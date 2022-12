Thanh Hóa: Nhân viên trạm dừng nghỉ bị đánh trọng thương

Ngày 2/12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Xuân Hùng (SN 1997; ngụ thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Trần Đình Lĩnh (SN 1983; ngụ xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Trần Xuân Hùng và Trần Đình Lĩnh.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 14/9, do mâu thuẫn trong lúc dừng đỗ xe mà anh H.M.Đ là nhân viên bảo vệ của trạm dừng nghỉ Thanh Bình ở xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn đã xảy ra xô sát với một số người trên xe ô tô đầu kéo BKS: 74H-006.88 kéo rơ mooc BKS 74R – 007.69 dẫn đến việc Trần Xuân Hùng và Trần Đình Lĩnh đã dùng ống tuýp sắt đánh anh H.M.Đ bị thương tích.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, giám định mức độ tổn hại sức khỏe của anh H.M.Đ. Kết quả, anh H.M.Đ bị tổn hại 46% sức khỏe.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Xuân Hùng và Trần Đình Lĩnh. Qua vụ án này, khuyến cáo người dân cần phải bình tĩnh và kìm nén bản thân khi giải quyết, xử lý những mâu thuẫn, xích mích trong cuộc sống. Đừng vì tức giận bộc phát mà gây ra những hậu quả không đáng có.

Hiện vụ nhân viên trạm dừng nghỉ bị đánh trọng thương ở Thanh Hóa đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.