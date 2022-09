Quan lộ của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng

Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt để tạm giam đối với ông Phạm Xuân Thăng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự. Ông Phạm Mạnh Cường, nguyên Giám đốc Sở Y tế Hải Dương cùng bị khởi tố về tội danh trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ông Phạm Xuân Thăng và ông Phạm Mạnh Cường có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật trong đấu thầu để Công ty Việt Á thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước. Ngày 16/9, Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Xuân Thăng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận, ông Phạm Xuân Thăng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ông Thăng chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; để nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ông Phạm Xuân Thăng sinh năm 1966 tại xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Trình độ thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ, Cử nhân Khoa học Hóa học. Trước khi bị khởi tố, bắt giam, ông Phạm Xuân Thăng là Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII, Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV. Trong quá trình công tác, ông Thăng từng làm cán bộ Tỉnh đoàn Hải Dương sau đó từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương; Bí thư Huyện ủy Bình Giang; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa XIII; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ngày 26/10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, ông Thăng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 1/2021, ông Thăng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Thăng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 cho đến khi bị kỷ luật, khởi tố, bắt giam do có sai phạm liên quan đại án Việt Á. >>> Mời độc giả xem thêm video Đại biểu Vũ Trọng Kim, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định trao đổi về vụ việc Việt Á.

