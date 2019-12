Vụ đổ chất thải độc hại ở Sóc Sơn: Lộ diện hung thủ?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh, ông đã yêu cầu kiểm tra thông tin vụ việc chôn trộm chất thải nguy hại gần nguồn nước sinh hoạt của người dân thôn Lai Sơn (xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn) - Thanh Niên đưa tin.

Theo Infonet, Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội khẳng định, chất thải "lạ" chôn trộm ở khu đất của gia đình ông Đặng Văn Tư, anh Đặng Văn Đại tại thôn Lai Sơn (xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn) là chất thải nguy hại.

Trong đó, có mủ pin điện thoại và nhiều chất hữu cơ khác, kim loại nặng… Khối lượng chất thải nguy hại kẻ gian chôn trộm xuống khu đất gần trạm sản xuất, cung cấp nước sạch cho cả trăm hộ dân ở thôn Lai Sơn là rất lớn.

Chất thải được chôn trộm có màu đen, mùi hôi, hắc, gây ô nhiễm nồng nặc cả một vùng. ( Ảnh: Infonet).

Thượng tá Nguyễn Văn Ngân - Phó trưởng Công an huyện Sóc Sơn cho biết, vẫn đang điều tra vụ việc nên chưa thể công bố thông tin chi tiết. Đến nay, chưa xác định được kẻ gian đổ trộm chất thải từ bao giờ. Cơ quan công an đã làm việc với Nguyễn Văn Tám - chủ Hợp tác xã Môi trường Xanh nhưng người này chỉ thừa nhận san gạt đất, không nhận chôn trộm chất thải “lạ” nêu trên.

Trước đó, vào tháng 8/2019, tại khu đất trồng rừng của gia đình ông Đặng Văn Tư, Đặng Văn Đại (thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn) xuất hiện mùi hôi, hắc rất khó chịu. Kiểm tra thấy bề mặt đất núi Sú có nhiều dấu vết khả nghi, ông Tư đã thuê máy xúc để khai quật và phát hiện nhiều bao tải chứa chất thải lạ màu đen, bốc mùi khó chịu được chôn dưới độ sâu 2-3 mét, sau đó phủ đất lên trên.

Gia đình ông đã có đơn phản ánh lên chính quyền xã Bắc Sơn, đồn công an Trung Giã và Công an huyện Sóc Sơn. Tuy nhiên, sau nhiều tháng tiếp nhận đơn phản ánh của công dân, công an huyện Sóc Sơn chưa đưa ra văn bản trả lời người dân.

