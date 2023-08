Nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng: Đau lòng loạt vụ trẻ bị bắt nạt

Nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng: Ngày 25/8, do xích mích, Hoàng dùng tay và mũ bảo hiểm đánh vào mặt Nhật. Hai học sinh nam đều học trường THCS Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Để trả đũa, chiều hôm sau, Nhật cùng mẹ và dì tới quán game ở xã Kim Chung tìm Hoàng rồi lôi ra cửa, tát liên tiếp vào mặt. Nhật còn đeo vật bằng kim loại ở tay phải đấm liên tiếp vào đầu đối phương. Một lúc sau, bố dượng của Nhật đi tới, tiếp tục đá nạn nhân hai cái vào lưng. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh can ngăn. Hoàng được đưa tới viện khám với các thương tích gồm rách da vùng đầu và trầy xước da lưng. Học sinh lớp 8 bị "đánh hội đồng" giữa lớp học: Tối 6/5, mạng xã hội đang lan truyền chóng mặt đoạn clip 40 giây học sinh đánh nhau tại Trường TH&THCS An Bình, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình. Theo nội dung clip, 1 học sinh áo đen và 1 học sinh áo xanh (còn đeo khăn quảng đỏ) đang giằng co nhau trong lớp. Các học sinh khác không can ngăn mà còn kích động và hò reo. Sau đó, học sinh áo xanh bị rất nhiều bạn nhảy vào đánh tới tấp. Theo lãnh đạo nhà trường, sau khi thông tin bị lan truyền trên mạng xã hội, trường đã báo cáo sơ bộ với lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Lạc Thủy, chính quyền, Công an xã An Bình để xử lý theo quy định. Nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở Hà Nội: Chiều 2/4, nữ sinh G.T.C (14 tuổi, học sinh lớp 8) bị nhóm học sinh của một trường cao đẳng (đóng trên địa bàn huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) đánh hội đồng. Vụ việc khiến C chấn thương, phù nề vùng mặt và phải nhập viện điều trị. Ngay sau vụ việc, công an huyện đã vào cuộc điều tra. Đồng thời, lãnh đạo UBND huyện Đông Anh cũng chỉ đạo phải làm rõ vụ việc. Nữ sinh lớp 9 bị bạn cùng trường đánh dã man, nhấn xuống bùn: Ngày 18/12/2022, tin từ UBND huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận đã nắm được thông tin sự việc một nữ sinh Trường THCS Phùng Giáo (đóng tại xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc) bị bạn cùng trường đánh dã man ngay trước cổng trường. Do mâu thuẫn, một nữ sinh lớp 9 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường cầm mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu, sau đó kéo xuống ruộng rồi nhấn xuống bùn, dùng chân đạp liên tiếp vào mặt trước sự thờ ơ của nhiều bạn cùng trang lứa. Nữ sinh ở Quảng Ngãi bị đánh hội đồng, kéo lê trên đường: Ngày 18/10/2022, một nhóm nữ sinh đánh tới tấp vào phần đầu, ngực, lưng… em B.N.Q (trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Nhóm nữ sinh ở trường THCS Bình Chánh còn túm tóc em Q. kéo lê trên đường và chửi bới, nhục mạ, bắt nạn nhân bò qua háng. Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho biết, đã chỉ đạo cơ quan công an, Phòng GD&ĐT huyện, UBND xã Bình Chánh phối hợp điều tra, xác định nguyên nhân dẫn đến vụ đánh nhau, để xử lý nghiêm theo quy định. Không mua nước uống dùm bạn, 1 nữ sinh lớp 8 bị đánh toác đầu: Ngày 17/9/2022, Công an xã Lộc Thủy cho biết, qua xác minh vụ nữ sinh bị đánh toác đầu, người đánh là H.T.L.A và người bị đánh là T.T.H.L, đều học lớp 8/4 Trường THCS Lộc Thủy. Theo báo cáo của Trường THCS Lộc Thủy, chiều 14/9, lớp 8/4 có học 2 tiết thể dục từ 15h35 đến 17h15, hai em H.L và L.A đi học sớm, do H.L không mua nước dùm L.A nên dẫn đến mâu thuẫn, đánh nhau. L.A đã dùng tay, gậy đánh tới tấp vào người và đầu H.L. Trong khi L.A đánh em H.L thì có một số bạn nữ khác đi tìm gậy gần đó đưa cho L.A. Ngoài ra, một nữ sinh khác cũng xông vào giật tóc rồi đánh vào đầu khiến H.L bị chảy nhiều máu ở vùng đầu. >>> Xem thêm video: Mặc cả khi mua hàng, nữ sinh bị chủ shop chợ Nhà Xanh hành hung.

Nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng: Ngày 25/8, do xích mích, Hoàng dùng tay và mũ bảo hiểm đánh vào mặt Nhật. Hai học sinh nam đều học trường THCS Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Để trả đũa, chiều hôm sau, Nhật cùng mẹ và dì tới quán game ở xã Kim Chung tìm Hoàng rồi lôi ra cửa, tát liên tiếp vào mặt. Nhật còn đeo vật bằng kim loại ở tay phải đấm liên tiếp vào đầu đối phương. Một lúc sau, bố dượng của Nhật đi tới, tiếp tục đá nạn nhân hai cái vào lưng. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh can ngăn. Hoàng được đưa tới viện khám với các thương tích gồm rách da vùng đầu và trầy xước da lưng. Học sinh lớp 8 bị "đánh hội đồng" giữa lớp học: Tối 6/5, mạng xã hội đang lan truyền chóng mặt đoạn clip 40 giây học sinh đánh nhau tại Trường TH&THCS An Bình, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình. Theo nội dung clip, 1 học sinh áo đen và 1 học sinh áo xanh (còn đeo khăn quảng đỏ) đang giằng co nhau trong lớp. Các học sinh khác không can ngăn mà còn kích động và hò reo. Sau đó, học sinh áo xanh bị rất nhiều bạn nhảy vào đánh tới tấp. Theo lãnh đạo nhà trường, sau khi thông tin bị lan truyền trên mạng xã hội, trường đã báo cáo sơ bộ với lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Lạc Thủy, chính quyền, Công an xã An Bình để xử lý theo quy định. Nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở Hà Nội: Chiều 2/4, nữ sinh G.T.C (14 tuổi, học sinh lớp 8) bị nhóm học sinh của một trường cao đẳng (đóng trên địa bàn huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) đánh hội đồng. Vụ việc khiến C chấn thương, phù nề vùng mặt và phải nhập viện điều trị. Ngay sau vụ việc, công an huyện đã vào cuộc điều tra. Đồng thời, lãnh đạo UBND huyện Đông Anh cũng chỉ đạo phải làm rõ vụ việc. Nữ sinh lớp 9 bị bạn cùng trường đánh dã man, nhấn xuống bùn: Ngày 18/12/2022, tin từ UBND huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận đã nắm được thông tin sự việc một nữ sinh Trường THCS Phùng Giáo (đóng tại xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc) bị bạn cùng trường đánh dã man ngay trước cổng trường. Do mâu thuẫn, một nữ sinh lớp 9 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường cầm mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu, sau đó kéo xuống ruộng rồi nhấn xuống bùn, dùng chân đạp liên tiếp vào mặt trước sự thờ ơ của nhiều bạn cùng trang lứa. Nữ sinh ở Quảng Ngãi bị đánh hội đồng, kéo lê trên đường: Ngày 18/10/2022, một nhóm nữ sinh đánh tới tấp vào phần đầu, ngực, lưng… em B.N.Q (trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Nhóm nữ sinh ở trường THCS Bình Chánh còn túm tóc em Q. kéo lê trên đường và chửi bới, nhục mạ, bắt nạn nhân bò qua háng. Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho biết, đã chỉ đạo cơ quan công an, Phòng GD&ĐT huyện, UBND xã Bình Chánh phối hợp điều tra, xác định nguyên nhân dẫn đến vụ đánh nhau, để xử lý nghiêm theo quy định. Không mua nước uống dùm bạn, 1 nữ sinh lớp 8 bị đánh toác đầu: Ngày 17/9/2022, Công an xã Lộc Thủy cho biết, qua xác minh vụ nữ sinh bị đánh toác đầu, người đánh là H.T.L.A và người bị đánh là T.T.H.L, đều học lớp 8/4 Trường THCS Lộc Thủy. Theo báo cáo của Trường THCS Lộc Thủy, chiều 14/9, lớp 8/4 có học 2 tiết thể dục từ 15h35 đến 17h15, hai em H.L và L.A đi học sớm, do H.L không mua nước dùm L.A nên dẫn đến mâu thuẫn, đánh nhau. L.A đã dùng tay, gậy đánh tới tấp vào người và đầu H.L. Trong khi L.A đánh em H.L thì có một số bạn nữ khác đi tìm gậy gần đó đưa cho L.A. Ngoài ra, một nữ sinh khác cũng xông vào giật tóc rồi đánh vào đầu khiến H.L bị chảy nhiều máu ở vùng đầu. >>> Xem thêm video: Mặc cả khi mua hàng, nữ sinh bị chủ shop chợ Nhà Xanh hành hung.