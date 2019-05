Mương nước chất thải độc hại ở Hải Phòng: Dân kêu cứu!

Thêm nạn nhân của mương nước nhiễm chất thải độc hại



mương nước chất thải độc hại ở Hải Phòng khiến một người phụ nữ lội qua mương nước này phải nhập viện trong tình trạng hai chân bỏng nặng, mới đây, PV Kiến Thức đã tiếp tục về khu vực phát hiện các điểm đổ chất thải độc hại trái phép xuống mương nước tại xã Hưng Nhân (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). Thông tin mới nhất vụ

Tại 3 vị trí phát hiện chất thải độc hại là kênh thủy lợi bên phải Quốc lộ 10 hướng đi cầu Nghìn (Thái Bình) đoạn km 57+300 và hai vị trí tại hai tuyến kênh thủy lợi km 57+250 và km 57+550 Quốc lộ 10 đều được cắm biển báo khu vực có chất thải độc hại để người dân phòng tránh. Lực lượng chức năng cũng chăng dây xung quanh khu vực này.

Theo quan sát của PV, lực lượng chức năng đã hút toàn bộ nước thải và múc đất bị nhiễm chất thải độc hại nhưng số lượng không nhiều. Hai điểm khác vẫn chưa được xử lý triệt để khiến người dân xã Hưng Nhân và xã An Hòa vô cùng lo lắng.

Mương nước nơi bị đổ trộm chất thải độc hại.

Nhiều người dân xã An Hòa – sinh sống gần khu vực phát hiện chất thải độc hại được đổ tại mương nước ven Quốc lộ 10 hướng Hải Phòng – Thái Bình cho biết, ngoài bà Lê Thị Lan (50 tuổi, thôn Kênh Trạch, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo) bị bỏng nặng do lội qua con mương – nơi chất thải độc hại bị đổ trộm, còn có thêm một số nạn nhân, trong đó có cả trưởng thôn An Đồng (xã An Hòa) – ông Nguyễn Văn Cước.

Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Văn Cước cho biết, cách đây khoảng 20 ngày khi ông đi cắt cỏ cho trâu khi đi qua mương nước phát hiện hố xả chất thải chất thải đen đặc, bốc mùi khó chịu, khi đó ông cứ nghĩ đó là dầu luyn thải.

Ông Nguyễn Văn Cước.

“Khi phát hiện khu vực ô nhiễm trên, tôi đã đi ra cách đó 20 mét mới lội qua nhưng khu vực này vẫn có váng của chất thải đó. Tuy nhiên hôm sau, hai cẳng chân của tôi bị nổi mụn, đỏ tấy và lên mủ rất nhiều. Sau đó ít ngày, tôi nhận được thông tin bà Lan bị bỏng do lội qua khu vực có chất thải độc hại cách khu vực mà tôi đã lội qua không xa”, ông Cước nói và cho PV xem đôi chân vẫn còn chi chít những vết thâm đỏ.

Không chỉ ông Cước, một số người dân An Đồng (xã An Hòa) cũng có triệu chứng như ông Cước do đã từng lội qua mương nước trên khi đi cắt cỏ, kích cá…

Mời quý vị độc giả xem clip ông Nguyễn Văn Cước kể lại việc mình là nạn nhân của việc đổ trộm chất thải độc hại ra mương nước ở Hải Phòng:

Trước đó, ngày 8/5, bà Lê Thị Lan cùng 2 người trong thôn đi bắt cua, bà Lan mặc quần vải, 2 người còn lại mặc quần ủng bằng cao su mềm. Ba người lội qua con mương nhỏ, nước màu đen nằm bên quốc lộ 10, để sang bên kia ruộng lúa. Đến nửa đêm cùng ngày, hai chân bà Lan bắt đầu phồng rộp, thâm đen, người lên cơn sốt co giật nên đã được gia đình chuyển đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Bác sĩ xác định đôi chân bà Lan bị nhiễm hóa chất, bỏng nặng.

Lo lắng nguồn nước bị ô nhiễm, người dân viết đơn cầu cứu

Vụ việc phát hiện nhiều điểm chất thải độc hại tại các mương nước trên địa bàn xã Hưng Nhân khiến không chỉ người dân xã này lo lắng mà người dân xã An Hòa cũng đứng ngồi không yên.

Theo lời ông Đỗ Văn Tân - Phó chủ tịch UBND xã Hưng Nhân cho biết, chính quyền địa phương đang rất lo lắng bởi số lượng chất thải độc hại còn trong mương rất nhiều. Trong khi đó, dù được đắp bờ bao quanh nhưng nếu trời mưa to, chất thải này sẽ theo nguồn nước tràn ra đồng ruộng, theo mương nước và kênh thủy nông Ba Đồng, những nơi cung cấp nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp và nhà máy nước sạch của xã Hưng Nhân.

Bên cạnh đó, theo lời trưởng thôn An Đồng (xã An Hòa) – ông Nguyễn Văn Cước cho biết, những điểm phát hiện chất thải độc hại không chỉ nằm trong khu vực sản xuất nông nghiệp của người dân mà thông một phần ra kênh Thượng Đồng, vốn là nơi cung cấp nước cho nhà máy nước sạch trên địa bàn.

Hàng chục hộ dân xã An Hòa lo lắng trước nguy cơ nguồn nước bị ô nhiễm.

“Nếu trời mưa lớn, nước chảy ra sông mang theo hóa chất độc hại thì rất nguy hiểm. Mới đây, sau khi xảy ra sự việc trên, người dân phát hiện cá chết nhiều ở một số tuyến sông và cánh đồng lúa cũng bị ảnh hưởng, giảm năng suất khiến người dân lo lắng”, ông Cước cho biết.

Lo lắng trước tình trạng ô nhiễm nguồn nước, mới đây, ngày 24/5, hàng chục hộ dân thôn An Đồng, thôn Thượng Đồng, thôn Hạ Đồng (xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đã cùng nhau ký đơn gửi UBND TP Hải Phòng, Sở TNMT TP Hải Phòng, UBND huyện Vĩnh Bảo cùng các cơ quan chức năng liên quan để... cầu cứu.

Trong đơn thư, người dân đề cập đến việc một số đối tượng đổ xả trộm chất thải độc hại xuống mương tiêu thoát nước ở ven Quốc lộ 10 dẫn ra sông Vĩnh Trinh khiến bà Lan bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. Ngoài ra người dân còn phản ánh việc ô nhiễm nguồn nước ba con sông Vĩnh Trinh, An Hiệp, Kênh Riếc do tình trạng do các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm chăn thả trên sông.

Đơn kêu cứu của người dân xã An Hòa.

Người dân bày tỏ lo lắng, hàng ngày phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm độc hại do nhà máy nước mini cung cấp bởi nhà máy này nhỏ lẻ, không được đầu tư công nghệ lọc nên không loại bỏ được hết các chất độc hại, ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh hoạt cung cấp cho người dân.

Người dân xã An Hòa mong muốn các cơ quan chức năng khẩn trương đưa nguồn nước sạch của Nhà máy nước Hải Phòng về cung cấp cho người dân sử dụng. Đồng thời, nạo vét những điểm nhiễm chất thải độc hại và có biện pháp xử lý đối với các cá nhân, tập thể xả thải ra môi trường nước.

Ai chịu trách nhiệm?

Hiện nay, Công an huyện Vĩnh Bảo phối hợp Công an TP Hải Phòng vẫn đang vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm đổ trộm chất thải nguy hại ra mương nước khiến người dân bị bỏng nặng.

Trao đổi với báo chí, ông Đoàn Văn Khải - Phó trưởng Công an xã Hưng Nhân (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết, trong mẫu chất thải có lẫn vỏ và nhân hạt điều và trên địa bàn xã Hưng Nhân không có nhà máy sản xuất nào liên quan tới hạt điều.

Theo tìm hiểu tại Khu Công nghiệp Cầu Nghìn (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) địa phận giáp ranh với huyện Vĩnh Bảo từng có Công ty chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm trong đó có chế biến hạt điều.

Tuy nhiên, công ty này hiện đã ngừng hoạt động và đã cho một Công ty giầy da thuệ lại. Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Bảo đã chỉ đạo công an huyện liên hệ với lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình, xác minh nguồn thải và người đổ thải.

Liên quan sự việc trên, sáng 26/5, UBND huyện Vĩnh Bảo tiếp ký hợp đồng thuê Công ty cổ phần Hòa Anh đã làm việc về thu gom, xử lý toàn bộ chất thải độc hại trên. Theo tính toán của các cơ quan chức năng và đơn vị xử lý chất thải độc hại, số nước thải và bùn đất nhiễm hóa chất độc hại tại xã Hưng Nhân khoảng 300 tấn. Kinh phí để xử lý một tấn chất thải độc hại này dự kiến vào khoảng 8 triệu đồng.

Theo dự kiến, kinh phí sẽ do Sở Tài chính bố trí bằng nguồn ngân sách thành phố. Tuy nhiên, các bên phải chờ kết quả giám định mẫu chất thải độc hại từ Hà Nội chuyển về để làm căn cứ tính toán số tiền chi trả.

Trước đó, UBND huyện Vĩnh Bảo đã mời Công ty Hòa Anh về xử lý chất thải ở mương nước. Đến ngày 20/5, Hòa Anh thu gom được khoảng 80 tấn chất thải rồi dừng lại vì cả UBND huyện Vĩnh Bảo và xã Hưng Nhân từ chối ký hợp đồng thuê, thanh toán tiền cho công ty. Sau 6 ngày dừng lại, ngày 26/5, sau khi ký hợp động với UBND huyện Vĩnh Bảo, Công ty Hòa Anh tiếp tục điều xe bồn, công nhân tiếp tục thu gom xử lý chất thải còn lại.

Để làm rõ thêm thông tin về sự việc trên, PV Kiến Thức đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại với Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo – ông Nguyễn Văn Nhưỡng. Tuy nhiên, ông Nhưỡng không bắt máy. Qua tin nhắn, khi PV hỏi về việc các cơ quan chức năng đã tìm được đơn vị đổ trộm chất thải nguy hại tại mương nước ở xã Hưng Nhân, ông Nhưỡng đã nhắn tin lại “Có rồi” và không nói gì thêm. Sau đó, ông Nguyễn Văn Nhưỡng tiếp tục nhắn tin với nội dung: “Xin lỗi! Hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn!”. Dư luận đặt câu hỏi, việc một người dân bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu do lội qua mương nước có chất thải độc hại nhưng đến tận ngày 20/5, sau khi báo chí đăng tải, UBND huyện Vĩnh Bảo và các cơ quan chức năng mới tích cực vào cuộc điều tra nguồn đổ thải, xử lý lượng chất thải nguy hại. Như vậy có quá chậm trễ, nhất là thời điểm hiện nay thường xuyên xảy ra những cơn mưa lớn? Trách nhiệm của sự vào cuộc chậm trễ này thuộc về ai?