Bắt “nữ quái” lừa đảo bán hoa thanh liễu trên facebook ở Lạng Sơn

Ngày 21/5, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa phá thành công chuyên án trinh sát đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hồng Nhung (SN 2003, trú tại thôn Hưng Thịnh, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Hồng Nhung tại cơ quan Công an.

Theo đó, qua triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, Công an huyện Hữu Lũng phát hiện có đối tượng nghi vấn dùng mạng xã hội Facebook rao bán hoa trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024 rồi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người mua.

Công an huyện đã lập chuyên án tập trung lực lượng, biện pháp để điều tra, xác minh. Kết quả, đã làm rõ, xác định trong tháng 1/2024 đối tượng Nguyễn Hồng Nhung đã 9 lần nhận tiền cọc mua hoa thanh liễu của chị H.T.L, sinh năm 1982, trú tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, nhưng không giao hoa mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền cọc của chị H.T.L là 26.500.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Hồng Nhung đã thừa nhận hành vi của bản thân. Hiện Công an đang củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.