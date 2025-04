Hải Dương: Xử phạt vi phạm giao thông quý I hơn 47,5 tỷ

Nội dung trên được lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Hải Dương báo cáo tại buổi làm việc của Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương với tập thể lãnh đạo, chỉ huy phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh này nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm, đặc biệt là sau khi triển khai hoạt động theo mô hình tổ chức bộ máy mới (từ 1/3/2025 đến nay).



Theo đó, trong quý I/2025, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử phạt 14.340 trường hợp, phạt số tiền là 47.512.365.000 đồng; tước 1.828 GPLX, trừ điểm 1.402 trường hợp, tạm giữ 3.788 phương tiện (gồm 231 ô tô, 3.170 moto và 387 phương tiện khác).

Riêng công tác xử lý vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh, phát hiện, xử phạt 840 trường hợp học sinh vi phạm giao thông, phạt số tiền 872 triệu đồng.

Tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương tiếp tục có những diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông xảy ra còn nhiều (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương tiếp tục có những diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông xảy ra còn nhiều, nhất là tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, trong các khung giờ từ 18h – 24h và từ 6h – 12h.

Nguyên nhân bên cạnh ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế, kỹ năng điều khiển phương tiện còn yếu…Toàn tỉnh Hải Dương hiện có 131 điểm đen về tai nạn giao thông đã được lực lượng Công an kiến nghị nhưng việc khắc phục của các cơ quan chức năng liên quan còn chậm.

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương quán triệt, mọi hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông phải hướng đến người dân, lấy người dân là trung tâm, mục tiêu cao nhất là giảm thiệt hại tính mạng, sức khỏe và tài sản cho Nhân dân, xác định an ninh, an toàn và lợi ích của người dân, doanh nghiệp phải được đặt lên hàng đầu…

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu, lực lượng Cảnh sát giao thông hệ thống hoá toàn bộ văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh về công tác bảo đảm TTATGT để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, mọi việc phải được theo dõi, đánh giá, phân công rõ người, rõ việc, phân định thời gian hoàn thành đối với từng nội dung cụ thể, có sơ kết, tổng kết, đánh giá bằng các chỉ tiêu cụ thể.

Trong đó những việc cần tập trung làm ngay, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh Hải Dương về xây dựng tuyến Quốc lộ 5 qua địa bàn tỉnh thành tuyến đường an toàn về giao thông.

Đồng thời, tham mưu điều chỉnh lại tổ chức giao thông trên một số tuyến đường, nhất là trên tuyến Quốc lộ 5 nhằm phát huy tối đa hiệu quả của kết cấu hạ tầng hiện có; rà soát các điểm “đen", khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn để kiến nghị khắc phục sớm.

Cùng với đó, thường xuyên tham mưu Ban an toàn giao thông các cấp chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các đợt giải tỏa hành lang, tập trung lựa chọn những vị trí, đoạn, tuyến, khu vực có nguy cơ mất an toàn, các tuyến chuẩn bị đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa để triển khai giải tỏa dứt điểm; tham mưu đề xuất các nguồn đầu tư để hoàn thiện hệ thống biển báo, camera giám sát phục vụ quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông.

Việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông phải được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhóm đối tượng, các tuyến, địa bàn cụ thể, tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó khai thác triệt để dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera để xử phạt nguội đối với các trường hợp vi phạm…

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phải thay đổi, tư duy, nhận thức, cách thức, phương pháp điều hành, chỉ huy, tổ chức thực hiện; phát huy sức mạnh tập thể, sức sáng tạo, sự cống hiến của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ, coi đây là yếu tố quyết định, xuyên suốt.

