Vụ Việt Á: Cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng nhận hơn 4 tỷ

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 38 bị can trong vụ án liên quan đến kit test Việt Á.



Trong đó, ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xem xét phê chuẩn Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can số 11 ngày 11/7/2023, truy tố bị can Phạm Xuân Thăng theo quy định của pháp luật.

Thời điểm khởi tố bị can, bắt tạm giam, ông Phạm Xuân Thăng bị điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Đến ngày 7/4/2023, ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Xuân Thăng sang tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 11/7/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can số 11 đối với ông Phạm Xuân Thăng từ tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” thành tội Nhận hối lộ.

Ông Phạm Xuân Thăng.

Theo kết luận điều tra, ông Phạm Xuân Thăng đã lợi dụng quyền hạn, chức vụ là Bí thư Tỉnh ủy, người đứng đầu cấp ủy tỉnh Hải Dương lợi dụng nhiệm vụ phòng, chống dịch với động cơ cá nhân đã thực hiện một số hành vi.

Trong đó, kết luận chỉ đạo, đồng ý cho Công ty Việt Á vào tỉnh Hải Dương thực hiện công tác xét nghiệm COVID-19 theo đề nghị của Nguyễn Thanh Long, khi đó là Bộ trưởng Y tế. Không chỉ đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan khảo sát, lựa chọn các đơn vị cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm với giá thành thấp, tiết kiệm ngân sách cho Nhà nước, doanh nghiệp, người dân mà chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan ký hợp đồng, sử dụng test xét nghiệm, các thiết bị vật tư, sinh phẩm của Việt Á.

Ông Phạm Xuân Thăng cũng chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Hải Dương thực hiện việc giao CDC phối hợp với Việt Á xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng, tăng công suất xét nghiệm, tạo nguồn thu trái pháp luật đặc biệt lớn cho công ty Việt Á.

Quá trình CDC Hải Dương hợp thức thủ tục đấu thầu để thanh toán tiền cho Việt Á, Phạm Xuân Thăng đã chỉ đạo ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, làm căn cứ để CDC thanh toán tiền đợt 3 cho Việt Á, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Hành vi của ông Phạm Xuân Thăng gây thiệt hại hơn 73,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo kết luận điều tra, Phan Quốc Việt đã đưa 100.000 USD (hơn 2,3 tỷ đồng) cho ông Phạm Xuân Thăng. Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương đã đưa cho ông Thăng 600 triệu đồng và 50.000 USD. Tổng số tiền ông Phạm Xuân Thăng đã nhận là hơn 4 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Phạm Xuân Thăng nhận tiền của Phan Quốc Việt và Phạm Duy Tuyến đã cấu thành tội Nhận hối lộ.