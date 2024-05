Vụ nam sinh bị đánh đã tử vong: Bị can có nặng thêm tội?

Ngày 21/5, TS.BS Phan Hữu Phúc - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, bệnh nhân N.H.Đ. (14 tuổi, nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não tại Hà Nội hồi tháng 3) đã tử vong lúc 12h35 cùng ngày. Chẩn đoán tử vong do suy chức năng đa cơ quan, sốc nhiễm khuẩn, chấn thương sọ não nặng.

Liên quan tới vụ việc, trước đó, ngày 27/3, Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Minh (sinh ngày 28/11/2008, trú tại tổ 6, phường Việt Hưng, quận Long Biên; học sinh lớp 10, Trung tâm giáo dục thường xuyên Việt Hưng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, trong các vụ án xử lý các đối tượng về tội cố ý gây thương tích, mức độ thương tích của nạn nhân (tỷ lệ % thương tích), hậu quả do hành vi cố ý gây thương tích gây ra là yêu tố quan trọng quyết định đến khung hình phạt và mức hình phạt đối với đối tượng gây án. Bởi vậy, trong trường hợp hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến nạn nhân tử vong thì hình phạt là phạt tù từ 07 năm đến 14 năm, trong trường hợp dẫn đến 02 người tử vong trở lên thì hình phạt có thể đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Trong vụ án này, đến nay nạn nhân đã tử vong, đồng nghĩa với việc bị can trong vụ án này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt theo khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự với hình phạt là phạt tù từ 07 năm đến 14 năm.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho biết thêm, ngoài ra, khi nạn nhân tử vong thì bị can sẽ phải bồi thường thiệt hại phát sinh là chi phí mai táng theo phong tục địa phương. Tất cả các khoản bồi thường mà bị can trong vụ án này có trách nhiệm phải bồi thường đó là tiền chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, tiền chi phí mai táng theo phong tục địa phương và bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định của pháp luật. Bị can, gia đình bị can và gia đình bị hại có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, nếu không thỏa thuận được thì có thể đề nghị tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Một điều đáng chú ý trong vụ án này là ngoài bị can đã bị khởi tố, sự việc này còn có liên quan đến em trai và bố của bị can. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa em trai bị can với nạn nhân, nhưng em trai của bị can chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (mới 12 tuổi) nên vấn đề trách nhiệm hình sự đối với em trai của bị can sẽ không được đặt ra. Còn đối với cha của bị can, là người đã chở bị can và em trai bị can đến tìm bị hại để giải quyết vấn đề, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi, động cơ mục đích của người đàn ông này để xác định người này có phải là người chủ mưu hay xúi giục bị can thực hiện hành vi gây thương tích cho nạn nhân hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy người này đã có hành vi xúi giục hoặc giúp sức cho con trai mình đánh người thì cơ quan điều tra sẽ xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích với vai trò đồng phạm. Để làm rõ người cha của bị can có phạm tội hay không thì thông tin giữa em của bị can đối với người cha và động cơ mục đích của việc người cha chở hai con đến tìm bị hại là gì, tại thời điểm bị can đánh nạn nhân thì gửi cha có biết hay không, có thể biết hay không, đặc điểm hiện trường vụ án và lời khai của những người làm chứng như thế nào là những yếu tố quan trọng.

Vụ việc này gây bức xúc trong dư luận xã hội bởi hậu quả mà nạn nhân phải gánh chịu là rất lớn, thương tích nghiêm trọng dẫn đến thiệt mạng, trong khi đó nguyên nhân sự việc chỉ là mâu thuẫn của những đứa trẻ. Sự tham gia của người lớn trong vụ việc này đã không giải quyết được vấn đề mà còn làm hậu quả thêm trầm trọng, điều này rất đáng trách và nếu đủ căn cứ thì còn có thể xử lý hình sự. Vụ việc này sẽ là bài học cho rất nhiều người trong kỹ năng xử lý các tình huống có vấn đề khi con mình và chạm, xung đột với các bạn.

Trong những tình huống như vậy, nếu người cha không đưa con mình ra đó, bình tĩnh chủ động tìm hiểu sự việc làm rõ nguyên nhân và phối hợp với gia đình hai bên để giải quyết thì đã không có hậu quả ngày hôm nay. Bởi vậy dù hậu quả sự việc đến đâu, kết quả giải quyết vụ án như thế nào chăng nữa thì người cha trong tình huống này cũng là người rất đáng trách.