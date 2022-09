Nguyên Bí thư Hải Dương chỉ đạo làm trái, Việt Á thu lợi lớn

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo làm trái quy định pháp luật trong đấu thầu



Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Xuân Thăng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và ông Phạm Mạnh Cường, nguyên Giám đốc Sở Y tế Hải Dương về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự liên quan đại án Việt Á.

Ông Phạm Xuân Thăng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ông Phạm Xuân Thăng và ông Phạm Mạnh Cường có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật trong đấu thầu để Công ty Việt Á thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; Rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho Nhà nước.

Trước đó 1 ngày, tại cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 – 2026, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Xuân Thăng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Phạm Xuân Thăng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ông Thăng chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; để nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ông Phạm Mạnh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc. Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý để Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vi phạm rất nghiêm trọng, tham nhũng, tiêu cực, nhận hối lộ.

Những vi phạm của ông Phạm Xuân Thăng, Phạm Mạnh Cường đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, người dân và xã hội; để xảy ra vụ án tham nhũng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; gây dư luận xấu, làm mất uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và từng cá nhân.

Ông Phạm Xuân Thăng từng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm tại CDC Hải Dương

Ngày 17/12/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan.

Cơ quan điều tra đã làm rõ sai phạm trong việc Việt Á bán kit xét nghiệm Covid-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Ông Phạm Duy Tuyến – cựu Giám đốc CDC Hải Dương cùng 1 thuộc cấp tại đơn vị này bị khởi tố bắt giữ đầu tiên. Ông Tuyến bị khởi tố tội danh Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ngày 21/12/2021.

Ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ. Đồng thời, bổ sung Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương về tội Nhận hối lộ. Phạm Duy Tuyến có hành vi nhận hối lộ số tiền 27 tỷ đồng.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ngày 21/12/2021, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đã có ý kiến về sai phạm của ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương.

Khẳng định sai phạm của Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương Phạm Duy Tuyến rất nghiêm trọng, đi ngược lại với nỗ lực chống dịch của cả hệ thống chính trị và gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác chỉ đạo quản lý, giám sát, phòng ngừa tham nhũng, nhất là trong công tác mua sắm, thanh quyết toán phục vụ phòng chống dịch.

“Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả, ổn định tình hình, bảo đảm công tác phòng chống dịch hiệu quả; củng cố niềm tin của đảng viên, nhân dân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phòng chống dịch; chỉ đạo, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật và không có vùng cấm”, ông Thăng khi đó chỉ đạo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương khi đó cũng giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các Sở Y tế, Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan và lãnh đạo các cơ quan khi xảy ra sự việc tại CDC tỉnh; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra Bộ Công an.

Liên quan đến vụ Việt Á, đến nay, Cơ quan điều tra Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Công an các địa phương đã khởi tố hơn 90 đối tượng, trong đó có hai cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. Theo kết quả điều tra ban đầu, để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt và các đối tượng của Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/kit; thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm. Doanh thu Việt Á bán kit test cho 62 tỉnh, thành phố là gần 4.000 tỷ đồng; theo lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt, Việt Á đã chi "hoa hồng" cho các "đối tác" lên tới 800 tỷ đồng.