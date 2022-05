Xót xa những vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, túm tóc, lột đồ… dã man

Vụ học sinh trường quốc tế ở TP.HCM bị đánh gây bão mạng xã hội: Theo đoạn livestream, bà T.H.T., phụ huynh nhận mình có con theo học tại Trường Quốc tế TP.HCM - American Academy (ISHCMC-AA) ở An Phú, TP Thủ Đức cho biết con của mình đã bị bạn học đánh sau khi tham gia dã ngoại tại Hồ Tràm. Trong ngày 27/5, trường có kế hoạch liên hệ với các gia đình để hỏi thăm tình hình sức khỏe học sinh, thông báo việc đã hoàn thành quá trình xác minh và đặt lịch hẹn với họ. Nữ sinh lớp 7 ở Huế bị đánh hội đồng giữa đường: Ngày 18/4/2022, một nữ sinh lớp 7 học trường THCS Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) bị nhóm bạn túm tóc lôi ra giữa đường để hành hung, chửi bới. Sự việc xảy ra có sự chứng kiến của nhiều người nhưng không những không có ai can ngăn mà còn vỗ tay, cổ vũ. Nguyên nhân là do mâu thuẫn với một nữ học sinh lớp 9 học cùng trường, sau đó một nữ sinh này đã gọi bạn đến dằn mặt. (Ảnh: Cắt từ clip) Nữ sinh cấp 2 ở Đắk Lắk bị đánh hội đồng: T rưa 13/4/2022, một nhóm nữ sinh lớp 7 và lớp 8 trường THCS Hòa Đông (tỉnh Đắk Lắk) đã đánh 1 bạn nữ trong tiếng reo hò, cổ vũ của hàng chục học sinh khác đứng xung quanh. Các nữ sinh này đã đánh nhau sau buổi học ở trường và tiếp tục hẹn nhau đến địa bàn thôn Hòa Thắng (xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk) để giải quyết mâu thuẫn. Nguyên nhân đánh nhau là do các nữ sinh đã bình luận "dạo" trên Facebook rồi phát sinh mâu thuẫn. (Ảnh: Cắt từ clip) Nữ sinh ở Thanh Hoá bị đánh hội đồng dã man sau giờ học: Trưa 8/4/2022, nữ sinh T.T.A (lớp 10, Trường THPT Đào Duy Từ) bị nhóm bạn ép đi theo ra khu vực vắng người rồi thực hiện đánh hội đồng. Nhóm học sinh đã có các hành động bạo lực như giật tóc, đấm, đá, đạp vào mặt và dùng mũ bảo hiểm đập đánh vào phần đầu của A. Nguyên nhân vụ việc là do trong quá trình quan hệ bạn bè đã xảy ra mâu thuẫn, nói xấu và thách thức nhau. (Ảnh: Cắt từ clip) Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng, dọa lột đồ giữa đường ở Thanh Hóa: Ngày 3/4/2022, một nữ sinh lớp 7 bị 3 nữ sinh khác dồn vào bụi rậm bên đường và đánh hội đồng, dẫm đạp lên người. Sau khi được can ngăn, nhóm này đã dừng lại và đi ra ngoài đường nhưng khi ra ngoài đường thì lại tiếp tục lao vào đánh, túm tóc và đòi lột đồ nạn nhân ngay giữa đường. Nguyên nhân do mâu thuẫn cá nhân. (Ảnh: Cắt từ clip) Hưng Yên, nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng ngay tại trường: Sáng 21/3/2022, nữ sinh T.T.C.L. (SN 2009, học sinh lớp 7 Trường THCS Tống Trân) bị một nhóm nữ sinh cùng trường tổ chức hành hung, tấn công. Nữ sinh L. bị nhiều bạn học quây tại góc tường rồi dùng tay đánh, tát liên tục vào đầu. Nhóm hành hung em L. còn túm tóc, đẩy nữ sinh này ngã ra đất rồi lao vào đánh hội đồng. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh nhưng không ai vào can ngăn mà lại cổ vũ, hò reo. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa em L. và nhóm nữ sinh khác khi sử dụng mạng xã hội. (Ảnh: Cắt từ clip) Nữ sinh bị đánh hội đồng dã man đến vỡ cả mũ bảo hiểm: Chiều 17/3/2022, nữ sinh N.T.N.H (SN 2007, học sinh Trường THCS Vạn Hương, quận Đồ Sơn) cùng một số nữ sinh khác chặn đường đánh, chửi bới thậm tệ nữ sinh N.Y.N (SN 2008) và B.T.H.N (SN 2007), cùng là học sinh Trường THCS Hòa Nghĩa (quận Dương Kinh). Sau đó, nhóm học sinh trên lại tiếp tục hẹn nhau đến chỗ khác đánh B.T.H.N. Hậu quả, nữ sinh B.T.H.N bị đau vùng đầu, đang được điều trị tại Bệnh viện; còn N.Y.N bị xây xước nhẹ. (Ảnh: Cắt từ clip) Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng tại cổng trường: Trưa 21/2/2022, một nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng tại cổng phụ trường THPT Phan Thành Tài (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng). 2 "nhân vật chính" đánh nhau là em L.H.N. (lớp 8) và em N.T.T.N. (lớp 7) của trường THCS Nguyễn Hồng Ánh (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Ngoài ra, có 2 nữ sinh đứng phía ngoài cũng xông vào dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu và đá vào người T.N. Nguyên nhân đánh nhau là do mâu thuẫn, thách thức nhau qua mạng xã hội. (Ảnh: Cắt từ clip) Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng vì 'nhìn đểu' ở TP.HCM: Tối 17/1/2022, trên MXH đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị ba nữ sinh khác đè xuống mặt đường đấm, đá vào người. Nữ sinh bị đánh hội đồng là N.G.H. học sinh lớp 7 trường THCS Võ Văn Vân (huyện Bình Chánh, TP. HCM). Nguyên nhân là do khoảng 1 tháng trước khi đi tiêm vaccine COVID-19, nhóm học sinh kia cho rằng H. đã "nhìn đểu, lườm mình" nên giờ kéo tới đánh. (Ảnh: Cắt từ clip) >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Điều tra vụ nữ sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện. (Nguồn: THVL Tổng Hợp)

