao thông khi từ Hội trường thị trấn ra khu đất. Tại vị trí khu đất đang được đấu giá, khi xem khu đất được tổ chức đấu giá cũng bị một số đối tượng dựng barie, có hành vi đứng chặn ngăn cản. Một đoạn clip người dân ghi lại cho thấy nhóm người liên tục ngăn cản, dùng lời lẽ đe dọa những người muốn vào xem khu đất. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Đường, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang cho biết có thể người dân địa phương muốn mua đất nên có những hành vi như vậy. “Một số người dân tại địa phương khi thấy đấu giá đất lại có ý muốn mua. Ngăn cản thì không hẳn mà người ta muốn để mình được mua. Người ta sợ “cò đất” nơi khác vào đấu giá thì không còn suất, hết cơ hội”, ông Đường nói và thông tin đã nhận được gần 200 hồ sơ tham gia đấu giá nên không thể ngăn cản được.

