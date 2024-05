Hà Nội: Tổ công tác đặc biệt khác gì với cảnh sát 141?

Theo Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội), thời gian qua, Công an Thành phố đã chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô. Tuy nhiên, vẫn còn một số vi phạm, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng. Đặc biệt, xử lý các đối tượng giả danh thương binh, bệnh binh, người khuyết tật điều khiển xe ba bánh, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp...

Các tổ công tác đặc biệt này sẽ hoạt động 8 giờ/ngày, chia 2 ca (mỗi ca 4 giờ); đồng loạt tập trung kiểm soát, xử lý trên một tuyến đường hoặc một địa bàn cụ thể.

Trước thực trạng trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức ra quân 5 tổ công tác đặc biệt để tuần tra, xử lý vi phạm giao thông các khu vực nội thành. Các tổ công tác này thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm giao thông xảy ra hàng ngày trên các tuyến đường nội đô vào những khung giờ cao điểm mà lực lượng CSGT và Công an các quận không thể bao quát hết.

Sau khi 5 tổ công tác đặc biệt này được triển khai, nhiều người dân bày tỏ sự hưởng ứng, ủng hộ; tin rằng việc này sẽ giúp kéo giảm tai nạn giao thông và tăng cường ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, một số người cũng thắc mắc, 5 tổ công tác đặc biệt này có gì khác so với các tổ công tác 141 của Công an TP Hà Nội đã triển khai 13 năm nay (từ 2011 đến nay)?

Về thành phần, trong 5 tổ công tác đặc biệt có: Cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động phối hợp với công an 12 quận trên địa bàn Hà Nội. Còn cảnh sát 141 là lực lượng cảnh sát liên ngành được bố trí theo hai cấp (cấp thành phố và cấp quận/huyện) và bao gồm các thành phần: Cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự.

Về mục đích của 5 tổ công tác đặc biệt: Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm như không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng; giả dạng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật điều khiển xe ba bánh, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp... Lực lượng cảnh sát 141 có nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội nói chung và trật tự, an toàn giao thông nói riêng; đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên các tuyến giao thông tại thành phố Hà Nội.

Về phạm vi hoạt động và thời gian hoạt động của 5 tổ công tác: Hoạt động bố trí linh hoạt về thời gian, địa điểm trong các tuyến đường nội thành Hà Nội. Trước mắt, các tổ công tác này sẽ cùng ra quân xử lý tại một khu vực.

Còn cảnh sát 141 sẽ hoạt động trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội. Các tổ công tác của 141 hoạt động theo phương thức cắm chốt tập trung ở một khu vực; hỗ trợ nhau khi cần thiết; sử dụng biện pháp công khai kết hợp hóa trang để phát hiện. Lực lượng cảnh sát 141 hóa trang tuần tra trên các tuyến phố, nếu phát hiện có trường hợp vi phạm luật Giao thông đường bộ, hoặc đối tượng nghi vấn có dấu hiệu phạm tội thì sử dụng bộ đàm thông báo cho lực lượng công khai triển khai đội hình dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý.

Trong quá trình kiểm tra, nếu cảnh sát 141 phát hiện đối tượng tàng trữ vũ khí, dao kiếm, ma túy… hoặc có dấu hiệu phạm tội thì lực lượng làm nhiệm vụ sẽ khống chế, áp giải đối tượng và đưa phương tiện, tang vật về trụ sở Phòng cảnh sát hình sự để phân loại, khai thác, xác minh, lập hồ sơ xử lý. Như vậy, lực lượng 141 là lực lượng có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông đường bộ cũng như phát hiện, đấu tranh, trấn áp tội phạm.