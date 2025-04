Công an Hà Nội bàn giao nữ quái trốn truy nã người Trung Quốc

Ngày 1/4, Công an TP Hà Nội cho biết đã tiến hành bàn giao đối tượng truy nã người Trung Quốc cho Bộ Công an Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Công an Hà Nội bàn giao đối tượng truy nã người Trung Quốc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội phát hiện 01 phụ nữ quốc tịch Trung Quốc có biểu hiện nhập cảnh trái phép tại địa bàn quận Cầu Giấy. Tiến hành xác minh, các đơn vị nghiệp vụ CATP đã làm rõ đây là đối tượng Yu Ruyi (SN 1994) là đối tượng truy nã của Bộ Công an Trung Quốc về tội Lừa đảo. Các đơn vị chức năng CATP đã tiến hành bắt giữ đối tượng và báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành bàn giao đối tượng Yu Ruyi cho Bộ Công an Trung Quốc tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.